Demokratioiden Gordionin solmu

Politiikka ei kykene uusiutumaan samalla tempolla maailman kanssa, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Yhden antiikin merkittävimmän hallitsijan, Aleksanteri Suuren, kerrotaan kohdanneet ratkaisemattoman ongelman. Zeuksen tempelissä nykeisen Turkin alueella oli solmu, jota kukaan ei ollut kyennyt avaamaan. Jumalonni antaisi solmun ratkaisijalle palkinnoksi kuninkuuden. Aleksanteri ei miettinyt pitkään, vaan ryhtyi tuumasta toimeen. Hän halkaisi solmun miekallaan. Ratkaisu muistetaan vielä myyttisenä päättäväisyyden hetkenä. Visaisten ongelmien edessä paras ratkaisu saattaa olla päivänselvä toiminta.

Donlad Trump ei saisi enää asettua ehdokkaaksi, kirjoittaa Mika Aaltola.

Kun katselee vuoden 2024 presidentin­vaalien asetelmaa, siis Yhdys­valtojen, niin Gordionin tarina tulee mieleen. Tilanne on kimurantti. Donald Trump on kiistatta hyvä käyttämään suora­viivaista lähestymis­tapaa. Mutta toisaalta hänen tiellään on republikaani­puolueen kasvava hajaannus. Hänen päällään on myös joukko syytteitä, jotka etenevät omaa latuaan. Yhdys­valtojen oikeus­ministeriössä varmasti mietitään, miten edetään. Trumpin tapa hallita synnytti tukun rikos­epäilyjä, mutta voisiko hänet asettaa syytteeseen? Mitkä olisivat poliittiset seuraukset? Huippusalaisten asiakirjojen väärästä säilytyksestä on Yhdysvalloissa rangaistuksensa. Yksi niistä on poliittiikkakielto. Trump ei saisi enää asettua ehdokkaaksi.

Istuva presidentti Joe Biden on iäkäs. Se näkyy hänen puheestaan. Mutta toisaalta inhimillisyys on samaistuttavaa. Korkea ikä ei ole este. Hänellä myös Trumpin kaatajan maine. Vuoden 2020 presidentinvaaleissa Biden voitti melko selkeästi Trumpin, vaikka Trump ei tietysti, tapojensa mukaan, suostu myöntämään mitään häviötä. Nyt, kun Trump on lähtenyt ehdolle, Bidenin kisaus lähteä uudelle kaudelle on suuri. Hänellä on siihen myös kannatusta. Samalla moni uudemman sukupolven demokraatti on jo heittänyt pyyhkeen kehään. Uskallusta puuttuu, koska kallis poliittinen tuho ei motivoi ketään.

” Yksi Yhdysvaltojen ja myös Suomen demokratioiden piirre on se, että vanhat kasvot tuppaavat pärjäämään kehässä. Kehään ei juuri pääse uusia kasvoja, koska se on niin mutainen.

Yksi Yhdysvaltojen ja myös Suomen demokratioiden piirre on se, että vanhat kasvot tuppaavat pärjäämään kehässä. Kehään ei juuri pääse uusia kasvoja, koska se on niin mutainen. Ainoastaan ne, joilla on poliittista teflonia kerättynä vuosikymmenten varrelta pärjäävät. Sosiaalisen median aikakaudella tuoreen ehdokkaan pitää sanoa tai tehdä jotain rajua erottuakseen. Samalla hän saa rakastajia, mutta todennäköisesti enemmän vihaajia. Vihaajat osaavat viimeistellä homman. Mikä tahansa negatiivinen paljastus kaataa helposti oraalla olevan päättäjän uran.

Presidentinvaaleihin on siten lähettävä varoen. Ensi katsellaan, onko potentiaalista kannatusta. Tunnustellaan menestymisen mahdollisuuksia. Signaloidaan se, että voi ehkäpä olla mahdollisesti lähdössä tai on harkinnut asiaa. Jos asia ei lennä eikä aitoa pysyvää kannatusta löydy, kannattaa tehdä pragmaattiset johtopäätökset mahdollisimman ajoissa, vaikka kuinka periaatteessa haluaisikin lähteä. Ei kannata haluta liikaa, liian nopeasti.

