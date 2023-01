Pääministeri Kristersson: Turkki vaatii Nato-jäsenyyden ratifioimisesta asioita, joita Ruotsi ei voi tai halua antaa

Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin mukaan osa Turkin vaatimuksista on sellaisia, jotka eivät kuulu maiden yhdessä Suomen kanssa allekirjoittaman yhteisymmärrysasiakirjan piiriin.

Ruotsi ei tule täyttämään kaikkia Turkin edellyttämiä vaatimuksia Nato-jäsenyyden ratifioimiseksi, kertoi pääministeri Ulf Kristersson sunnuntaina Reutersin mukaan. Hän sanoi kuitenkin olevansa edelleen luottavainen sen suhteen, että Turkki hyväksyy vielä Ruotsin Nato-jäsenyyden.

– Turkki vahvistaa, että olemme tehneet asioita, joita sanoimme tekevämme, mutta samaan aikaan he myös haluavat asioita, joita me emme voi tai halua antaa heille, Kristersson sanoi Ruotsin Sälenissa järjestetyssä puolustusalan konferenssissa.

Ruotsi, Suomi ja Turkki allekirjoittivat kesäkuussa Madridissa yhteisymmärrysasiakirjan, jonka tarkoituksena on vahvistaa Turkin tuki Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksille sekä mahdollistaa molempien maiden Nato-jäsenyysprosessin eteneminen.

Myöhemmin sunnuntaina Kristersson sanoi vielä lehdistötilaisuudessa, että vaatimukset, joita Ruotsi ei voi tai halua täyttää, eivät ole maiden allekirjoittaman yhteistyösopimuksen piirissä.

– Ajoittain Turkki mainitsee yksittäisiä ihmisiä, joita he haluavat Ruotsin luovuttavan. Siihen minun on sanottava, että ne asiat käsitellään Ruotsin lakien mukaisesti, Kristersson sanoi.

Turkki on syyttänyt Ruotsia ja Suomea muun muassa kurdimilitanttien suojelemisesta. Viime vuoden lopulla Turkki närkästyi, kun Ruotsin korkein oikeus pysäytti turkkilaistoimittajan luovutusprosessin. Toimittajalla on väitetysti yhteyksiä Yhdysvalloissa maanpaossa elävään saarnaajaan Fethullah Güleniin, jonka Turkki on julistanut vallankaappausta suunnitelleeksi terroristiksi.