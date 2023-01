Viipurin kaupunginoikeus määräsi syyskuussa, että suomalaisten sotilaiden sankarihaudan muistomerkki Koivistolla on purettava. Oikeuden päätösasiakirja on näennäisen pikkutarkka ja samalla hyvin kuvaava kirjallinen dokumentti tavasta, jolla Vladimir Putinin Venäjä luo nyt mielikuvaa suomalaisista ”natsiarmeijan” sotilaina.

Viipurin kaupunginoikeus teki syyskuussa päätöksen, jonka mukaan ”suomalaisten natsisotilaiden” muistomerkki pitää purkaa ja poistaa kokonaan Koivistolla eli nykyisessä Primorskissa.

Purkamismääräystä perustellaan oikeuden päätöksessä monilla erilaisilla muotoseikoilla, joiden mukaan suomalaishaudan kunnostaminen olisi tehty ilman asianmukaisia rakennuslupia. Näin päädytään siihen, että kyseessä on luvaton kiinteä rakennelma ja se pitää poistaa kokonaan.

Sankarihaudan kuudessa pienessä kivipaadessa olivat 102:n suomalaissotilaan nimet. Meneillään olevan hautakiistan aikana nimilaatat on jo poistettu ja jäljellä ovat vain niiden perustukset. Ison kivipaaden teksti on peitetty.

Oikeuden päätös tehtiin Venäjällä kaikessa hiljaisuudessa ilman, että muistomerkin kunnostuttanutta Suomen Koivisto-Seuraa tai Sotavainajien muiston vaalimisyhdistystä olisi informoitu asiasta.

Suomen ja Venäjän välillä on voimassa valtiosopimus, joka velvoittaa osapuolia vaalimaan ja hoitamaan toistensa alueilla olevia toisen maailmansodan hauta-alueita. Venäjällä valtiosopimuksen täytäntöönpanosta vastaa Voennye Memorialy -yhdistys ja Suomessa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys.

Sankarihaudalle on siunattu sekä talvi- että jatkosodassa kaatuneita koivistolaisia. Nimilaattojen poiston jäljet näkyvät pienissä laatoissa ikävinä jälkinä.

Viipurin kaupunginoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. Ainakin teoriassa suomalaisilla olisi mahdollisuus valittaa nykyisestä päätöksestä, mutta käytännössä se merkitsisi uppoamista syvälle venäläisen lainkäytön suohon.

IS julkaisee ohessa Viipurin kaupunginoikeuden julkisilta sivuilta löytyvän oikeuden päätösasiakirjan kokonaisuudessaan.

Asiakirjaa kannattaa lukea sillä silmällä, että se kertoo Venäjän nykyisestä tavasta käyttää tuomioistuimia ja kuinka päätös suomalaisten sankarihautojen kohtelusta voidaan pukea pelkäksi kiistaksi rakennusluvan puuttumisesta.

Oikeuden asiakirjassa on runsaasti toistoa ja purkupäätös on perusteltu niin, että esimerkiksi suomalaisten sotilaiden kuuluminen ”natsiarmeijaan” otetaan ikään kuin olemassa olevana faktana eikä sitä perustella mitenkään.

Koukeroisessa päätöksessä päädytään lopulta siihen, että muistomerkin kunnostustyöt tehnyt Korisstoi-yhtiö velvoitetaan purkamaan muistomerkki ”omavaltaisesti” tehtynä luvattomana kiinteänä rakennelmana.

Oikeuden päätös löytyy venäjäksi Viipurin kaupunginoikeuden sivuilta tämän linkin kautta. Asiakirjan on kääntänyt suomeksi Galina Pronin.

Suomalainen sankarihautausmaa sijaitsee Koiviston kirkon edustalla, kuvan oikealla laidalla.

Viipurin kaupunginoikeuden päätös

Asia nro 2-2548/2022

Viipuri

UID 47RS0005-01-2022-001543-43

Päätös

Venäjän Federaation nimissä

8. syyskuuta 2022

Leningradin alueen Viipurin kaupunginoikeus

Puheenjohtaja tuomari Verigo N.B.

Sihteeri Zhuravleva T.V.

Käsiteltyään avoimessa oikeusistunnossa asian, joka perustui Viipurin kaupunginsyyttäjän kanteeseen Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallinnolle, koskien velvoitetta purkaa arkkitehtuurirakenteet, jotka pystytettiin kulttuuriperintöön kuuluvan aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohdealueen kunnostustöiden yhteydessä sopimatta asiasta.

Lisäksi käsiteltiin Dmitrijeva Ekaterina Vladimirovnan kanne rajavastuuyhtiö Korisstroille, Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallinnolle sekä Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunnan hallinnolle, jotta Suuren isänmallisen sodan vuosina taistelleiden ja menehtyneiden suomalaisten sotilaiden muiston ikuistamiselle omistetun muistomerkin sekä sukunimillä varustettujen muistolaattojen rakentaminen Kirkko-kulttuuriperintökohteen alueelle määriteltäisiin laittomaksi, omavaltaiseksi rakentamiseksi ja velvoitettaisiin purkamaan rakenteet kahden kuukauden sisällä siitä päivästä kun päätös astuu lailliseen voimaan.

Päätettiin seuraavaa:

Viipurin kaupunginsyyttäjä otti aluksi yhteyttä tuomioistuimeen suojellakseen epämääräisen ihmisryhmän oikeuksia, vapauksia ja laillisia intressejä sekä Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunnan hallintoon, Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallintoon, Leningradin alueen Valtion budjettikulttuurivirastoon (GBUK) Viipurin yhdistettyyn ulkomuseoon, koskien velvoitetta purkaa arkkitehtoniset rakenteet, jotka pystytettiin kulttuuriperintöön kuuluvan aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteen alueen kunnostamisen yhteydessä sopimatta asiasta.

Siinä pyydettiin velvoittamaan Primorskin kaupungin kunnallishallinto ja Leningradin alueen valtion budjettikulttuurilaitos Viipurin yhdistetty ulkomuseo järjestämään pienten arkkitehtonisten rakennelmien purkamistyöt. Aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteen alueen kunnostus suoritettiin sopimatta asiasta. Kohteen osoite: ul. Zavodskaja, 5, Primorsk, Viipurin piiri, Leningradin alue.

Ilmoitettujen vaatimusten perusteluna syyttäjä osoitti, että Viipurin kaupungin syyttäjänvirasto tarkasti, onko kulttuurimuistomerkkikohteita koskevaa lainsäädäntöä noudatettu ja tarkastuksessa todettiin seuraavaa:

27.07.1987 annetun Lenoblispolkomin (Leningradin alueen toimeenpanokomitean) päätöksen nro 325 perusteella Kirkon rakennus, joka sijaitsee osoitteessa: Leningradin alue, Viipurin piiri, Primorskin kaupunki, ul. Zavodskaja 5, on määritelty aluetason kulttuuriperintökohteeksi (edelleen KPK).

KPK:n alueen rajat on vahvistettu Leningradin alueen kulttuurikomitean määräyksellä, päiväys 20.12.2018, nro 01-03-/18-599, ja sen perusteella suojeltaviin kohteisiin lukeutuu mm. suomalaisen hautausmaan alue historiallisten rajojen puitteissa Kirkon luona, eli historiallisten hautausten sijainti kulttuuriperintökohteen alueella.

Yllämainittu määräys määrittelee myös kulttuuriperintöön kuuluvan aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteen alueen käytön.

