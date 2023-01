Iso Suolajärvi Salt Lake Cityn vieressä on vaarassa kuivua kokonaan.

Suuri osa Isosta Suolajärvestä on nyt pelkkää kuivaa pohjaa, joka on paljastunut veden alta järven kuivuessa.

Utahissa sijaitsevaa Isoa Suolajärveä ei välttämättä ole enää kohta, jos mitään ei tehdä. CNN:n mukaan asiantuntijat ovat varoittaneet järven olevan tuhoutumisen partaalla, sillä sen vedenpinta on laskenut hälyttävän alas.

Salt Lake Cityn vieressä sijaitseva Iso Suolajärvi saattaa tutkijoiden mukaan tuhoutua seuraavan viiden vuoden aikana, jos sen pelastamiseksi ei ryhdytä välittömiin toimenpiteisiin.

CNN:n mukaan järven kuivuminen johtuu ilmastonmuutoksesta ja sen veden liikakäytöstä. Järven pinta on laskenut lähes kuusi metriä sen normaalin tason alapuolelle ja noin 60 prosenttia sen pohjasta on paljastunut.

Tutkijat ja luonnonsuojelijat ovat julkaisseet vetoomuksen, joka vaatii Utahin päättäjiä ja viranomaisia ryhtymään hätätoimenpiteisiin, jotta järvi voitaisiin pelastaa. Mikäli järven vedentulo ei lisäänny dramaattisesti ensi vuoteen mennessä, voi se kuivua kokonaan viiden vuoden kuluessa.

– Sen katoaminen voi aiheuttaa valtavia vahinkoja Utahin kansanterveydelle, ympäristölle ja taloudelle. Seuraavien kuukausien aikana tekemämme päätöksen vaikuttavat osavaltioomme ja ekosysteemeihin lännessä useiden vuosikymmenien ajan, vetoomuksessa todetaan CNN:n mukaan.

Ekologian professori Benjamin Abbottin mukaan tilanne on kriittinen, sillä järven ekosysteemi on jo romahtamassa.

– On leuat loksauttavaa ja aseista riisuvaa nähdä, miten suuri osa järvestä on kadonnut. Järvi on lähinnä pohjaa tällä hetkellä, Abbott sanoo.

Abbottin mukaan kuumeneva ilmasto ja lisääntyvät kuivuus tulevat vaikuttamaan suuresti Yhdysvaltojen länsiosien järviin lähi vuosina. Nyt Isolla Suolajärvellä käynnissä oleva kuivuminen on hänen mukaansa esimakua tulevasta.

Ison Suolajärven vedenpinta laski viime kesänä historiallisen alas ja järven tilanne on pysynyt hälyttävänä siitä saakka.

CNN:n mukaan järvi tarvitsisi tuhansia kuutiokilometrejä lisää vettä tulevien vuosien aikana, jotta sen kuivuminen pysähtyisi ja se elpyisi.

Professori Abbottin mukaan olisi tärkeää, että kuluvan talven runsaat sateet hyödynnettäisiin Ison Suolajärven pelastamisessa. Utahin lumipeite on tänä vuonna huomattavasti normaalia paksumpi.

Professorin mukaan talven sateiden hyödyntäminen vaatisi kuitenkin päättäjiltä välittömiä toimenpiteitä. Isosta Suolajärvestä huolestuneet tutkijat ovat vaatineet alueen kuvernööriä julistamaan hätätilan.

– On mahdollista, että meillä on näin paljon vettä, mutta vain pieni osa siitä pääsee järveen. Voimme sen sijaan säilöä sitä tekojärvissä, ohjata sen muualle ja käyttää sitä tavalliseen tulevan vuoden aikana ja se olisi valtava hukattu mahdollisuus, Abbott varoittaa.