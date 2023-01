Tällaisia ovat Venäjän myyrät Euroopassa – tutkija tunnistaa kolme ryhmää

Pohjois-Euroopassa on paljastunut useita epäiltyjä vakoilutapauksia.

Ruotsissa vuosia kestänyt myyräjahti saanee päätöksensä torstaina, kun tuomioistuin antaa ratkaisun maata ravistelleessa vakoilutapauksessa. Syytettyinä ovat ruotsalaisveljekset, joita syytetään Venäjän hyväksi vakoilusta.

Kyse ei ole kuitenkaan ainoasta tuoreesta vakoiluepäilystä. Viime kuukausina Pohjois-Euroopassa on paljastanut useita tapauksia, joissa henkilöiden epäillään vakoilleen Venäjän hyväksi.

Marraskuussa Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo kertoi, että kaksi ihmistä oli otettu kiinni vakoilusta epäiltynä. Aftonbladet uutisoi myöhemmin, että kyse olisi ollut venäläisestä pariskunnasta. Poliisin kerrottiin epäilevän miestä vakoilusta ja naista avunannosta.

Norjassa puolestaan paljastui syksyllä tapaus, jossa brasilialaismiehen epäiltiin vakoilleen Venäjälle. Mies käytti Brasilian passia, mutta norjalais­viranomaiset epäilevät, että mies on todellisuudessa venäläinen, joka työskentelee Venäjän tiedusteluviranomaisille.

Lisäksi useat dronehavainnot strategisesti tärkeiden kohteiden lähellä ovat herättäneet huolta vakoilusta ja sabotaasista.

Poliisin ajoneuvoja ruotsalaispariskunnan talon edustalla.

Kesäkuussa Alankomaiden turvallisuuspalvelu kertoi epäilevänsä, että brasilialaisena esiintynyt venäläisvakooja oli yrittänyt soluttautua kansainväliseen sotarikostuomio­istuimeen, BBC uutisoi tuolloin.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan vakoojien tarkoituksena on kerätä tietoa eivätkä he yleensä osallistu esimerkiksi propagandan levittämiseen.

Samoilla linjoilla on myös Venäjä-asiantuntija Hanna Smith. Smithin mukaan vakoojien tehtävänä on selvittää niin sanotut sokeat pisteet länsimaissa eli ne asiat, joita Venäjä voisi hyödyntää esimerkiksi propagandassa.

– Vakoojat eivät ole välineitä informaation jakamisessa vaan he ovat siellä alkupäässä. He keräävät tietoja siitä, minkälainen informaatio voisi upota kohdemaahan, minkälaisiin ihmisiin se voisi vedota.

Vakoilusta epäiltyjen ruotsalaisveljesten oikeudenkäynti käytiin viime vuonna ja tuomion on määrä tulla torstaina. Kuvassa poliisi tarkistaa istuntosaliin pyrkivät.

Lavikaisen mukaan Venäjällä on Euroopan maissa erilaisia henkilöitä, jotka tuottavat tiedustelutietoa. Yhden ryhmän muodostavat tiedustelu-upseerit, jotka ovat kohdemaassa diplomaatti­statuksella.

– Koska tiedustelu-upseerit toimivat diplomaatti­statuksella, heitä ei voida syyttää rikoksesta. Esimerkiksi tässä ruotsalaisveljesten tapauksessakin syyte tuli ainoastaan näille henkilöille, joiden epäillään päätyneen Venäjän rekrytoimiksi. Jos vakooja jää kiinni, hänet voidaan ainoastaan karkottaa pois, koska hän on diplomaatti.

Toinen ryhmä ovat juurikin rekrytoidut henkilöt, jotka keräävät tietoja vakoojille.

– Tämä on henkilötiedon ytimessä. Ei sitä salaista tietoa saada sillä, että murtaudutaan johonkin ministeriöön vaan hankitaan tietolähde, joka antaa sitä tietoa rahaa vastaan tai, kun häntä kiristetään – toki paras tapa on saada tietoa ystävystymällä.

Kolmas ryhmä on niin kutsutut illegaalit. Tällaisesta oli kyse esimerkiksi Norjan tapauksessa.

– Illegaaleille rakennetaan peitehenkilöllisyys. Esimerkiksi Norjan tapauksessa tämän peitehenkilöllisyyden tarkoituksena oli saada tietoa Norjan arktisesta politiikasta Venäjän käyttöön.

Suomessa ei ole tullut ilmi viime aikoina tapauksia, joissa henkilöä epäiltäisiin Venäjän hyväksi vakoilusta. Lavikaisen mukaan tähän on todennäköisesti useita syitä.

– Suomi on perinteisesti hoitanut vakoojatapaukset hiljaisesti. Kun venäläinen tiedustelu-upseeri on jäänyt kiinni, hänet on passitettu kotiin eikä siitä ole tehty suurempaa numeroa. Sitten venäläiset ovat passittaneet jonkun suomalaisen diplomaatin kotiin vastauksena ja lähettäneet Suomeen uuteen vakoojat. Siinä on kyse meidän poliittiseen kulttuuriin liittyvästä seikasta, jossa ajatellaan, että ei tehdä isoa numeroa vaan hoidetaan vain homma, Lavikainen kuvailee.

Toisaalta yksi syy voi myös löytyä suomalaisesta vastatiedustelusta.

– Kyse voi olla myös siitä, että meidän vastatiedustelu on toiminut niin hyvin, että on pystytty ennaltaehkäisemään kaikista härskeimmät tapaukset. Suojelupoliisin intresseissä on, ettei mitään salaista tietoa luovuteta, että vakoojat eivät saa sitä käsiinsä ja tällöin kaikenlaiset rekrytointiyritykset katkaistaan mahdollisen varhaisessa vaiheessa.

Lavikainen ei kuitenkaan usko siihen, että Suomeen kohdistuisi vähemmän vakoilua kuin esimerkiksi pohjoisiin naapurimaihin.

– Suomi ei sinällään ole mikään poikkeus – kyllä Suomi kiinnostaa Venäjän ja myös Kiinan tiedustelua. Ei ole syytä epäillä, etteikö Suomessa toimisi venäläisiä tiedustelu-upseereja. Hämmästyttävää olisi, jos he olisivat tehneet poikkeuksen. Muistaakseni Ruotsissa on arvioitu, että noin kolmasosa diplomaatti­statuksella olevista venäläisistä olisi tiedustelu-upseereista. En yllättyisi, jos näin olisi Suomessakin.

Vakoiluepäilyjä on ollut Ruotsissa ja Norjassa, mutta Suomessa ei vastaavanlaisia tapauksia ole tullut julkisuuteen.

Eurooppa on karkottanut noin 400 vakoojaa, Britannian sisäisestä turvallisuudesta vastaavan MI5:n johtaja Ken McCallum arvioi marraskuussa.

Lavikaisen mukaan karkotukset ovat kolaus Venäjän tiedustelulle.

– Sen voi sanoa, että diplomaatti­karkotukset ovat oikeasti vahingoittaneet Venäjän tiedustelun toiminta­mahdollisuuksia Euroopassa. Ensimmäisenähän karkotetaan ne, joita epäillään diplomaatti­statuksella toimiviksi tiedustelu-upseereiksi tai, jotka tiedetään tiedustelu-upseereiksi. Jos liian paljon menee kerralla pois, sitä perinteistä vakoilua, henkilötiedustelua ja henkilökontaktointia ei voi tehdä, Lavikainen sanoo.