KPK:n alueella on sallittu insinöörirakennelmien rekonstruointi ja remontti, kunnostus, viherrakentaminen, pienten arkkitehtonisten rakennelmien asentaminen, muu taloustoiminta (kun on sovittu kulttuuriperintökohteiden suojelun aluejärjestön kanssa), joka ei ole ristiriidassa kulttuuriperintökohteen säilymiseen liittyvien vaatimusten kanssa ja antaa mahdollisuuden kulttuuriperintökohteen toiminnan nykyoloissa ja takaa sen, ettei kulttuuriperintökohteen alueen taso laske.

Leningradin alueen Viipurin piirin kunnallishallinnon Kunnallisen omaisuuden ja kaupunkirakentamisen hallintokomitean tietojen mukaan, päivätty 13.04.2020, nro A-2628 kulttuuriperintökohde sijaitsee Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunnan mailla.

Valtion yhtenäisen kiinteistörekisterin tietojen mukaan, päivätty 13.04.2020, nro 47/227/026/2020-6414, kiinteistökohde eli rakennus osoitteessa Leningradin alue, Viipurin piiri, Primorsk, ul. Zavodskaja 5, kuuluu Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunnalle, joka on tämän kiinteistökohteen oikeusomistaja.

Kulttuuriperintökohteen vieressä olevan alueen kunnostamiseksi suomalaisen Koivisto-Seura ry:n tilauksesta Rajavastuuyhdistys (OOO) Lenoblprojekt-V laati suunnitelman. Projektiasiakirjat käsittävät kulttuuriperintökohteen alueen kunnostamisen ja työhön sisältyy pensaiden istuttaminen ja graniittisten pienten arkkitehtonisten rakennelmien asentaminen enintään 30 cm. syvyyteen.

06.11.2019 suomalainen Koivisto-Seura ry ja rajavastuuyhdistys Korisstroi solmivat sopimuksen urakkatyöstä, jolloin kunnostetaan hautausalue Primorskissa. Mainittuun työhön sisältyi muistomerkin ja sen osien pystyttäminen sekä pensaiden istuttaminen.

Leningradin alueen Kulttuurikomitean tietojen mukaan, päivätty 08.04.2020, nro 01-10-3096/2020-0-1, komiteaan tuli Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunnan kunnanjohtajan pyyntö siitä, että komitean kanssa sovittaisiin muistomerkkialueen kunnostamisesta suunnitelman mukaan.

Käsiteltyään Muistomerkin kunnostushankkeen komitea lähetti ilmoittajan osoitteeseen selvitykset siitä, millä tavalla kulttuurikohteiden säilyttämiseen liittyvät työt suoritetaan, mukaan lukien Muistomerkin alueen kunnostamiseksi suoritettavat työt (läh. nro 01-09-8001/2019-0-1- päivätty 27.11.2019).

Vuodesta 2015 alkaen nykypäivään saakka komiteaan ei ole tullut pyyntöjä toimeksiannosta tai Muistomerkin säilyttämiseen liittyvien töiden suorittamisesta mukaan lukien alueen kunnostukseen liittyvät työt.

Mainitussa vastauksessa on selvitetty omistajan velvollisuus pyytää komitealta lupa (toimeksianto) töiden suorittamiseen sekä asiantuntijan on tarkastettava projektiasiakirjat.

Suunnitelman ulkopuolella suoritetun kulttuuriperintökohteiden tilan tarkastuksesta sekä kulttuuriperintökohteiden järjestelmällisestä seurannasta on laadittu Leningradin alueen Kulttuurikomitean pöytäkirja, päivätty 11.03.2020, ja siitä selviää, että tapahtuman suorittamisen aikana aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteen alueella on suoritettu kunnostustöitä, joihin komitea ei ole antanut lupaa.

Viipurin kaupunginsyyttäjä teki Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskoje-kaupunkikunnan hallintoon esityksen siitä että eliminoidaan rikkomukset, jotka ilmenivät siinä että sallittiin työt rekisteriin merkityn kulttuuriperintökohteen rajojen sisäpuolella sopimatta asiasta vastaavan kulttuurikohteiden suojeluelimen kanssa.

Esitys käsiteltiin 22.05.2020 ja Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunnan hallinto on tunnustanut rikkomukset, jotka ilmenivät siinä että sallittiin työt rekisteriin merkityn kulttuuriperintökohteen rajojen sisäpuolella sopimatta asiasta vastaavan kulttuurikohteiden suojeluelimen kanssa, mutta tähän päivään saakka ei olla ryhdytty toimenpiteisiin maa-alueen vapauttamiseksi pienistä arkkitehtonisista rakennelmista.

Lisäksi tarkastuksessa on todettu, että Venäjän Sisäasiainministeriön hallinnon (UMVD) Leningradin alueen Viipurin piirin 101. poliisiosastolla rikosilmoitusten rekisterikirjaan (KUSP) nro 1532, 09.06.2021, on rekisteröity tarkastusmateriaali, jonka mukaan Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupungin asukkaat ottivat yhteyttä koskien yllämainitulla kulttuurikohteella asennettuja muistolaattoja, koska niissä on tekstejä, jotka on tarkoitettu sankarillistamaan Suomen armeijan sotilaita, mm. niitä, jotka osallistuivat Leningradin saartoon sekä sotatoimiin saksalaisessa Nord SS-divisioonassa.

Kyseistä materiaalia koskevassa Asiantuntijatarkastuskeskuksen tarkastuksessa Valtion federatiivinen korkeakoulujen budjettilaitos Pietarin valtionyliopisto suoritti 25.10.2021 asiantuntijatarkastuksen, jonka mukaan Rikosilmoitusten rekisterin tarkastukseen esitettyjen materiaalien nro 1532, 09.06.2021 perusteella kielletään tosiasiat, jotka on määritelty Kansainvälisen sotaoikeuden tuomioistuimen tuomiossa ja Euroopan maiden tärkeimpien sotarikollisten rangaistuksissa.

Rikkoen Federatiivisen lain (06.10.2003, Nro 131-FZ), pyk.14, kohta 3. 4.1, Federatiivisen lain nro 73-FZ, pyk. 40 ja 45, Venäjän Federaation Kulttuuriministeriön määräys, 8. kesäkuuta 2016 nro 1278, Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kunnallishallinto suoritti väärällä tavalla velvoitteensa ja salli työt rekisteriin merkityn kulttuuriperintökohteen rajojen sisällä sopimatta asiasta vastaavan kulttuuriperintökohteiden suojeluviranomaisen kanssa, mikä johti ulkomuodon, kolmiulotteisen suunnittelun, ohjeistavien päätösten, kulttuuriperintökohteen interiöörin sekä rakenteen muuttumiseen sekä epämääräisen ihmisjoukon oikeuksien rikkomiseen, koska mainitut toimet (toimettomuus) voivat johtaa kulttuuriperintökohteen menetykseen.

Viipurin piirikunnan aluehallinnon päätöksen nro 871 mukaisesti 17.03 2021 alkaen Leningradin alueen Valtion budjettikulttuurilaitoksen (GBUK LO) Viipurin yhdistetyn ulkomuseon maksuttomaan käyttöön annettiin asumaton Kirkon rakennus, joka sijaitsee osoitteessa: Leningradin alue, Viipurin piiri, Primorskin kaupunki, ul. Zavodskaja 5, joka on hyväksytty aluetason kulttuuriperintökohteeksi.

