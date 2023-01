Tulituksesta huolimatta Venäjän puolustusministeriö painotti joukkojensa pitävän yllä tulitaukoa sen ilmoitettuun päättymisajankohtaan saakka.

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti perjantaina puoliltapäivin yksipuolisen tulitauon alkaneeksi Ukrainassa. Joulutulitauon on määrä päättyä lauantaina puoliltaöin.

Ukrainasta kantautuvien tietojen mukaan tulitauko ei ole katkaissut sotatoimia. Kumpikin osapuoli on myös syyttänyt toisiaan tulituksen jatkamisesta tulitauosta huolimatta, joskaan Ukraina ei ollut siihen sitoutunut alun alkaenkaan.

Ukrainan näkökulmasta Venäjä julisti 36-tuntisen tulitauon ostaakseen aikaa ja vahvistaakseen laajoista miehistötappioista kärsineitä joukkojaan.

Ukrainan armeijan mukaan Venäjän joukot ovat jatkaneet perjantaina ja lauantaina hyökkäyksiään kaikkialla etulinjassa.

Donetskin alueella sijaitsevassa Bahmutin kaupungissa 66-vuotias mies ja 61-vuotias nainen saivat surmansa Venäjän iskuissa. Ukrainalaisviranomaisten mukaan 13 muuta loukkaantui.

Lauantaiaamuna Bahmutissa otetuissa kuvissa kaupungin alueelta nousi iskuista kertovia savupilviä.

Kuva Bahmutista on otettu lauantaiaamuna.

– Tulitauko. Tiedättekö, kuinka se toimii? Kun Putin sanoo, että on tulitauko, se tarkoittaa itse asiassa päinvastaista: tulitaukoa ei ole. He pommittivat eilen meitä paljon. Yön aikana oli enemmän tai vähemmän rauhallista. Mutta niin se menee tavallisesti: yhtenä päivänä pommitetaan, seuraavana on rauhallisempaa, kertoi humanitäärisen vapaaehtoistyön tekijä Vasyl Liesin, 30, Reutersille Bahmutissa.

Hersonin alueen sotilashallinnon johtajan Jaroslav Janushevytshin mukaan venäläiset iskivät edellisen vuorokauden kuluessa ukrainalaisten hallussa oleville alueille kaikkiaan 39 kertaa. Yhden pelastustyöntekijän kerrottiin saaneen perjantai-iltana surmansa paloasemaan kohdistuneessa ohjusiskussa.

Luhanskin alueen sotilashallinnon johtaja Serhi Haidai puolestaan kertoi venäläisten ampuneen ukrainalaisten hallitsemille alueille 14 ohjusta tulitauon ensimmäisten kolmen tunnin kuluessa.

Myös Britannian puolustusministeriö kertoi lauantaina päivittäisessä tiedustelupäivityksessään, että taistelut Ukrainassa ovat jatkuneet rutiinitasolla tulitauosta huolimatta.

Kiovalaiset joutuivat hakeutumaan lauantai-iltana suojaan metroasemille, koska ilmahälytykset soivat kaupungissa Venäjän julistamasta tulitauosta huolimatta.

Tästä huolimatta Venäjän puolustusministeriö painotti lauantaina joukkojensa pitäytyvän tulitauon noudattamisessa sen päättymisajankohtaan saakka.

Ministeriön mukaan joukot olivat edellisen vuorokauden kuluessa torjuneet neljä ukrainalaisten hyökkäystä ja tulittaneet ukrainalaisia ainoastaan vastatakseen näiden aloittamaan tulitukseen.

Puolustusministeriö syytti Ukrainaa myös siviilikohteisiin iskemisestä tulitauon aikana.

Miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevan Sevastopolin kuvernööri Mihail Razvozhajev syytti niin ikään Ukrainaa Venäjän yksipuolisesti julistaman tulitauon rikkomisesta.

Hän kertoi Telegramissa lauantaina aamuyöllä, että ilmapuolustus olisi ampunut alas ukrainalaisen dronen sataman alueella. Razvozhajev paheksui viestissään Ukrainaa hyökkäysten tekemisestä joulun pyhien aikaan.

Ukraina ei ole vahvistanut tehneensä lennokki-iskua Sevastopoliin.