Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat edelleen syytä Texasissa joulukuussa sattuneeseen turmaan, jossa F-35B:n lentäjä pelastautui heittoistuimen avulla.

Puolustusministeriö Pentagonin F-35-ohjelmatoimisto (JPO) on keskeyttänyt toistaiseksi moottorien toimitukset Lockheed Martin F-35 Lightning II -monitoimihävittäjiin. Koneiden käyttämät F135-voimanlähteet valmistaa Pratt & Whitney.

Moottoritoimitusten keskeytyksestä kertoi muun muassa asevoimien uutislehti Stars and Stripes keskiviikkona.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat jo aiemmin suositelleet pienen määrän F-35-koneita asettamista lentokieltoon.

Nämä F-35-ohjelmaan suoraan vaikuttavat päätökset johtuvat joulukuun puolivälissä sattuneesta onnettomuudesta, jonka syytä viranomaiset tutkivat edelleen. Pystysuorassa laskussa ollut F-35B vaurioitui, kun lentäjä menetti toistaiseksi tuntemattomasta syystä koneen hallinnan. Lentäjä pelastautui heittoistuimella pyörivään liikkeeseen joutuneesta koneesta.

Onnettomuudesta kuvattu video julkaistiin Twitterissä 15. joulukuuta.

Turman vuoksi Lockheed Martin jäi hieman jälkeen viime vuoden toimitustavoitteesta. Koneita luovutettiin tehtaalta 141, seitsemän vähemmän kuin piti.

”F-35-ohjelma eteni suunnitellusti kohti 148 koneen toimitusta vuonna 2022, mutta johtuen tilapäisestä lentotoiminnan keskeytyksestä, joka on edelleen voimassa, kaikkia luovutuslentotestejä ei voinut suorittaa suunnitellusti”, yhtiö kertoi tiedotteessaan vuodenvaihteessa.

Yhteensä koneita on tähän mennessä valmistettu 894 kappaletta.

Yhdysvaltain ilmavoimien Lockheed Martin F-35A matkalla Turun lentonäytökseen kesällä 2019.

Suomeen toimitettavat F-35A-koneet etenevät kohti tuotantovaihetta.

F-35-ohjelman koko elinkaarta hallinnoiva JPO ja Lockheed Martin ovat solmineet sopimuksen yhteensä enintään 398 uuden koneen valmistuksesta ja toimituksista kolmessa uudessa tuotantoerässä. Ostajina ovat Yhdysvaltain asevoimien eri puolustushaarojen lisäksi myös ulkomaiset asiakkaat. Sopimuksen arvo on 30 miljardia dollaria.

Lockheed Martinin mukaan sopimus sisältää 145 konetta tuotantoerässä 15, 127 konetta tuotantoerässä 16 ja enintään 126 konetta tuotantoerän 17 optiossa, sisältäen ensimmäiset Belgiaan, Suomeen ja Puolaan toimitettavat F-35-koneet.

Lockheed Martin vahvisti torstaina IS:lle, että Suomen ensimmäiset koneet ovat tuotantoerässä 17.

Uusien tuotantoerien koneet valmistetaan Block 4 -suorituskykypäivityksen määrittämälle tasolle. Tiedot päivityksen tuomista uusista ominaisuuksista ovat suurelta osin salaisia. Julkisten lähteiden mukaan Block 4 -koneisiin tehtävä tekninen TR-3-päivitys tuo tietojärjestelmään lisää laskentatehoa ja muistia. Ohjaamoa modernisoidaan uuden panoraamanäkymän avulla. Koneen elektro-optinen tähtäinlaite paranee entisestään.

Aviation Today -verkkolehden mukaan TR-3:een sisältyy kaikkiaan 88 uutta ominaisuutta, joiden avulla koneeseen voidaan integroida 16 uutta asejärjestelmää nykyisten lisäksi. Niiden joukossa on muun muassa GBU-53/B StormBreaker täsmäpommi.

Pratt & Whitney F135 -moottoria testatiin Arnoldin lentotukikohdassa Yhdysvalloissa marraskuussa 2021.

Päivityksiä on tulossa myös kahteen koneen keskeiseen komponenttiin: moottoriin ja tutkaan.

Pratt & Whitney sai joulukuussa rahoitusta koneen käyttämän F135-moottorin modernisointia varten. F-35-monitoimihävittäjät tarvitsevat lisää puhtia tuottaakseen entistä enemmän järjestelmien tarvitsemaa sähköä ja jäähdytystehoa.

Moottoriuudistuksen tarkkaa aikataulua ei ole kerrottu julkisuuteen. Eikä sitä, saavatko uusien tuotantoerien koneet modernisoidun F135-moottorin vai kokonaan uuden voimalaitteen. Flight Global -lehden mukaan Pratt & Whitney saisi uusitun F135-moottorin valmiiksi palveluskäyttöön vasta 2028. Kilpailija General Electric tarjoaa vaihtoehdoksi kehittämänsä XA100-moottorin eri versioita.

F-35-koneen nykyistä APG-81-tutkaa voidaan käyttää kuvantavassa moodissa, jolloin se etsii ja tunnistaa kohteita maanpinnalta. Uuden APG-85-tutkan erottelukyky todennäköisesti paranee. Kuvakaappaus videolta.

Sokerina pohjalla on vielä tutkan päivitys. The War Zone -verkkolehti kertoi tiistaina saaneensa JPO:lta vahvistuksen, jonka mukaan Block 4 päivitykseen sisältyy uusi aktiivinen elektronisesti skannaava AESA-tutka, merkinnältään AN/APG-85. Lehti kertoi, että tutka on vaihdettavissa myös kaikkiin aiempiin F-35:n versioihin.

Uuden tutkan tarkat ominaisuudet ovat salaisia. The War Zonen mukaan aktiivisten, elektronisesti skannaavien tutkalaitteiden kehitys on kuitenkin mennyt eteenpäin siitä, kun F-35 suunniteltiin. AN/APG-85 perustuu todennäköisesti galliumnitridi-teknologiaan, joka parantaa sen kantamaa ja tarkkuutta verrattuna F-35:n edellisen polven AN/APG-81-tutkaan.

Suomi teki hankintapäätöksen F-35A:sta joulukuussa 2021. Koneita toimitetaan Suomelle 64 kappaletta hankkeessa, jonka arvo on 10 miljardia euroa.

Ilmavoimat saa ensimmäiset F-35-koneet vuonna 2025 käytettäväksi lentäjien koulutukseen Yhdysvalloissa. Suomen ensimmäiseksi F-35-tukikohdaksi on valittu Lapin Lennosto Rovaniemellä. Ensimmäiset koneet saapuvat sinne 2026.