Koska nykyään kulttuuriperintökohteen oikeudenomistajana on Leningradin alueen Valtion budjettikulttuurilaitos Viipurin yhdistetty ulkomuseo ja ottaen huomioon, että todetut rikkomukset johtuivat Viipurin piirikunnan hallinnon laittomasta toimettomuudesta, ja että kulttuurikohteet sisälsivät natsi-ideologiaa propagoivia kirjoituksia, nämä elimet velvoitetaan kulttuuriperintökohteen alueen pienten arkkitehtonisten rakennelmien purkamistöiden organisointiin.

Asian käsittelyn aikana kantajan edustaja hylkäsi Valtion budjettikulttuurilaitos Viipurin yhdistetylle ulkomuseolle sekä Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunnalle esitetyt vaateet. Tuomioistuin on hyväksynyt kanteen hylkäämisen ja siitä on laadittu oikeuden päätös.

Oikeusistunnon aikana Venäjän Federaation siviilioikeudenkäyntilain (GPK) 39. pykälän mukaan täsmennettiin vaatimukset ja (kantaja) tuki Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallinnolle esitettyjä vaatimuksia ja pyysi velvoittamaan Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallinto purkamaan pienet arkkitehtoniset rakennelmat, jotka oli asennettu aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteen kunnostamistöiden aikana osoitteessa ul. Zavodskaja 5, Primorsk, Viipurin piiri, Leningradin alue, Federatiivisen lain, 25.06.2002 nro 73-FZ, normien mukaisesti, koskien Kulttuuriperintökohteita ja vaatimusten perusteluna todettiin, että oikeuskäsittelyn aikana kantaja sai tietää, että Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallinnon päätöksellä, päivätty 17.03.2020 Nro 871, Valtion Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunta luovutti omaisuuttaan budjettikulttuurilaitos Viipurin yhdistetylle ulkomuseolle korvauksettomaan käyttöön 49 vuodeksi asumattoman rakennuksen (rekisterinumero 2535), joka sijaitsee yllämainitussa osoitteessa.

Lisäksi oikeuskäsittelyn aikana Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallinnon edustaja ei kiistänyt sitä, että maa-alue, joka kanteen mukaan sijaitsee mainitussa osoitteessa, ei tällä hetkellä ole määritelty, ei ole virallistettu, eikä valtion ja kunnan omaisuutta ole siinä rajattu, ja siitä johtuen se on Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallinnassa. Oikeuden materiaaleissa ei kiistetä kyseistä tosiasiaa.

Kantaja Dmitrijeva Ekaterina Vladimirovna toimitti Leningradin alueen Viipurin kaupunginoikeuteen kanteen rajavastuuyhtiö Korisstroille, Leningradin alueen Viipurin piirin hallinnolle sekä Primorskin kaupunkikunnan hallinnolle, jotta ne pitäisivät Suuren isänmaallisen sodan aikana sotineiden ja menehtyneiden suomalaisten sotilaiden muistolle omistetun muistomerkin sekä muistomerkkien, joihin oli merkitty suomalaisten sukunimet, Kirkko-kulttuurimuistomerkillä laittomana, omavaltaisena rakennelmana ja suorittaisivat sen purkamisen kahden kuukauden sisällä siitä kun päätös astuu voimaan.

Vaatimusten perusteluksi kantaja Dmitrijeva E.V. ilmoitti, että Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunnan alueella sijaitsee Pyhän Maria Magdaleenan kirkko (suomeksi Koiviston kirkko), entinen luterilainen kirkko, joka on rakennettu vuonna 1904 (edelleen Kirkko). Kirkon rakennus on Primorskin kaupunkikunnan omistuksessa Leningradin aluelain perusteella, minkä vahvistaa Primorskin kaupunkikunnan omaisuuden rekisteri, 11.03.2022 Nro I-376.

Leningradin alueen täytäntöönpanokomitean päätöksellä, päivätty 27.07.1987, nro 325, Kirkko on hyväksytty uudelleenhavaituksi paikallistason arkkitehtoniseksi muistomerkiksi. Myöhemmin Leningradin alueen Kulttuurikomitean määräyksellä, 20.12.2018, Nro 01-03/18-599, vahvistettiin paikallistason Kirkko-kulttuuriperintökohteen aluerajat ja muistomerkki määriteltiin suojelukohteeksi. Määräyksen 2. liitteen mukaan suojelun kohteeksi on määritelty suomalainen hautausmaa sen historiallisissa rajoissa sekä historiallisten hautojen paikka kirkon alueella. Samalla määriteltiin Muistomerkin alueen käyttö. Siinä on kielletty mm.

– kohteiden perusrakentaminen ja alueella sijaitsevien kulttuurikohteiden tilan ja pinta-alan laajentaminen kulttuuriperintökohteen alueella,

– maa-, rakennus-, maanparannus- ym. töiden suorittaminen, lukuun ottamatta kulttuuriperintökohteen tai sen yksittäisten osien säilyttämiseen liittyviä töitä sekä kulttuuriperintökohteen historiallisen ja kaupunkirakennus- tai luonnonympäristön säilyttäminen.

Siitä huolimatta marraskuussa 2019 Kirkko-muistomerkin alueella rajavastuuyhdistys Korisstroi vastoin suomalaisen Koivisto-Seuran kanssa solmittua sopimusta asensi memoriaalin, joka koostuu muistomerkistä ja muistolaatoista, sekä istutti viherkasveja. Suorittamalla nämä työt Vastaaja rikkoi voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Primorskin kaupungin asukkaiden pyynnöstä Viipurin kaupungin syyttäjänvirasto suoritti maaliskuussa 2020 tarkastuksen, joka liittyi kulttuuriperintökohteita koskevan lainsäädännön noudattamiseen siltä osin kuin se koski sen alueella sijaitsevaa kiinteistökohdetta: muistomerkkiä (monumenttia), joka on omistettu vv.1941 – 1945 Suuren isänmaallisen sodan aikana fasistisen Saksan puolella taistelleille suomalaisille sotilaille, jotka osallistuvat myös mm. Leningradin saartoon, sekä kaatuneiden suomalaisten sotilaiden muiston ikuistamiselle. Lisäksi asennettiin muistolaatat, joihin oli merkitty yllämainittujen natsiarmeijan sotilaiden sukunimet. Tarkastuksessa saatiin selville, että aluetason Kirkko-kulttuurikohteen alueella suoritettiin kunnostustyöt, joihin Leningradin alueen Kulttuurikomitea oli antanut luvan. Sen sijaan kukaan ei ole pyytänyt Komitealta toimeksiantoa eikä ole kääntynyt Komitean puoleen töiden suorittamisesta muistomerkin säilyttämiseksi, mm. alueen kunnostamiseksi.

Suoritetun tarkastuksen perusteella Viipurin kaupungin syyttäjänlaitos esitti 23.04.2020 Primorskin kaupunkikunnalle kirjelmän, jossa se vaati ryhtymään konkreettisiin toimiin havaittujen rikkomusten eliminoimiseksi.

