28-vuotiasta Bryan Christopher Kohbergeria epäillään neljästä murhasta ja yhdestä murtovarkaudesta.

Yhdysvaltojen Idahossa marraskuussa tapahtuneesta opiskelijanelikon murhasta epäilty Bryan Christopher Kohberger pidätettiin viime perjantaina. Ennen miehen pidätystä tapauksen tutkinta junnasi paikallaan useita viikkoja.

Kohbergerin epäillään puukottaneen kuoliaaksi neljä keskenään läheisissä väleissä ollutta nuorta varhain marraskuun 13. päivän aamuna. Uhreiksi tunnistettiin 20-vuotiaat Ethan Chapin ja Xana Kernodle sekä 21-vuotiaat Madison Mogen ja Kaylee Goncalves.

Uhrien lisäksi asunnossa asui kaksi muuta nuorta, joiden uskotaan nukkuneen hyökkäyksen tapahtuessa. Toinen eloonjääneistä soitti hätäkeskukseen kello 11.58.

Poliisia kummastuttaneen neloismurhan tutkinta oli jumissa noin kuuden viikon ajan. Poliisi kertoi vastaanottaneensa lukuisia vinkkisähköposteja, -puheluita ja -mediaviestejä. Kaikkiaan vihjeitä kertyi noin 20 000. Poliisi haastatteli yli 300:aa henkilöä epäillyn jäljille pääsemiseksi.

Nuoret asuivat lähellä Idahon yliopiston kampusta Moscown kaupungissa.

Lopulta poliisi pidätti Kohbergerin seurattuaan häntä Pennsylvaniaan asti ja tarkkailtuaan häntä ensin neljän päivän ajan. Mies oli ajanut isänsä kanssa valkoisella Hyundai Elantralla Idahosta muun perheensä luokse Pennsylvaniaan jouluksi, viranomaislähde kertoo CNN:lle. Poliisin kerrotaan etsineen autoa, sillä se oli väitetysti nähty uhrien kodin lähistöllä murhien tapahtuma-aikaan.

Kohbergerin yhdistämiseksi tapaukseen hyödynnettiin geneettistä sukututkimustekniikkaa, kertoo toinen nimetön lähde CNN:lle. Tunnistamaton DNA-näyte ajettiin julkisen tietokannan läpi mahdollisten perheenjäsenvastaavuuksien löytämiseksi, ja lopulta epäilys kohdistui Kohbergeriin.

Mies pidätettiin epäiltynä neljästä murhasta ja yhdestä murtovarkaudesta.

28-vuotias Kohberger asuu Washingtonin Pullmanissa, noin 14 kilometrin päässä Moscown kaupungista, jossa murhat tapahtuivat. Poliisi tutki Kohbergerin kotia neljän päivän ajan ennen pidätystä.

Miehen opinnot DeSalesin yliopistossa päättyivät kesäkuussa vuonna 2022. Murhien tapahtuma-aikaan hän opiskeli rikosoikeutta Washingtonin yliopistossa, kertoo ABC News. Yliopiston mukaan Kohberger päätti ensimmäisen lukukautensa joulukuussa.

Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen Kohbergerin teon motiivia tai sitä, tunsiko hän uhrejaan entuudestaan. Tekovälinettä ei ole vielä löydetty.

Kohbergerin yläaste- ja lukioaikaiset ystävät Thomas ja Casey Arntz kuvailevat toverinsa muuttuneen hiljalleen ”kiusaajaksi”.

– Hän piikitteli minua säännöllisesti ja yritti alistaa minua. Jonkin ajan kuluttua en kestänyt sitä enää, Thomas kertoi ABC Newsille.

Epäilty kertoi Caseylle haluavansa hakeutua opiskelemaan kriminologiaa. Thomasin mukaan Kohberger oli maininnut olevansa kiinnostunut poliisin ammatista tai turvallisuusalasta.

Kohbergerin tiedetään esittäneen asiattomia kommentteja Pennsylvanian Bethlehemissä sijaitsevan oluttuvan henkilökunnalle, kertoo NBC News. Seven Sirens Brewing Company -baarin omistaja Jordan Serulneck kertoo Kohbergerin tulleen istuskelemaan paikkaan muutamia kertoja yksikseen.

Serulneckin mukaan Kohberger ei käyttäytynyt epäilyttävästi hänen tai muun työnjohdon edessä, mutta saattoi esittää epäasiallisia kommentteja esimerkiksi silloin, kun baarissa työskenteli vain yksi henkilö.

Serulneck kertoo Kohbergerin kyselleen naistyöntekijöiltä tai asiakkailta kenen kanssa he olivat baarissa, missä he asuivat ja mihin saakka he olivat töissä. Jos naiset kieltäytyivät vastaamasta, saattoi Kohberger Serulneckin sanojen mukaan suuttua. Serulneckin mieleen muistuu tapaus, jossa Kohberger nimitteli erästä työntekijää halventavalla termillä, kun tämä kieltäytyi vastaamasta hänen kysymyksiinsä.