”Putinin kokki” avautui brutaalisti Wagner-joukkojen toikkaroinnista Ukrainassa – ”He taistelevat viikkoja yhdestä talosta”

Wagner-joukot ovat kärsineet kovia tappioita Bahmutissa.

Venäläisen Wagner-palkka-armeijan johtaja Jevgeni Prigozhin on kertonut joukkojensa vaikeuksista taistelussa Bahmutin kaupungista Itä-Ukrainassa.

Prigozhinin mukaan Bahmutissa jokainen talo on ukrainalaisjoukkojen puolustuslinnake.

– Miehemme taistelevat joskus yhdestä talosta yli päivän. Joskus he taistelevat viikkoja yhdestä talosta. Ja sen takana on vielä uusi puolustuslinja, eikä vain yhtä. Kuinka monta tällaista puolustuslinjaa Artemovskissa on? Viisisataa ei liene liioittelua, Prigozhin sanoi vieraillessaan Bahmutissa uutenavuotena.

Hän käyttää kaupungista sen venäläistä nimeä Artemovsk.

Prigozhin julkaisi vierailustaan videoita Telegram-kanavallaan. Yhdellä videolla Prigozhin muun muassa vierailee kellarissa, jonne on siirretty taisteluissa kuolleiden Wagner-sotilaiden ruumiita. Prigozhinin vierailusta ovat uutisoineet muun muassa CNN ja The Guardian.

Prigozhin korosti vierailullaan Wagner-joukkojen merkitystä Bahmutin-valtauksessa.

– Kysymys kuuluu, kuka ottaa Artemovskin? Mitkä joukot? Sen tulee tekemään Wagnerin joukot. Entä ketkä muut, keitä siellä on Wagnerin lisäksi, Prigozhin kysyy.

– Ei ketään muita, sotilas vastaa.

Yksi sotilaista sanoo videolla, että ukrainalaisilla on puolustuslinjoja kymmenen metrin välein. Toinen sotilas valittaa kalustopulasta.

– Meillä ei ole tarpeeksi kalustoa, ei tarpeeksi BMP-3-panssarivaunuja eikä ammuksia, sotilas sanoo.

Prigozhin on vuosia kiistänyt kytköksensä Wagner-joukkoihin, mutta syyskuussa hän tunnusti perustaneensa palkka-armeijan vuonna 2014.

Sen jälkeen hän on esiintynyt useaan otteeseen julkisuudessa ja nostanut profiiliaan Wagner-joukkojen taistellessa Ukrainassa. Prigozhin on myös hyökännyt voimakkaasti Venäjän asevoimien johtoa vastaan.

– Me voitamme tänä vuonna. Mutta ensin kukistamme sisäisen byrokratian ja korruption. Sitten kukistamme ukrainalaiset, Naton ja koko maailman. Ongelma on se, että byrokraatit ja korruptoituneet virkamiehet eivät kuule meitä – he juovat samppanjaa, Prigozhin sanoi yhdellä videoista.