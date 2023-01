Satelliitti­­kuvat ennen ja jälkeen: Näin valtava on tuho Bahmutissa

Ilmakuvat osoittavat, miten pahaa jälkeä sota on saanut aikaan kaupungissa elokuun jälkeen.

Yhdysvaltalaisen avaruusteknologiayhtiö Maxarin satelliittikuvissa näkyy, miten pahaa vahinkoa kiihtyneet taistelut ovat aiheuttaneet Bahmutin maa-alueille, kodeille ja infrastruktuurille.

Tammikuussa 2023 otetussa kuvassa näkyy tuhoutuneita rakennuksia ja kraatereita.

Elokuussa otetussa kuvassa rakennukset ja pellot näyttävät vielä ehjiltä.

Donetskin alueella Itä-Ukrainassa sijaitsevan kaupungin alueella on viime aikoina käyty ankaria taisteluita. Bahmutin valtaus on ollut Venäjän ykköstavoitteita kesästä lähtien, mutta se ei ole saavuttanut tavoitettaan kuukausien moukaroinnista huolimatta. Pahaa jälkeä se on kuitenkin saanut aikaan.

Tammikuussa otettu kuva Bahmutista.

Elokuun kuvassa tuhoa ei vielä näy.

Maxarin elokuussa ja tammikuussa tallentamat ilmakuvat 70 000 asukkaan pikkukaupungista näyttävät muutaman kuukauden aikana aiheutuneen tuhon.

Satelliittikuvassa näkyy kuoppia valtatien risteyksessä Bahmutin koillispuolella.

Ilmakuva samasta tienristeyksestä elokuulta.

Yhdysvaltalainen virkamieslähde arvioi Reutersin haastattelussa, että Venäjällä ja Wagner-palkka-armeijan johtohahmolla Jevgeni Prigozhinilla on taloudellisia motiiveja, jotka ovat johtaneet pakkomielteeseen Bahmutista. Venäjän joukot ovat pyrkineet saartamaan kaupungin.

Joen yli kulkeva silta on tuhoutunut.

Elokuun kuvassa näkyy vielä ehjä silta.