Huumeparoni El Chapon poika on pidätetty – Culiacanissa täysi kaaos: lentokonetta ammuttu

Culiacanin asukkaita on kehotettu pysyttelemään sisätiloissa.

Meksikossa on pidätetty kartellipomo Ovidio Guzman, joka on Yhdysvalloissa vankilassa istuvan huumeparonin ja Sinaloan kartellin entisen johtajan Joaquin ”El Chapo” Guzmanin poika, Reuters uutisoi. Ovidio Guzman on noussut kartellissa avainhenkilöksi sen jälkeen, kun hänen isänsä pidätettiin vuonna 2016 ja luovutettiin myöhemmin Yhdysvaltoihin.

Samaan aikaan on uutisoitu väkivaltaisuuksista Sinaloan osavaltiossa sijaitsevassa Culiacanin kaupungissa. Paikallishallinto kehotti torstaiaamuna ihmisiä pysymään sisätiloissa. Koulut ja hallintorakennukset pysyivät suljettuina.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt yöllä kuvattuja videoita, joissa näkyy kovaa ammuskelua ja helikoptereita. Myös katuja oli suljettu.

– Pyydämme Culiacanin asukkaita olemaan poistumatta kotoa eri puolilla kaupunkia tehtyjen katujen sulkemisten takia, pormestari Juan de Dios Gamez sanoi Twitterissä.

Kuvissa näkyy palaneita ajoneuvoja ja turvallisuusjoukkoja.

Meksikolaisen lentoyhtiön Aeromexicon mukaan se joutui perumaan lennon Culiacanista Mexico Cityyn sen jälkeen, kun konetta ammuttiin tiistaiaamuna. Kukaan matkustaja tai työntekijä ei loukkaantunut tulituksessa.

Ovidio Guzman pidätettiin vuonna 2019, mutta tuolloin hänet vapautettiin pian, kun kartelli aloitti väkivaltaisen koston. Kaduilla käytiin tulitaisteluita ja meksikolaiset televisiokanavat näyttivät kuvia, joissa armeijan ja poliisin joukkoja tulitettiin raskain konetuliasein.

Huumekartellin asemiehet piirittivät noin 35 poliisia ja kansalliskaartilaista, minkä jälkeen Guzman vapautettiin. Päätöstä vapauttaa Guzman kritisoitiin ankarasti.

Lue lisää: Meksiko myönsi sählänneensä El Chapon pojan pidätyksen – ”Sinaloan kartelli voitti taistelun”

Yhdysvallat on luvannut viiden miljoonan dollarin palkkion tiedoista, jotka johtavat Ovidio Guzmanin pidätykseen tai tuomioon. Epäselvää on, aiotaanko Guzman luovuttaa isänsä tavoin Yhdysvaltoihin.

Ovidio Guzman vietiin Mexico Cityyn, puolustusministeri Luis Cresencio Sandoval sanoi tiedotustilaisuudessa.