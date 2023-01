ISW: Nämä ovat Putinin tulitauon todelliset tavoitteet

Asiasta tiedottaminen vain 24 tuntia ennen tulitauon alkamista viittaa siihen, että kyseessä on yritys mustamaalata Ukrainaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin loppiaisen ja venäläisten ortodoksisen joulun ajaksi julistaman tulitauon taustalla voi olla tarve lepuuttaa joukkoja ja asemoitua uusiin hyökkäysoperaatioihin kriittisillä rintamilla, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War tuoreessa raportissaan.

Venäjän yksipuolinen tulitauko tuli voimaan koko rintamalla puoliltapäivin Moskovan aikaa eli kello 11 Suomen aikaa, kertoi Venäjän valtion televisio Reutersin mukaan perjantaina.

36 tunnin mittainen tauko voi ISW:n mukaan voi auttaa venäläisjoukkoja ja viedä aloitekyvyn Ukrainan joukoilta.

Putin tuskin odottaa Ukrainan noudattavan yllättävää tulitaukoa ja pyrkinee maalaamaan ukrainalaisista kuvan haluttomina neuvottelukumppaneina.

Tulitauon yllättävyyttä korostaa, että Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi viimeksi joulukuun 14. päivä, että Venäjällä ei ole suunnitelmia julistaa tulitaukoa ortodoksisen joulun ajaksi.

Ajatushautomon mukaan asiasta tiedottaminen vain 24 tuntia ennen tulitauon alkamista viittaa siihen, että kyseessä on yritys mustamaalata Ukrainaa ja väittää, että maa ei halua edetä kohti rauhaa.

Uskonnon käyttäminen tulitauon perusteena on ISW:n arvion mukaan osa Putinin kaksiosaista informaatio-operaatiota, jossa Ukraina esitetään uskonnollisten ryhmien tukahduttajana ja asemoidaan Putin kristinuskon tosiasiallisena puolustajana.

Venäjä yrittänee esittää, että Ukraina sortaa uskovaisten oikeutta juhlia pyhäpäivää, sillä sotatoimien odotetaan jossain määrin jatkuvan hätäisesti julistetun, uskonnolla perustellun tulitauon aikana.

Tällä pyritään tukemaan hyökkäyssodan alusta lähtien esitettyjä Kremlin perättömiä väitteitä, joiden mukaan Ukraina syrjisi ortodokseja ja venäjänkielistä väestöä.

Putinista yritetään ISW:n mukaan näin tehdä kristillisten arvojen suojelijaa. Venäjä on toistuvasti esittänyt Ukrainan sodan taisteluna ”satanismia” vastaan.

Tulitauon julistaminen pyrkii tukemaan tätä Venäjän informaatio-operaatiota, jossa maa käy ”pyhää sotaa” moraalitonta Ukrainaa ja maallistunutta länttä vastaan. ISW muistuttaa, että Venäjä on rajoittanut uskonnonvapautta Ukrainan miehitetyissä osissa vuodesta 2014 lähtien.