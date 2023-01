Venäjä pyrkii horjuttamaan lännen yhtenäisyyttä propagandan keinoin. Myös Euroopassa on henkilöitä, jotka edistävät Venäjän asiaa – joskus jopa sitä tarkoittamatta.

Venäjä turvautuu yhä räikeämpiin keinoihin yrityksissään vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin Euroopassa, Venäjä-asiantuntija Hanna Smith sanoo. Taustalla on maan Ukrainassa aloittama hyökkäyssota.

– Se on muuttunut sellaisesta yleisemmästä, kuitenkin ehkä hieman hienovaraisemmasta vaikuttamisesta ja disinformaatiosta sellaiseen propagandakokonaisuuteen, jossa hyvin ronskilla kädellä vedetään mutkat suoriksi eikä välitetä, onko siinä enää lainkaan totuutta mukana.

– Myös suoria syytöksiä länttä ja erilaisia kokonaisuuksia länsikontekstissa kohtaan on paljon enemmän kuin aikaisemmin.

Venäjä turvautuu yhä räikeämpiin keinoihin yrityksissään vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin Euroopassa, Venäjä-asiantuntija Hanna Smith sanoo.

Euroopassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolesta puhuvat ja Venäjä-myönteistä propagandaa levittävät tahot ovat pääsään­töisesti itsenäisiä toimijoita, joilla ei ole suoraa yhteyttä Venäjän valtioon.

– Ei ole suoraa komento­ketjua tai, että Venäjällä olisi joku taika­sauva, jota siellä voidaan heilauttaa, jolloin eurooppalaiset toimijat toimisivat kuten Venäjä haluaa, Smith sanoo.

Uutistoimisto Reuters julkaisi hiljattain selvityksen Saksassa toimivista Venäjä-mielisistä henkilöistä, jotka pyrkivät vaikuttamaan Saksan Ukrainalle antamaan tukeen. Selvityksen keskiössä oli kuusi ihmistä, joilla sanottiin olevan löyhiä kytköksiä Venäjän valtioon tai äärioikeistoon.

Lue lisää: Saksassa lymyää joukko Putinin faneja, jotka yrittävät kääntää maan Ukrainaa vastaan – Reuters selvitti taustat

Saksan Kölnissä järjestettiin joulukuussa Venäjä-myönteinen mielenosoitus, jossa vastustettiin muun muassa Ukrainalle annettavaa aseellista apua.

Smithin mukaan on kuitenkin hyvä välttää yleistystä, että Venäjä-myönteisiä olisivat kaikki tai pelkästään äärioikeistoon kuuluvat tai ne, joilla on jonkinlainen yhteys Venäjään.

– Kyse on pikemminkin teemoista, jotka toistuvat Venäjän propagandassa. Nationalistinen ideologia, vahva valta ja konservatiiviset yhdistetään usein äärioikeistopuoleen. Mutta esimerkiksi tarina rauhaa rakastavasta Venäjästä on sellainen, joka on vedonnut vasemmistolaisiin ihmisiin, Smith sanoo.

– Liike-elämän puolella taas on ihmisiä, joilta löytyy tukea Venäjän narratiiville siitä, ettei taloutta saisi politisoida eikä kaupalle luoda esteitä.

Smithin mukaan propagandaa syötetään virallisten puheiden ja sivustojen kautta usein ensin venäläismedialle, joka saa virallisista ulostuloista ohjeistusta siitä, miten asioista pitää puhua ja mitä asioita pitää tuoda esille.

Tämän jälkeen Venäjän tukema tai rahoittama media tai Venäjä-myönteiset tahot tarttuvat uutisiin ja toistavat ja levittävät niitä eteenpäin eri kielillä. Yksi esimerkki tällaisesta tahosta on Venäjän rahoittama RT-kanava, jolla on uutisia englannin lisäksi myös esimerkiksi arabiaksi ja espanjaksi. Kanava toistaa pitkälti Kremlin kantoja.

