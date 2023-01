”Silkkaa julmuutta ja välinpitämättömyyttä”, Delhin apulaisjohtaja sanoi.

Intian Delhissä vihaiset mielenosoittajat ovat vaatineet oikeutta naiselle, joka kolarin jälkeen uudenvuodenyönä raahautui kilometrejä miesseurueen henkilöauton alla ja kuoli. Ihmisiä on suututtanut erityisesti, että poliisi tutki tapausta onnettomuutena.

Tapauksesta kertovat muun muassa sanomalehdet The Hindu ja The Times of India.

Töistään uudenvuodenjuhlista palaamassa ollut 20-vuotias nainen jäi kolarin jälkeen jalastaan kiinni auton renkaan rakenteisiin. Autossa oli viisi miestä, poliisin mukaan kaikki päihtyneinä. Miehet väittivät, etteivät huomanneet naista, kunnes vasta kilometrien jälkeen. Tällöin he irrottivat naisen ja pakenivat paikalta.

– Se, että kuljettajat eivät olisi huomanneet naista jumissa auton alla, on silkkaa julmuutta ja välinpitämättömyyttä, Delhin pääkaupunkialueen apulaisjohtaja Manish Sisodia totesi sanomalehti Indian Expressin mukaan.

Nainen löytyi lopulta tienvarresta ilman vaatteita. Sairaalaan tuodessa hänet todettiin kuolleeksi.

Skootteria ajaneella naisella oli kolarihetkellä kyydissään ystävä. Tämä kertoi sanomalehti Hindustan Timesille, että auton alle jäätyään nainen huusi apua mutta miehet autossa vähät välittivät.

– He peruuttivat ja ajoivat eteenpäin tietäen, että hän oli jumissa. He tekivät näin ainakin kahdesti. He yrittivät osua minuunkin, mutta eivät onnistuneet. – – Panikoin ja pakenin paikalta.