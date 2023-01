Brasilialaisen tv-kanavan mukaan ikoninen rakennus ja sen sisustus vaativat kunnostamista.

Brasilian presidentin virka-asunto on listattu Unescon maailmanperintöluetteloon.

Brasilian tuore presidenttipari järkyttyi siitä, mihin kuntoon presidentin virka-asunto Palácio da Alvorada oli jätetty, brasilialainen GloboNews uutisoi. Presidentti Luiz Inacio Lula da Silva vannoi virkavalansa uudenvuodenpäivänä.

Brasilian ensimmäinen nainen Rosangela Lula da Silva, joka tunnetaan paremmin yksinkertaisesti lempinimellään Janja, esitteli rakennusta brasilialaiskanavalle.

Janja kertoi, kuinka Lula ”järkyttyi” ja ”oli pettynyt” siihen, millaiseen tilaan presidentin virka-asunto oli jätetty.

GloboNewsin mukaan moni matto ja sohva on vahingoittunut, katto vuotaa, ikkunoita on mennyt rikki, samoin osa puisista lattialankuista. Lisäksi osa taideteoksista on kadonnut, osa taas vaurioitunut auringonpaisteesta.

Ikonisen rakennuksen ja sen sisustukseen kuuluvien esineiden sanotaan vaativan paljon korjaustöitä.

Lula toimi Brasilian presidenttinä myös vuosina 2003–2010 ja presidenttipari asui tuolloin samassa virka-asunnossa. Janja kertoi, kuinka hänen miehensä istutti tuolloin puun. Nyt puuta ei ole, mihin presidentti oli hyvin pettynyt.

Lulan edeltäjä Jair Bolsonaro ei ole enää Brasiliassa vaan lensi uudenvuodenaattona Yhdysvaltojen Floridaan. Oikeistopopulistista Bolsonaroa on verrattu Yhdysvaltojen entiseen presidenttiin Donald Trumpiin.

Samantyylisen politiikan ja retoriikan lisäksi entisiä presidenttejä yhdistää myös se, ettei kumpikaan suostunut myöntämään vaalitappiota. Trump lähti ennen seuraajansa Joe Bidenin virkaanastujaisia Mar-a-Lagon yksityisklubilleen Floridassa. Myöskään Bolsonaro ei jäänyt virkaanastujaisiin ennen kuin lähti Floridaan.