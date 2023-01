CNN: Lomalaiset pakenevat Alpeilta lumen puutteen takia – Christine jämähti parvekkeelle ruokkimaan lintuja

Matalalla sijaitsevia laskettelukeskuksia piinaa lumipula.

Osassa Alppeja on juuri alkavan sesongin kynnyksellä ikävä tilanne, lunta ei ole nimeksikään.

Ankean vihreänä helottavat rinteet eivät ole sitä kuvastoa, mitä Euroopan suurimmasta vuoristosta on totuttu näkemään: lumihuippuisia vuoria, pöllyävää lunta, talven ihmemaa.

Matalalla, alle 2 000 metrin korkeudella merenpinnasta sijaitsevia hiihtokeskuksia on jouduttu sulkemaan, koska lunta ei yksinkertaisesti ole. Lämmin sää ja vesisateet ovat sulattaneet sen.

Euroopassa on tällä hetkellä historiallisen lämmintä. Monissa maissa 1. tammikuuta oli kaikkien aikojen lämpimin tammikuun päivä. Rankassa viime vuoden viimeinen päivä oli CNN:n mukaan 8 astetta lämpimämpi kuin vuosina 1991–2020 keskimäärin. CNN:n mukaan Ranskan noin 7500 laskettelurinteestä noin puolet on tällä hetkellä pois käytöstä lumenpuutteen takia.

Tällaiset näkymät aukesivat Sveitsin Leysinissä 4. tammikuuta.

CNN:n haastattelema Christine Harrison on lomaillut Ranskan Alpeilla 20 vuoden ajan. Normaalisti ikkunoista aukeaa talvimaisema, mutta tänä vuonna lunta ei ole käytännössä ollenkaan.

Harrisonin mukaan monet lomailijat ovat lähteneet koteihinsa. Laskettelun sijaan hän on katsellut parvekkeelta lintuja, joiden hän arvelee olevan tilanteesta yhtä hämillään.

– Normaalisti en syötä sinitiaisille kroissantteja 3. tammikuuta Ranskan Alpeilla.

Tilanne ei ole muualla sen parempi. BBC kertoo, että Itävallan Salzburgissa on satanut lunta viimeksi kuukausi sitten. Ranskan Chamonix’ssa lumitykit ovat pois käytöstä, koska niissä käytettävästä vedestä on pulaa. Sveitsissä jotkut keskukset ovat avanneet uudelleen kesäkauden maastopyöräreittinsä ja laittaneet hiihtohissit seisontaan.

Matalilla alueilla reiteissä ei ole paljoakaan valinnan varaa, jos lainkaan.

Suomalaiset alppimatkojen järjestäjät eivät ole tilanteesta huolissaan. STS Alppimatkojen toimitusjohtaja Harri Kaijanto kertoo, että heidän kohteissaan, jotka sijaitsevat Italiassa ja Itävallassa, ei ole ollut ongelmia lumen kanssa.

– Meidän kohteissa hiihdetään yleensä lähes 2 000 metrissä, ei se lämpö siellä ylhäällä ole. Tänään on vissiin nollassa siinä kahdessa tonnissa, ja siellä on erittäin hyvä jääpohja alla. Lämpö ei vaikuta millään tavalla, Kaijanto kertoo.

– Kuulin yhdeltä kilpailijalta, jolla piti olla erilaisia tuotteita Georgiassa ja tuolla, niin siellä ei ole lunta yhtään. Ovat joutuneet perumaan kaiken. Mutta Itävalta ja Italia ovat ihan kunnossa, hän lisää.

Matkatoimisto Tuin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo, että lunta on riittänyt myös heidän kohteissaan.

– Eilen tätä asiaa itse asiassa tutkin. Kaikki hiihtokeskukset toimii normaalisti, eikä asiakkailta ole tullut mitään (peruutuksia tai negatiivista palautetta), Aaltonen kertoo.

Monissa paikoissa laskettelukeskuksia on suljettu kokonaan, koska lunta ei yksinkertaisesti ole.

Matkanjärjestäjä YouTravelin toimitusjohtaja Mikko Suomi kertoo, että lumitilanteesta on tullut muutamia yhteydenottoja, mutta isoa hätää ei ole ollut, eikä peruutuksia ole tullut.

– Kaikkihan me tiedetään, että se lumi voi tulla sinne yhdessä vuorokaudessa. Meidän matkat alkaa vasta tuosta parin viikon päästä suurin osa, Suomi sanoo.

Suomen mukaan YouTravelin kohteet ovat ”pohjimmiltaan aika lumivarmoja”.

– Vaikka osa kohteista on alempana mitä toiset, niin on pyritty katsomaan, että ne on historian mukaan aika lumisia kohteita. Osassa alueista on todella hyvä keinolumetus, ja sitäkin ollaan pidetty silmällä niissä kohteissa, jotka sijaitsevat enemmän riskisillä alueilla.

Juttua korjattu 5. tammikuuta kello 19.25. Turistien kannalta kehnot sääolosuhteet ovat piinanneet alle 2 000 metrin korkeudessa merenpinnasta olevia lomakeskuksia, eivät 2 000 kilometrin.