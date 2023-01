Karjalan Liiton puheenjohtaja Outi Örn kertoo, että useat liiton jäsenet ovat saaneet tuntemattomilta henkilöiltä viestejä, joissa kehotetaan joko käynnistämään keskustelu luovutetun Karjalan palauttamisesta tai tukemaan itsenäisen Karjalan valtion perustamista Suomen itänaapuriin.

Karjalan Liitto julkaisi joulun välipäivinä poikkeuksellisen tiedotteen, jossa se kertoo epäilevänsä Suomen karjalaisten joutuneen informaatio­vaikuttamisen kohteeksi.

Liiton puheenjohtaja Outi Örn kertoo päätyneensä pitkän harkinnan jälkeen tiedotteen laatimiseen siksi, että useat liiton jäsenet olivat ihmetelleet tuntemattomilta henkilöiltä saamiaan viestejä.

– Heille on tullut kahdenlaisia viestejä ja näyttää, että liikkeellä on ainakin kahdenlaisia toimijoita. Halusimme tehdä Karjalan Liiton puolesta selväksi, että me emme ole näissä hankkeissa mukana minkäänlaisena yhteistyötahona, Örn sanoi.

Örnin mukaan toisissa viesteissä kehotetaan suomalaisia herättämään jälleen henkiin keskustelut sodissa Neuvostoliitolle menetetyn Karjalan palauttamisesta.

Toisissa viesteissä pyydetään puolestaan tukea ajatukselle, jonka mukaan Venäjästä tulisi irrottaa erilleen itsenäinen Karjalan valtio.

Suomen karjalaiset ovat saaneet yhteydenottoja sekä sosiaalisessa mediassa, tekstiviestein että sähköpostitse. Myös kasvotusten tapahtuneita yhteydenottoja on ollut.

– Tekstiviestejä on tullut sellaisista numeroista, joita ei edes Fonectasta löydy. Osa viesteistä on ollut huonolla suomen kielellä kirjoitettuja. Viesteissä on kerrottu myös pyrkimyksestä jonkinlaisen suvereenin Karjalan valtion perustamiseen Suomen ja Venäjän väliin, Örn kertoo.

Karjalan Liitto korostaa tiedotteessaan, että Karjalan palautukseen liittyvä keskustelu ei ole ajankohtaista tämänhetkisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

– Karjalan palauttamiseen liittyvä keskustelu ei ole aiheellinen nyt – eikä se ole ollut enää pitkään aikaan – eikä se ole Karjalan Liiton asialistalla, Örn painottaa.

Karjalan Liiton tiedotteessa ei oteta kantaa Venäjän sisällä mahdollisesti käynnissä olevaa keskusteluun Karjalan asemasta, sillä se ei voi edes teoriassa liittyä Karjalan Liiton omaan toimintaan millään tavalla.

Örnin mukaan on kuitenkin syytä muistaa, että myös mahdollisilla ”Karjalan itsenäisyyshankkeisiin” liittyvillä viesteillä saatetaan pyrkiä vaikuttamaan Suomeen ja vääristelemään julkista keskustelua.

– Tällaisten yhteydenottojen tavoitteena on hyvin todennäköisesti hämmentää karjalaista yhteisöä ja ehkä saada informaatio­vaikuttamisen oppien mukaisesti meidät tekemään itsellemme haitallisia päätöksiä tai toimimaan omaa etuamme vastaan, tiedotteen muotoilu kuuluu.

Karjalan Liitto kertoo olleensa viestien osalta myös ”yhteydessä tarvittaviin viranomaisiin”, mikä tarkoittaa muun muassa Suojelupoliisia.

Venäjän propagandassa on viime aikoina esiintynyt yhä useammin artikkeleita, joissa väitetään Suomen hakeutuvan Naton jäseneksi voidakseen hajottaa Venäjää ja valloittaa sotimalla Venäjältä alueita.

Joissakin artikkeleissa väitetään Suomen havittelevan itselleen takaisin joko Viipuria tai laajemmin sodissa menetettyjä alueita.

Joissakin artikkeleissa mennään vielä tätäkin pidemmälle ja väitetään, että Suomi havittelisi itselleen esimerkiksi Pietarin ympäristössä olevaa Inkerinmaata ja laajemmin Venäjän luonnonrikkauksista tunnettuja suomalais-ugrilaisia alueita.

Suomen valtion yleisesti tunnettu virallinen kanta on ollut ja on yhä edelleen, että Suomella ei ole aluevaatimuksia Venäjää kohtaan.