Lisäksi rajavastuuyhdistys Korisstroin toimissa ajanjaksolla 06.11.2019 – 31.11.2019 Viipurin kaupungin syyttäjänlaitos havaitsi hallinnollisia oikeusrikkomuksia, jotka on merkitty Venäjän Federaation lakikokoelmaan, joka koskee hallinnollisia rikkomuksia, (KoAP), pykälä 7.14, eli maa-, rakennus-, maanparannus-, talous- ja muiden töiden järjestäminen tai suorittaminen ilman kulttuuriperintökohteiden suojelusta vastaavan valtionelimen lupaa niissä tapauksissa, kun tällainen lupa on välttämätön. 08.05.2020 päätettiin ryhtyä käsittelemään oikeusasiaa hallinnollisesta oikeusrikkomuksesta, ja Leningradin alueen Viipurin kaupungin tuomioistuimen päätöksellä, päivätty 15.07.2020, asia nro 5-619/2020 rajavastuuyhdistys Korisstroi katsottiin syyllistyneen hallinnolliseen oikeusrikkomukseen, Venäjän Federaation lakikokoelma hallinnollisista oikeusrikkomuksista, pykälä 7.14, ja sille langetettiin 50 000 ruplan hallinnollinen rangaistus. Osapuoli ei ole valittanut päätöksestä ja se sai lainvoiman 04.09.2020.

Kun käsiteltiin hallinnollista rikosasiaa nro 5-613/2020, jonka vastaaja on rajavastuuyhdistys Korisstroi, oikeus sai selville, että oikeushenkilö salli rikkomuksia Venäjän Federaation kansojen kulttuuriperintökohteiden (historia- ja kulttuurimuistomerkit) suojeluun liittyvän lainsäädännön vaatimusten suhteen, eli alkaen klo 00:01 06.11.2019 ja päätyen klo 23:59 30.11.2019 viimemainittu suoritti aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteen muistomerkin asentamiseen ja viheristutusten eli pensaiden istuttamiseen liittyvät työt muistomerkin alueella eikä noudattanut Federatiivisen lain vaatimuksia, laki 25.06.2002 nro 73-FZ Venäjän Federaation kansojen kulttuuriperintökohteista (historia- ja kulttuurimuistomerkit) vaikka ei ollut saanut kulttuuriperintökohteiden suojeluelimen lupaa töiden suorittamiseen, ilman suunnitteluasiakirjoja töiden suorittamisesta rekisterissä olevan kulttuurikohteen säilyttämiseksi tai havaitusta kulttuurikohteesta, josta olisi sovittu vastaavan kulttuuriperintökohteiden suojeluelimen kanssa.

Kun oikeudessa käsiteltiin hallinnolliseen oikeusrikkomukseen liittyvää asiaa, rajavastuuyhdistys Korisstroi korosti, että muistomerkki ja muistolaatat ovat pieniä arkkitehtonisia rakennelmia ja ne ovat kunnostuskohteita eikä niiden suhteen vaadita asentamislupaa.

Oikeus hylkäsi kuitenkin tämän perusteettomana. Voidaan siis päätellä, että vastaajan asentamassa muistomerkistä ja muistolaatoista koostuneessa kokonaisuudessa on kiinteistöomaisuuden tunnusmerkkejä, siinä on maapinnalla ja maan alla olevat osat, se on tehty rautabetonista ja graniitista ja perustukset on asennettu yli 300 mm syvyyteen, joten se on perusrakennuskohde, joka on tiiviisti kiinni maassa ja siitä johtuen Venäjän Federaation Siviililain pyk. 130, osan 1 mukaan se vastaa kiinteistöomaisuuden tunnusmerkkejä.

Rajavastuuyhdistys Lenoblprojekt-V:n laatiman alueen kunnostussuunnitelman mukaan 21.05.2019 tilanne oli seuraava: töiden ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin ja toteutettiin betoni- ja monoliittiperustukset (suunnitelman arkki 4, osa 1.4). Lisäksi kiistanalaisten rakennelmien sijainnin perustuksilla vahvistaa myös komission laatima visuaalinen tarkastuspöytäkirja, johon on liitetty valokuvamateriaalit. Kaikki tuo osoittaa, että kiistanalaisia kohteita ei voida siirtää tuottamatta vahinkoa niiden tarkoitukselle. Näin ollen käsiteltävissä kohteissa on tekniseltä kannalta perusrakenteiden tunnusmerkkejä ja niitä voidaan pitää kiinteistöomaisuutena.

Näin ollen voidaan tehdä johtopäätös, että muistomerkin ja muistolaattojen asentamiseen liittyvien töiden suorittamisessa on noudatettava ylempänä mainitun Federaation lain nro 73-FZ vaatimuksia.

Maa-alue, jolla sijaitsee kiinteistökohde, eli muistomerkki ja muistolaatat, on Kirkko-muistomerkin rajojen sisällä, minkä kuvaus vahvistaa.

Vastaaja rajavastuuyhdistys Korisstroilla ei ole vastaavaa Venäjän Kulttuuriministeriön antamaa lisenssiä. Näin ollen sillä ei ollut oikeutta suorittaa muistomerkin ja muistolaattojen asentamistyötä. Alueen kunnostamissuunnitelman laatineella rajavastuuyhtiö Lenoblprojekt-V:llä ei myöskään ole lisenssiä, joka antaisi oikeuden tämänlaisten suunnitelmien laatimiseen. Lisäksi suunnitteluasiakirjoista ei ole suoritettu historian ja kulttuurin asiantuntijatarkastusta.

Näin ollen rajavastuuyhtiö Korisstroi:n suorittamat Kirkko-muistomerkin alueen kunnostamiseen liittyvät työt, eli muistomerkin ja muistolaattojen asentaminen, suoritettiin suunnitelman perusteella, jonka laati järjestö, jolla ei ollut vastaavaa Venäjän Kulttuuriministeriön lisenssiä, siitä ei ole tehty historian ja kulttuurin asiantuntijatarkastusta, siitä ei ole sovittu Leningradin alueen kulttuurikomitean kanssa eikä sillä ollut vastaavaa lupaa yllämainittujen töiden suorittamiseen, mikä rikkoo Federatiivisen lain nro 73-FZ vaatimuksia.

Lisäksi vastaajan asentamat muistomerkki ja muistolaatat on omavaltainen rakennelma, joka vastaa Venäjän Federaation Siviililain pyk. 222 tunnusmerkkejä.

Hän (Dmitrijeva) on sitä mieltä, että hänen oikeuksiaan ja lainmukaisia intressejään on rikottu, koska hän on Venäjän Federaation kansalainen ja Suuressa isänmaallisessa sodassa on kaatunut hänen omaisiaan, ja muistolaattoihin on kaiverrettu Suuressa isänmaalisessa sodassa 1941 – 1945 fasistisen Saksan puolella taistelleiden ja mm. Leningradin saartoon osallistuneiden suomalaisten sotilaiden sukunimet.

Hänen mielestään rajavastuuyhtiö Korisstroin Kirkko-kulttuuriperintökohteelle asentama muistomerkki, joka on omistettu kaatuneiden suomalaisten sotilaiden muiston ikuistamiselle, niiden, jotka taistelivat Suuren isänmaalisen sodan vuosina 1941 – 1945 fasistisen Saksan puolella ja mm. osallistuivat Leningradin saartoon sekä muistolaatat, joissa on natsiarmeijan sotilaiden sukunimet, on purettava.

Kantaja E. V. Dmitrijevan edustaja kannatti oikeudessa vaatimuksia ja pyysi hyväksymään ne kaikki.