Uutisen levitessä hälvenee tieto siitä, mistä se on saanut alkunsa.

– Sama koskee sosiaalista mediaa. Kun joku Venäjän sisäisestä mediasta poimittu uutinen lähtee trendaamaan, siitä katoaa se, mistä se on alun perin lähtenyt liikkeelle ja kuka haluaa, että tällaista tarinaa kerrotaan.

Venäjän propagandassa näkyy nyt myös paljon erilaisia, keskenään ja todellisuuden kanssa ristiriidassa olevia narratiiveja.

Venäjän valtiollinen media toistaa Putinin näkemykset sellaisinaan. Riippumaton media on ajettu Venäjällä äärimmäisen ahtaalle.

Putin ja hänen hallintonsa edustajat ovat esimerkiksi usein toistaneet Venäjän olevan valmis neuvottelemaan rauhasta ja toisaalta taas laukoneet verhoiltuja uhkauksia ydinaseiden käytöstä.

Joulun alla Putin sanoi Venäjän tavoitteena olevan sodan lopettaminen, mutta silti sotatoimia on jatkettu entiseen tapaan ja viimeksi vuodenvaihteessa Venäjä kohdisti Ukrainaan laajan ohjus- ja lennokki-iskujen aallon.

– Vahvat ristiriidat, vahva vastakkainasettelu, kokonaiskuvan sekoittaminen – nämä ovat juuri sitä tekniikkaa, jota käytetään, jotta päästään eteenpäin itselle aika huonossa tilanteessa, Smith sanoo viitaten Venäjän kärsimiin takaiskuihin taistelukentällä.

Smithin mukaan moni Putinin puolesta puhuva ei välttämättä edes tiedosta olevansa Venäjän pelinappula.

Yksi esimerkki tästä ovat Smithin mukaan ihmiset, joiden mielestä Venäjän kanssa pitäisi neuvotella ja että Venäjää pitäisi ymmärtää enemmän. Smithin mukaan Venäjä on onnistunut vetoamaan ihmisiin luomalla kuvaa lännen demonisoimasta ja syyttä syrjimästä maasta.

– On ihmisiä, jotka ehkä hyvää hyvyyttäänkin ajattelevat, että ymmärtämystä ja valmiutta neuvotella pitäisi olla enemmän. Kun he saavat informaatiota, että Venäjää kohdellaan epäreilusti, ja kun tämä uskomus saadaan oikealla tavalla aktivoitua, he voivat olla silti sitä mieltä, ettei sodan aloittaminen ollut oikein, mutta siitä putoaa se, että miten sota saadaan loppumaan.

Venäjän ja Saksan liput liehuivat Kölnissä joulukuussa.

Se, että Euroopassakin on Putinin ymmärtäjiä, juontaa juurensa Venäjän vuosikausia kestäneeseen mielipidevaikuttamiseen, Smith sanoo.

– Täytyy olla alkulähde, ja se voi olla esimerkiksi konservatiiviset arvot, sukuhistoriassa joku linkki Venäjään, nationalistinen uskomus omassa ideologiassa. Ja Venäjä on tehnyt pitkäjänteistä, systemaattista työtä, että se on löytänyt näitä eri teemoja, ja siellä tiedetään, mitkä asiat ovat sellaisia, joiden kautta päästään vaikuttamaan ihmisiin.

Venäjän kannalta propagandalla on tärkeä rooli myös Ukrainan sodassa – etenkin, kun taistelurintamalta on kuulunut pitkään lähinnä huonoja uutisia.

– Tavoitteena on hajottaa lännen yhtenäisyys, koska tosiasia on, että jos länsi on yhtenäinen, Venäjällä ei ole kauheasti mitään sanomista missään niin sotilaallisesti kuin taloudellisesti. Se on ihan selkeästi näin, jolloin ne mahdollisuudet ovat siinä, jos onnistutaan saamaan se yhtenäisyys rikki.