Uudet ehdokkaat saattavat kyllä saada positiivista huomiota. Heistä saattaa tulla jopa ilmiöitä. Mutta samalla alkaa puhaltaa myös negatiivinen tuuli. Tutkimusten mukaan tätä negatiivista ilmiötä synnyttävät erityisesti intohimoiset politiikan toimijat, partisaanit vastapuolelta sekä kilpailijat oman leirin sisältä. Heidän välittömässä intressissään on tuhota orastavat ilmiöt alkuunsa. Saada nimiä poistetuksi mielipidetiedustelujen listoilta, jotka olisivat potentiaalisesti vaarallisia myöhemmin. Avoimet ja piilotetut politrukit ja heihin mediassa sidoksissa olevat politiikan portinvartijat alkavat etsiä näennäiseettisesti negatiivisia huhuja ja lokaa. Sitähän varmasti löytyy jokaisesta. Inhimillisyys on erehtyväistä. Mutta uudelle tuoreelle kasvoille se on tuhoisaa, koska hänen kannatuksensa usein nousee juuri siitä, että on erilainen, politiikassa ryvettymätön.

” Politiikka ei kykene uusiutumaan samalla tempolla maailman kanssa.

Tämä puolestaan johtaa siihen, ettei kukaan kovin syvälle halua sukeltaa ehdokkuuden maailmaan ilman, että kannatus on aitoa ja pysyvää. Henkilökohtaisella tasolla se voi tuhota enemmän kuin luoda. Tämä on myös nykydemokratian yksi akilleen kantapää. Se näkyy myös äänestysinnon yleisenä laskuna. Politiikka ei kykene uusiutumaan samalla tempolla maailman kanssa. Vanhoja kasvoja kyllä paketoidaan ja myydään uusina. Positiivisia ilmiöitä keinotekoisesti luodaan. Dinosaurukset paketoidaan isolla rahalla aikakauteen sopiviksi uudistajiksi. Mutta kuka tätä kauhean pitkää jaksaa uskoa? Se rapauttaa demokratiaa. Tuottaa loppujen lopuksi riuhtovaa politiikkaa, kuten Yhdysvalloissa on käynyt.

Yhdysvalloissa on vakiintunut kaksipuoluejärjestelmä. Kampanjakoneistot ovat massiivisia vakiintuneilla puolueilla. Niillä on myös tiiviit suhteet mediaan. Kahden puoleen ulkopuolisilla ehdokkailla on hyvin vähän onnistumisen mahdollisuuksia, jos he eivät ole miljardöörejä. Mutta jopa raharikkailta puuttuvat mediasuhteet. He voivat ostaa mainosaikaa, mutta heillä on vastaansa entiset politiikan vahtikoirat, jotka mediamaailman murroksessa, ovat kuihtuneet osaksi laajoja eri leirien kampanjarihmastoja. En siis usko, että Yhdysvaltojen vaaleissa nähtäisiin uusia kahden puolueen ulkopuolelta pompahtavia ehdokkaita, vaikkakin Trump todennäköisesti pyrkii itsenäisesti ehdolle, jos hän häviää republikaanien esivaalit.

Floridan kuvernööri Ron DeSantisilla on mielipidetiedusteluissa kasvavaa kannatusta, vaikkei olekaan julistanut ehdokkuuttaan.