Oikeuden päätös 17.05.2022 siviiliasiat nro 2-2548/2022, Viipurin kaupunginsyyttäjän kanne osoitettu seuraaville: Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunta sekä Leningradin alueen Valtion budjettivirasto (GBUK LO ) Viipurin yhdistetty ulkomuseo, koskee velvoitetta järjestää pienten arkkitehtonisten rakennelmien purkamistyöt. Aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteella on suoritettu kunnostamistöitä ilman lupaa. (nro 2-2548/2022) Dmitrijeva Ekaterina Vladimirovnan kanne on osoitettu rajavastuuyhdistys Korisstroille, Leningradin alueen Viipurin piirinkunnan hallinnolle, Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunnan hallinnolle ja kanne koskee sitä, että Suuren isänmallisen sodan vuosina taistelleiden ja menehtyneiden suomalaisten sotilaiden muistolle omistetun muistomerkin sekä sukunimillä varustettujen muistolaattojen rakentaminen Kirkko-kulttuurimuistomerkin alueelle tulisi määritellä laittomaksi, omavaltaiseksi rakentamiseksi ja rakennelmat velvoitettaisiin purkamaan kahden kuukauden sisällä siitä päivästä kun päätös astuu lailliseen voimaan, ja että asiat yhdistettäisiin yhteiseen käsittelyyn ja päätökseen. Luetellut siviiliasiat yhdistettiin samaan käsittelyyn, nro 2-2548/2022.

Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallinnon vastaajien edustaja ja Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunnan hallinnon edustaja vastusti oikeudessa että hyväksyttäisiin yllämainituille vastaajille esitetyt vaatimukset ja oli sitä mieltä, että oikea vastaaja on rajavastuuyhdistys Korisstroi ja esitti kirjallisen lausunnon kanteesta.

Kolmannelle henkilölle Leningradin alueen hallitukselle on asianmukaisella tavalla ilmoitettu asian käsittelyn ajankohdasta ja käsittelypaikasta, edustaja ei tullut oikeuskäsittelyyn, lähetti kirjalliset vastaväitteet ja pyysi käsittelemään asian hänen ollessa poissa.

Kolmannet henkilöt, Leningradin alueen Kulttuuriperinnön säilyttämisen komitea ja Leningradin alueen Viipurin piirikunnan kunnallisen omaisuuden hallinta- ja kaupunkirakentamisen komitea ovat asianmukaisella tavalla saaneet ilmoituksen asian käsittelyn ajankohdasta ja paikasta, mutta edustajat eivät tulleet oikeusistuntoon.

Leningradin alueen Valtion budjettivirasto (GBUK) Viipurin yhdistetyn ulkomuseon edustaja ei vastustanut oikeudessa rajavastuuyhdistys Korisstroille esitettyjä vaatimuksia.

Kuunneltuaan osapuolten edustajien perustelut ja tutkittuaan oikeusasian aineistot sekä oikeusaineistot hallinnollisesta oikeusrikkomuksesta nro 5-619/2020 oikeus päätyi seuraavaan.

Oikeusasian aineistoista seuraa, että Leningradin alueen Viipurin piirin Primorskin kaupunkikunnan alueella sijaitsee Pyhän Maria Magdaleenan Kirkko (suomeksi Koiviston kirkko) – entinen luterilainen kirkko, joka on rakennettu vuonna 1904 (edelleen Kirkko). Kirkon rakennuksen omistaa Primorskin kaupunkikunta Leningradin alueen lain perusteella, minkä vahvistaa Primorskin kaupunkikunnan omaisuusluettelon rekisteriote, päivätty 11.03.2022 Nro I-376.

Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallinnon päätöksellä nro 2747, päivätty 15.08.2022, "Maa-alueen luovuttamisesta jatkuvaan (rajattomaan) käyttöön", maa-alue, jonka rekisterinumero luettelossa on 47:01:0401001:3543, pinta-ala 14 349 neliömetriä, osoitteessa Leningradin alue, Viipurin piiri, Primorskin kunta, Primorskin kaupunki on luovutettu jatkuvaan (ajallisesti rajattomaan) käyttöön Leningradin alueen valtion budjettivirastolle Viipurin yhdistetty ulkomuseo.

Leningradin alueen toimeenpanokomitean päätöksen perusteella, päivätty 27.07.1987 nro 325, Kirkko on todettu uudelleenhavaituksi paikallistason rakennustaidemuistomerkiksi. Myöhemmin Leningradin alueen Kulttuurikomitean määräyksellä, päivätty 20.12.2018 nro 01-03/18-599 vahvistettiin paikallistason Kirkko-kulttuuriperintökohteen alueen rajat ja määriteltiin Muistomerkin suojelukohde. Määräyksen 2. liitteen mukaan suojelukohteeksi on määritelty suomalainen hautausmaa sen historiallisissa rajoissa sekä historiallisten hautojen sijainti kirkon alueella. Samanaikaisesti määriteltiin Muistomerkin alueen käyttötapa, jolloin kiellettiin mm.:

– kohteiden perusrakentaminen ja alueella sijaitsevien kulttuurikohteiden tilavuuden ja tilan laajentaminen kulttuuriperintökohteen alueella,

– maa-, rakennus-, maanparannus- ym. töiden suorittaminen, lukuun ottamatta kulttuuriperintökohteen tai sen yksittäisten osien säilyttämiseen liittyvät työt sekä kulttuuriperintökohteen historiallisen ja kaupunkirakennus- tai luonnonympäristön säilyttäminen.

Siitä huolimatta marraskuussa 2019 Kirkko-muistomerkin alueella OOO Korisstroi vastoin suomalaisen Koivisto-Seuran kanssa solmittua sopimusta asensi muistomerkin, joka koostuu muistomerkistä ja muistolaatoista) sekä istutti viherkasveja.

Vastaaja suoritti nämä työt ja täten rikkoi voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Maaliskuussa 2020 Primorskin kaupungin asukkaiden vetoomuksesta Viipurin kaupungin syyttäjänlaitos suoritti tarkastuksen, joka liittyi kulttuuriperinnekohteita koskevan lainsäädännön noudattamiseen siltä osin kuin se koski sen alueella sijaitsevaa kiinteistökohdetta: muistomerkkiä (monumenttia), joka oli omistettu vv.1941 – 1945 Suuren isänmaallisen sodan aikana fasistisen Saksan puolella taistelleiden ja kaatuneiden suomalaisten sotilaiden muiston ikuistamiselle, samanaikaisesti sotilaat osallistuivat mm. Leningradin saartoon. Lisäksi asennettiin muistolaatat, joihin oli merkitty yllämainittujen natsiarmeijan sotilaiden sukunimet.

Tarkastuksessa saatiin selville, että Kirkko-kulttuurikohteen alueella, jolla oli aluetason merkitys, suoritettiin kunnostustyöt, joihin Leningradin alueen Kulttuurikomitea oli antanut luvan. Sen sijaan kukaan ei ole pyytänyt Komitealta toimeksiantoa eikä ole kääntynyt Komitean puoleen töiden suorittamisesta muistomerkin säilyttämiseksi, mm. alueen kunnostamiseksi.

