Tällaisia aseita länsimaat lähettävät nyt Ukrainalle – ne ovat yhä järeämpiä, mutta asiantuntija näkee myös suuremman merkityksen

Yhdysvallat ja Saksa ilmoittivat toimittavansa Ukrainalle rynnäkköpanssarivaunuja, Ranska taas panssaroituja taisteluajoneuvoja.

Yhdysvallat, Saksa ja Ranska päättivät tällä viikolla toimittaa Ukrainalle yhä järeämpää aseapua.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz kertoivat torstaina yhteislausunnossa toimittavansa Ukrainalle rynnäkköpanssarivaunuja.

Yhdysvallat antaa Bradley-rynnäkköpanssarivaunuja ja Saksa Marder-rynnäkköpanssarivaunuja. Lisäksi Saksa toimittaa Ukrainalle Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän. Yhdysvallat ilmoitti Patriot-järjestelmän toimittamisesta jo joulukuussa.

Maat myös sopivat kouluttavansa ukrainalaissotilaita käyttämään uusia asejärjestelmiä.

Yhdysvaltojen odotetaan julkistavan asepaketin sisällön perjantaina. Suuruudeltaan noin 2,8 miljardin dollarin paketin odotetaan sisältävän noin 50 rynnäkköpanssarivaunua, yhdysvaltalaisviranomaiset kertoivat uutistoimisto Reutersille torstaina.

– Sota on juuri nyt kriittisessä pisteessä. Meidän on tehtävä kaikkemme auttaaksemme ukrainalaisia vastustamaan Venäjän hyökkäystä, Biden sanoi.

Bradley-rynnäkköpanssarivaunu on varustettu 25 millimetrin konetykillä ja TOW2-panssarintorjuntaohjusjärjestelmällä.

Saksan puolustusvoimien Marder-rynnäkköpanssarivaunu harjoituksessa vuonna 2019.

Saksa kertoi perjantaina, että noin 40 Marder-rynnäkköpanssarivaunua toimitetaan Ukrainaan maaliskuun loppuun mennessä.

Varaliittokansleri Robert Habeck sanoi lisäksi, että Saksa voisi lähettää kaikki toimintakykyiset Marderit Ukrainalle, muttei täsmentänyt montaako panssarivaunua tämä tarkoittaisi.

Keskiviikkona Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti maan lähettävän Ukrainalle AMX-10 RC -panssariajoneuvoja. Ranska ei ole kertonut yksityiskohtia siitä, milloin tai kuinka paljon ajoneuvoja toimitetaan.

Ranskalaisvirkamies sanoi Reutersille keskiviikkona, että neuvotteluja jatketaan muiden ajoneuvotyyppien mahdollisesta toimittamisesta.

Ranskan armeijan AMX-10 RC -panssariajoneuvossa on 105 millimetrin tykki.

Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan, sotatieteiden dosentin Ilmari Käihkön mukaan ilmoitukset uusista asetoimituksista ovat Ukrainan perspektiivistä askel oikeaan suuntaan. Tuki on kuitenkin edelleen huomattavasti Ukrainan toiveita vähäisempää, hän muistuttaa.

– Positiivisesti voidaan tulkita niin, että tämä on askel oikeaan suuntaan ja ehkä loppuaskeleetkin otetaan. Ukraina on toivonut sodan alusta lähtien taistelupanssarivaunuja, hävittäjiä ja pitkän kantaman ohjuksia.

Käihkön mukaan rynnäkköpanssarivaunut antavat suojaa eteneville Ukrainan joukoille, kun sen on lähdettävä hyökkäyskannalle.

– Kyllä nämä Ukrainaa hyödyttävät ehdottomasti. Ehkä suurempi merkitys on kuitenkin sillä, jos tämä johtaa poliittisesti seuraavaan vaiheeseen, eli taistelupanssarivaunujen toimittamiseen, Käihkö sanoo.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Käihkön mukaan aseavun iso kuva on se, että Ukrainan tukijat joutuvat sodan pitkittyessä todennäköisesti korvaaman kaikki Ukrainan asejärjestelemät moderneilla länsimaisilla järjestelmillä.

– Ihan jo siitä syystä, että Ukrainan venäläis- ja neuvostovalmisteiseen kalustoon ei kyetä tuottamaan ammuksia. Jos sota jatkuu pidemmän aikaa, ei ole muuta mahdollisuutta. Tämä myös selittää, miksi niin sanottu punainen linja aseavussa on siirtynyt, Käihkö sanoo.

– Yksi syy sille, että Ukraina sai esimerkiksi Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän voi olla se, että siihen pystytään tuottamaan ohjuksia toisin kuin esimerkiksi S-300- tai Buk-järjestelmiin.

Puolustusvoimien yleisesikuntamajuri Mika Mäenpää arvioi Twitterissä, että Bradley ja Marder ovat erinomaisia täydennyksiä Ukrainalle.

Bradley-rynnäkköpanssarivaunu on edelleen Yhdysvaltain armeijan käytössä. Mäenpään mukaan siinä on tehokas aseistus ja suoja.

– Vaikka 25 millimetrin konetykkiä pidetään vähän pienenä kaliiperina nykyään, on sen suorituskyky täysin riittävä venäläisiä rynnäkköpanssarivaunuja vastaan, Mäenpää kirjoittaa.

Lisäksi vaunussa on TOW2-panssarintorjuntaohjusjärjestelmä, joka kykenee Mäenpään mukaan tuhoamaan käytännössä kaikki Venäjän vaunutyypit.

Marder-rynnäkköpanssarivaunu on poistumassa Saksan puolustusvoimien käytöstä. Mäenpään mukaan sen heikkous on 20 millimetrin konetykki, joka on vanhentunut. Aseella ei voi välttämättä läpäistä kaikkia Venäjän rynnäkköpanssarivaunumalleja. Marderin liikkuvuus ja kuljetuskapasiteetti ovat Mäenpään mukaan hyviä.

AMX-10RC on poistumassa Ranskan armeijan käytöstä. Mäenpään mukaan sen tyyppiset ajoneuvot ovat ongelmissa nykyaikaisella taistelukentällä. Ajoneuvon suurin ongelma on vanhentunut asejärjestelmä.

– AMX-10RC:lle on mielestäni vaikeampi löytää hyvää roolia, mutta kyllä tuo varmasti Hiluxilla taisteluun ajamisen voittaa ja Ukraina löytää kyllä noillekin hyvää käyttöä.