Moni katse kääntyy Floridan kuvernööriin. Ron DeSantis voitti kuvernöörinvaalit Floridassa suuremmalla äänierolla demokraatteihin kuin Trump aikoinaan presidentinvaaleissa. Hänellä on mielipidetiedusteluissa kasvavaa kannatusta, vaikkei olekaan julistanut ehdokkuuttaan. Hänen kieltäytymisensä ja epäröintinsä on ollut pragmaattista, ei periaatteellista. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Keskeinen kysymys ei ole se, etteikö hänestä olisi presidentiksi tai hän sitä haluaisi, vaan se onko hänellä vielä 2024 menestymisen mahdollisuuksia. Tämä taas on kiinni mielipidetiedustelujen trendistä.

DeSantisin kansallinen profiili kasvaa. Hänestä on tulossa arkipäiväinen nimi, ja hänet tunnetaan miehenä, joka on kyennyt nousemaan Trumpin varjosta. Ilman mielipidemittauksia, joissa otetaan eri nimiä huomioon, tämän ilmiön tunnistaminen olisi äänestäjille vaikeaa. He eivät voisi muodostaa kantaansa poliittisen kentän murrokseen. Saattaa siis hyvinkin olla, että vuoden 2024 vaalit käydään Bidenin ja DeSantisin välillä, ehkä Trump kolmantena ehdokkaana. Valta saattaa vaihtua, koska Trumpin kaataja Biden ei näyttäydy yhtä reformihenkiseltä kuin nouseva Floridan tähti. Ulkopoliittisesti tämä asetelma ei juuri muuttaisi juuri mitään. DeSantis ei ulkopoliittisesti edusta trumpilaista viehätystä muihin itsevaltaisiin johtajiin, kuten Venäjän Vladimir Putiniin. Tuki Euroopalle ja Ukrainalle jatkuisi.

Selkein vaikeasti avattava Gordionin solmu on demokratioiden heikko uusiutumiskyky. Maailma on rajussa muutoksessa globalisaation muuttaessa muotoaan sekä Venäjän ja Kiinan haastaessa sääntöperäistä maailmanjärjestystä. Samaan aikaan läntisten demokratioiden sisällä samat vanhat koneistot jylläävät. Demokratiat tukkeutuvat poliittisen ja mediavallan leiriytyessä. Miten tästä päästään pois? Se vaatisi rohkeutta, henkilökohtaisen riskin ottamista ja kansallista havahtumista. Mutta sekä Yhdysvaltojen, Euroopan että Suomenkin etu vaatisi maailman murrokseen vastaavan kykeneviä poliitikoita. Tämän ymmärtää periaatteessa kyllä kaikki. Mutta vanhat vallan niksit ovat läkähdyttävän refleksinomaisia ja uudet syöverit, kuten poliittisen keskustelun twitteröityminen, lisää ummehtuneisuuden mahdollisuuksia.

” Rohkeita uusia nimiä vastassa ovat ensin netin trollit. Osittain sisäisesti mutta samalla myös ulkoisesti ohjattuina.

Rohkeita uusia nimiä vastassa ovat ensin netin trollit. Osittain sisäisesti mutta samalla myös ulkoisesti ohjattuina. Tämä on nykyisen aikakautemme perusfakta. Heihin liittyvät, jonkun saadessa poliittista nostetta, ensin puolueleirien politrukit, joille oman ehdokkaan tukeminen on toisten lokaamista. Siten reagoi ahtaalle joutunut media ehkäpä ensin positiivisesti mutta sitten vaalien lähestyessä yhä riuhtovammin. Aivan loppumetreillä tapahtuu sarja kohuja, jotka vaikuttavat yllätyksellisesti. Niihinkin ulkoinen valta voi vaikuttaa, kuten kävi vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa. Vaikuttaminen on helppoa, koska politiikka seisoo saattaa seistä yhä enemmän savijaloilla.

Mutta loppujen lopuksi kaikki valta on pienten ihmisten vallassa, kun he kirjoittavat pienissä äänestyskopeissa, pieneen paperiin, pienellä kynällään pienen numeron, kuten Britannian pääministeri Winston Chruchill aikoinaan sanoi. Heidän vallassaan on vuonna 2024 se, murretaanko demokratioiden Gordionin solmu päättäväisellä äänestämisellä.