Lisäksi rajavastuuyhdistys Korisstroin toimissa ajanjaksolla 06.11.2019 – 31.11.2019 Viipurin kaupungin syyttäjänlaitos havaitsi hallinnollisia oikeusrikkomuksia, jotka on merkitty Venäjän Federaation lakikokoelmaan hallinnollisista rikkomuksista, (KoAP), pykälä 7.14, eli maa-, rakennus-, maanparannus-, talous- ja muiden töiden järjestäminen tai suorittaminen ilman kulttuuriperintökohteiden suojelusta vastaavan valtionelimen lupaa niissä tapauksissa, jos tällainen lupa on välttämätön. 08.05.2020 päätettiin ryhtyä käsittelemään oikeusasiaa hallinnollisesta oikeusrikkomuksesta, ja Leningradin alueen Viipurin kaupungin tuomioistuimen päätöksellä, päivätty 15.07.2020, asia nro 619/2020 rajavastuuyhdistys Korisstroi katsottiin syyllistyneen hallinnolliseen oikeusrikkomukseen, Venäjän Federaation lakikokoelma hallinnollisista oikeusrikkomuksista, pykälä 7.14, ja näin ollen sille langetettiin 50 000 ruplan hallinnollinen rangaistus. Osapuoli ei ole valittanut päätöksestä ja se sai lainvoiman 04.09.2020.

Kun käsiteltiin hallinnollista rikosasiaa nro 5-613/2020, jonka vastaaja on Rajavastuuyhdistys Korisstroi, oikeus sai selville, että oikeushenkilö salli rikkomuksia Venäjän Federaation kansojen kulttuuriperintökohteiden (historia- ja kulttuurimuistomerkit) suojeluun liittyvän lainsäädännön vaatimusten suhteen, eli alkaen klo 00:01 06.11.2019 ja päätyen klo 23:59 30.11.2019 viimemainittu suoritti aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteen muistomerkin asentamiseen ja viheristutusten eli pensaiden istuttamiseen liittyvät työt muistomerkin alueella eikä noudattanut Federatiivisen lain vaatimuksia, laki 25.06.2002 nro 73-FZ Venäjän Federaation kansojen kulttuuriperintökohteista (historia- ja kulttuurimuistomerkit) vaikka ei ollut saanut kulttuuriperintökohteiden suojeluelimen lupaa töiden suorittamiseen, ilman suunnitteluasiakirjoja töiden suorittamisesta rekisterissä olevan kulttuurikohteen säilyttämiseksi tai havaitusta kulttuurikohteesta, josta olisi sovittu vastaavan kulttuuriperintökohteiden suojeluelimen kanssa.

Kun oikeudessa käsiteltiin hallinnolliseen oikeusrikkomukseen liittyvää asiaa, rajavastuuyhdistys Korisstroi korosti, että muistomerkki ja muistolaatat ovat pieniä arkkitehtonisia rakennelmia ja ne ovat kunnostuskohteita eikä niiden suhteen vaadita asentamislupaa. Oikeus hylkäsi kuitenkin tämän perusteettomana. Voidaan siis päätellä, että vastaajan asentamassa muistomerkistä ja muistolaatoista koostuneessa kokonaisuudessa on kiinteistöomaisuuden tunnusmerkkejä, siinä on maapinnalla ja maan alla olevat osat, se on tehty rautabetonista ja graniitista ja perustukset on asennettu yli 300 mm syvyyteen, joten se on perusrakennuskohde, joka on tiiviisti kiinni maassa ja siitä johtuen Venäjän Federaation Siviililain pyk. 130, osan 1 mukaan se vastaa kiinteistöomaisuuden tunnusmerkkejä.

Venäjän Federaation Siviililain 130. pyk. 1. osan mukaan liikkumattomiksi esineiksi, kiinteistöomaisuudeksi (kiinteistöomaisuus, kiinteistö) lasketaan maa-alueet, maanalaiset alueet ja kaikki mikä on sidoksissa maaperään, eli ne kohteet, jotka on mahdoton siirtää aiheuttamatta kohtuutonta vahinkoa niiden tarkoitukselle, mm. rakennukset, rakennelmat sekä kohteet, joiden rakentaminen ei ole päättynyt.

Tällöin yleisen säännön mukaan oikeus esineen omistamiseen ei vaadi ehdottomasti esineen valtiollista rekisteröintiä, jotta se katsottaisiin kiinteistökohteeksi.

Federatiivinen laki Venäjän Federaation kansojen kulttuuriperintökohteista, p.3 (historia- ja kulttuurimuistomerkit) pitää Venäjän Federaation kansojen kulttuuriperintökohteina (historia- ja kulttuurimuistomerkit) kiinteistöomaisuuden kohteet (mukaan lukien arkeologiaperintökohteet) ja niihin liittyvät maalaustaide, veistotaide, koriste- ja käyttötaide, tieteen ja tekniikan kohteet ja muut materiaalikulttuurin kohteet, jotka ovat syntyneet historiallisten tapahtumien tuloksena, joilla on arvoa historian, arkeologian, arkkitehtuurin, kaupunkirakentamisen, taiteen, tieteen ja tekniikan, estetiikan, etnologian tai antropologian sekä sosiaalikulttuurin kannalta ja jotka ovat näyttöjä aikakausista ja sivilisaatioista, aitoja tiedonlähteitä kulttuurin synnystä ja kehityksestä.

Kyseisessä laissa esiintyy käsite muistomerkit, niitä ovat erilliset rakennelmat, rakennukset ja rakennelmat, joissa on historiallisesti muodostuneet alueet (mm. uskonnolliset muistomerkit: kirkot, rukoushuoneet, temppelit, moskeijat, buddhalaiset kirkot, pagodit, synagogat, rukoushuoneet ja muut jumalanpalveluksia varten rakennetut kohteet); memoriaalihuoneistot: mausoleumit, erilliset hautapaikat, monumentaalisen taiteen tuotteet; tieteen ja tekniikan kohteet, mukaan lukien sotakohteet; arkeologisen perinteen kohteet.

Näin ollen muistomerkit ovat kiinteistökohteita.

VF:n Korkeimman oikeuden täysistunto määritteli asenteensa päätöksessä nro 25, kohta 38, päivätty 23.06.2015, "Venäjän Federaation siviililain ensimmäisen luvun 1. osan joidenkin kohtien käyttö oikeudessa". Sen mukaan ehdottomana ehtona sille, että rakennettava kohde määritellään kiinteistöksi (keskeneräinen rakennuskohde) kun perustuksen rakentamistyöt tai vastaavat työt on viety päätökseen.

Rajavastuuyhdistys Lenoblprojekt-V:n laatiman alueen kunnostussuunnitelman mukaan 21.05.2019 tilanne oli seuraava: töiden ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin ja toteutettiin betoni- ja monoliittiperustukset (suunnitelman arkki 4, osa 1.4). Lisäksi kiistanalaisten rakennelmien sijainnin perustuksilla vahvistaa myös komission laatima visuaalinen tarkastuspöytäkirja, johon on liitetty valokuvamateriaalit. Kaikki tuo osoittaa, että kiistanalaisia kohteita ei voida siirtää tuottamatta vahinkoa niiden tarkoitukselle. Näin ollen käsiteltävissä kohteissa on tekniseltä kannalta perusrakenteiden tunnusmerkkejä ja niitä voidaan pitää kiinteistöomaisuutena.

Näin ollen voidaan tehdä johtopäätös, että muistomerkin ja muistolaattojen asentamiseen liittyvien töiden suorittamisessa on noudatettava ylempänä mainitun Federaation lain nro 73-FZ vaatimuksia.

Maa-alue, jolla sijaitsee kiinteistökohde, eli muistomerkki ja muistolaatat, on Kirkko-muistomerkin rajojen sisällä, minkä vahvistavat oikeusasian materiaalit.

Kuten Federatiivinen laki Venäjän Federaation kansojen kulttuuriperintökohteista (historia- ja kulttuurimuistomerkit), osa 1, pykälä 33, edellyttää, kulttuuriperintökohteet ovat valtiollisen suojelun kohteita, näin estetään niiden vahingoittuminen, hajoaminen tai tuhoutuminen, niiden ulkomuodon ja interiöörin muutokset, niiden käyttökäytännön rikkominen ja niiden siirrot sekä estettäisiin muut toimet, jotka saattavat vahingoittaa kulttuuriperintökohteita, näin niitä suojellaan myös ympäristön epäsuotuisalta vaikutukselta ja muilta negatiivisilta vaikutuksilta.

Rekisteriin merkityn tai havaitun kulttuuriperintökohteen säilyttämiseen liittyvät työt suoritetaan joko toimeksiannosta tai näiden töiden suorittamiseen myönnetyn luvan perusteella. Luvan myöntää kulttuuriperintökohteiden suojeluviranomainen, joka on mainittu kyseisen pykälän kohdassa 2. Työt suoritetaan suunnitteluasiakirjojen perusteella, kun ne koskevat rekisteriin merkityn kulttuuriperintökohteen säilyttämistä tai havaittuja kulttuuriperintökohteita, joista on sovittu vastaavien kulttuuriperintökohteiden suojeluelimien kanssa, jotka on mainittu kyseisen pykälän kohdassa 2; myös silloin kun suoritetaan tekninen valvonta, tekijän valvonta sekä valtion valvonta, jotka koskevat kulttuuriperintökohteiden suojelua sekä suoritetaan niiden toteuttamisen valvonta (osa 1, pykälä 45, aiemmin mainittu Federaation laki).

Tuolloin Federaation lain nro 73-FZ mukaan, osa 6, pykälä 45, joko rekisteriin merkityn tai uudelleen havaitun kulttuuriperintökohteen säilyttämiseen liittyvää työtä voivat tehdä juridiset henkilöt ja yksityisyrittäjät, joilla on lisenssi Venäjän Federaation kansojen kulttuuriperintökohteiden (historia- ja kulttuurimuistomerkit) säilyttämiseen liittyvään toimintaan, joka vastaa Venäjän Federaation lainsäädännön mukaista erillisten toimialojen lisensiointia. Vastaaja rajavastuuyhdistys Korisstroilla ei ole vastaavaa Venäjän Kulttuuriministeriön myöntämää lisenssiä. Näin ollen sillä ei ollut oikeutta suorittaa muistomerkin ja muistolaattojen asentamiseen liittyviä töitä. Rajavastuuyhdistys Lenoblprojekt-V:llä, joka laati alueen kunnostamissuunnitelman, ei myöskään ole lisenssiä, joka olisi antanut oikeuden tällaisten suunnitelmien laatimiseen. Lisäksi suunnitteluasiakirjoista ei ole suoritettu historiallista eikä kulttuurista asiantuntijatutkimusta.

Näin ollen rajavastuuyhtiö Korisstroi:n suorittamat Kirkko-muistomerkin alueen kunnostamiseen liittyvät työt, eli muistomerkin ja muistolaattojen asentaminen, suoritettiin suunnitelman perusteella, jonka laati järjestö, jolla ei ollut vastaavaa Venäjän Kulttuuriministeriön lisenssiä, siitä ei ole tehty historian ja kulttuurin asiantuntijatarkastusta, siitä ei ole sovittu Leningradin alueen kulttuurikomitean kanssa eikä sillä ollut vastaavaa lupaa yllämainittujen töiden suorittamiseen, mikä rikkoo Federatiivisen lain nro 73-FZ vaatimuksia.

Vastaaja rajavastuuyhdistys Korisstroin asentamat muistomerkki ja muistolaatat on omavaltainen rakennelma, joka vastaa Venäjän Federaation Siviililain pyk. 222 tunnusmerkkejä.

Vastaaja rajavastuuyhdistys Korisstroi ei ole mainittuja asioita kumonnut.

VF:n Siviililain mukaan, osa 1, pyk. 222; omavaltainen rakennelma on rakennus, rakennelma tai muu rakenne, jotka on rakennettu tai luotu maa-alueelle, jota ei ole annettu asianmukaisella tavalla, tai maa-alueelle, jolle kyseisen kohteen rakentaminen on kielletty tai jos kohde on rakennettu tai luotu ilman lain vaatimia sopimuksia ja lupia tai jos kaupunkirakentamisen ja rakentamisen normeja ja sääntöjä on rikottu. Myös siinä tapauksessa, jos maa-alueen sallittu käyttö, vaatimukset tarvittavien sopimusten ja lupien suhteen ja (tai) jos yllämainitut kaupunkirakentamisen ja rakentamisen normit ja säännöt olivat voimassa sinä päivänä kun omavaltaisen rakennelman rakentaminen tai luonti aloitettiin ja olivat voimassa omavaltaisen rakennelman havaitsemisen päivänä.

Omavaltaisena rakennelmana ei pidetä rakennusta, rakennelmaa tai muuta rakennetta, joiden rakentamisen tai luomisen yhteydessä on rikottu maa-alueen käyttöä rajoittavaa lakia, jos kyseisen kohteen omistaja ei tiennyt eikä voinut tietää niistä rajoituksista, jotka koskivat hänen omistamaansa maa-aluetta.

Kuten Venäjän Federaation Perustuslakioikeus määritteli päätöksessä 03.07.2007 nro 595-0-P, omavaltainen rakentaminen on oikeusrikkomus, jolloin maalakinormeja on rikottu kun maa-alue luovutettiin rakentamiseen, tai suunnittelua ja rakentamista säätäviä kaupunkirakentamisen normeja on rikottu. Omavaltaisen rakenteen toteutus on faktisesti syyllisyystoimi, jonka vahvistaa yksi kolmesta ehdosta, jotka on lueteltu Venäjän Federaation Siviililaissa, osa 1, pykälä 222.

Lainsäätäjä määritteli oikeudellisesti omavaltaisen rakentamisen Venäjän Federaation Siviililain osassa 1, pyk. 222. Siinä on kolme omavaltaisen rakentamisen tunnusmerkkiä, eli: rakennelman tulee olla rakennettu maa-alueelle, joka ei ole määrätyllä tavalla siihen tarkoitettu, tai se on rakennettu ilman tarvittavia lupia, tai rikkomalla kaupunkirakentamisen ja rakentamisen normeja ja sääntöjä (riittää yksi näistä tunnusmerkeistä, jotta se katsottaisiin sellaiseksi); lainsäätäjä määritteli saman pykälän osassa 2 seuraamukset, eli sanktiot tästä oikeusrikkomuksesta, joka ilmenee siinä, että rakennuttaja kieltää tunnustamasta omistusoikeutta ja omavaltaisen rakennelman purkaa joko sen rakentanut tai hänen laskuunsa.

Näin ollen yleisen säännön mukaan omavaltaisen rakennelman toteuttamisen oikeudellisena seuraamuksena tulee olla sen purku.

Venäjän Federaation korkeimman oikeuden täysistunnon päätöksen selvitykset, 22. kohta 2. kappale, sekä Venäjän Federaation korkeimman välimiesoikeuden täysistunnon selvitykset nro 10/22, päivätty 29.04.2010 "Koskien joitakin asioita, joita esiintyy oikeuskäytännössä kun ratkaistaan riitoja, jotka liittyvät omistusoikeuden suojeluun ja muihin esineoikeuksiin", maa-alueen omistaja, maa-alueen muun esineoikeuden subjekti, sen laillinen omistaja tai henkilö, jonka oikeuksia ja laillisia intressejä omavaltaisen rakennelman säilyttäminen rikkoo, ovat oikeutettuja viemään oikeuteen kanteen, joka koskee omavaltaisen rakennelman purkamista.

Vastaaja rajavastuuyhdistys Korisstroi on syyllistynyt hallinnolliseen oikeusrikkomukseen, pyk. 7.14 Venäjän Federaation lakikokoelma hallinnollisista rikkomuksista (KoAP), koska on rikkonut lakia Venäjän Federaation kansojen kulttuuriperintökohteiden (historian ja kulttuurin muistomerkkien) suojelemisesta, tarkemmin sanottuna seura on suorittanut töitä, jotka liittyivät muistomerkin asentamiseen ja viheristutusten, pensaiden, istuttamiseen aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteella saamatta lupaa mainittujen töiden suorittamiseen kulttuuriperintökohteiden suojelunelimeltä, ilman projektiasiakirjoja töiden suorittamisesta rekisteriin merkityn kulttuuriperintökohteen tai havaitun kulttuuriperintökohteen säilyttämiseksi, josta olisi sovittu vastaavan kulttuuriperintökohteiden suojeluelimen kanssa.

Oikeus totesi myös, että rajavastuuyhdistys Korisstroi ja suomalainen Koivisto-Seura eivät ole hakeneet maa-alueen luovuttamista pienten arkkitehtuurirakennelmien asentamiseen ja pystyttämiseen Leningradin alueen Primorskin kaupunkikunnalta eikä Leningradin alueen Viipurin piirikunnalta. Päinvastaisesta ei ole todisteita.

Oikeus arvelee että vaatimus pitää omavaltaisena rakennelmana aluetason Kirkko-muistomerkin alueelle pystytettyä monumenttia, joka koostuu muistomerkistä ja muistolaatoista, on perusteltu ja se hyväksytään.

Ottaen huomioon asian käsittelyn aikana kootut ja tutkitut todisteet, rajavastuuyhdistys Korisstroin Kirkko-kulttuuriperintökohteeseen pystyttämä muistomerkki, joka on omistettu Suuren isänmaallisen sodan vuosina 1941 – 1945 fasistisen Saksan puolella taistelleiden ja mm. Leningradin saartoon osallistuneiden menehtyneiden suomalaisten sotilaiden muistolle sekä muistolaatat, joissa on natsiarmeijan sotilaiden sukunimet, on purettava (poistettava).

Leningradin alueen valtion budjettiviraston Viipurin yhdistetyn ulkomuseon edustaja esitteli valokuvat kiistellystä alueesta, eikä siinä nyt ole muistolaattoja, joissa olisi natsiarmeijan sotilaiden sukunimiä. Siinä on vain betoniset perustukset (yhteensä 7 kappaletta). Lisäksi on muistomerkki (memoriaalin keskellä), siinä on laatta, jossa ei ole minkäänlaisia kirjoituksia (aiemmin siinä oli teksti Koiviston asukkaille). Sillä, että osa muistomerkistä on purettu, ei ole oikeudellista merkitystä, koska muistomerkin jäljelle jäänyt osa ei ole menettänyt omavaltaisen rakennelman tuntomerkkejä.

Oikeus on sitä mieltä, että monumentin jäljelle jääneen osan purkamiseen on velvoitettava vastaaja rajavastuuyhdistys Korisstroi henkilönä, joka on välittömästi suorittanut työt rikkomalla lainsäädännön vaatimuksia.

Ei ole perusteluja hyväksyä vaatimukset velvoittaa vastaajat Primorskin kaupunkikunnan hallinto ja Leningradin alueen Viipurin piirinkunnan hallinto purkamaan muistomerkin jäänyt osa, koska viimemainitut eivät ole suorittaneet muistomerkin pystyttämistyötä, eivät ole solmineet henkilöiden kanssa sopimuksia muistomerkin pystyttämisestä, eivät ole saaneet eivätkä maksaneet rahavaroja, ja siitä johtuen Dmitrijeva E. V.:n kannevaatimukset on hyväksyttävä osittain.

Oikeus on lisäksi sitä mieltä, että ei ole perusteita hyväksyä Viipurin kaupunginsyyttäjän kannevaatimukset Leningradin alueen Viipurin piirikunnalle, jolloin se velvoitettaisiin suorittamaan kiistanalaisten kohteiden purkamisen, koska tämä velvoite on langetettava ensisijaiselle toteuttajalle: rajavastuuyhdistys Korisstroille, ja siitä johtuen ei hyväksytä syyttäjän koko kannetta.

Noudattaen Venäjän Federaation Valtion prosessilakia, pyk. 194, 198, oikeus päätti:

Viipurin kaupunginsyyttäjän kanne Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallinnolle koskien velvoitetta purkaa aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteen arkkitehtirakennelmat, jotka on pystytetty sopimatta alueen kunnostustyöstä, hylätään.

Dmitrijeva Ekaterina Vladimirovnan kanne rajavastuuyhtiö Korisstroille, Leningradin alueen Viipurin piirikunnan hallinnolle sekä Leningradin alueen Viipurin piirikunnan Primorskin kaupunkikunnan hallinnolle siitä, että muistomerkki, joka on asennettu Kirkko-kulttuuriperintökohteeseen ja on omistettu Suuren isänmallisen sodan vuosina taistelleiden ja kaatuneiden suomalaisten sotilaiden muistolle, sekä muistolaatat, joissa on sukunimet, pidetään laittomana, omavaltaisena rakennelmana ja velvoitetaan purkamaan se kahden kuukauden sisällä siitä kun päätös tulee lainvoimaiseksi, kanne hyväksytään osittain.

Aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteen alueelle rakennettu memoriaali, joka koostuu muistomerkistä ja muistolaatoista, määritellään omavaltaiseksi rakennelmaksi. Kohteen osoite: Leningradin alue, Viipurin piiri, Primorsk, ul. Zavodskaja 5.

Rajavastuuyhdistys Korisstroi velvoitetaan kahden kuukauden sisällä siitä kun päätös saa lainvoiman poistamaan memoriaali, joka koostuu pienistä arkkitehtonisista rakennelmista (muistomerkki ja muistomerkit betoniperustuksilla), jotka on pystytetty alueen kunnostuksen aikana työllä, josta ei ollut sovittu, aluetason Kirkko-kulttuuriperintökohteen alueella osoitteessa Leningradin alue, Viipurin piiri, Primorsk, ul. Zavodskaja 5.

Muilta osin Dmitrijeva Ekaterina Vladimirovnan kanne hylätään.

Päätöksestä voidaan valittaa kuukauden sisällä siitä kun päätös on tehty lopullisessa muodossa Leningradin alueoikeuteen Viipurin kaupunkioikeuden kautta.

Tuomari N. B. Verigo

Motivoitu päätös laadittiin 12. syyskuuta 2022. 47RS0005-01-2022-001543-43 Alkuperäinen asiakirja on Leningradin alueen Viipurin kaupunkioikeuden käsittelyssä, nidottu oikeusasian materiaaleihin, nro 2-2548/2022