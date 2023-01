Näitä tieteen ja teknologian uutisia kannattaa odottaa vuonna 2023

Alkanut vuosi voi tuoda mukanaan läpimurtoja muun muassa uusien rokotteiden kehityksessä, neurotieteissä ja avaruustutkimuksessa.

Tieteellisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin tehtävä tutkimus ei pysähdy, olipa maailmassa sitten sota, energiakriisi tai taantuma. Aina utelias ja uuttera ihmiskunta kurkottaa ylös avaruuteen ja syvälle molekyylien rakenteeseen – ja tuottaa joka vuosi uusia hätkähdyttäviä havaintoja, innovaatioita ja keksintöjä.

Seuraavassa katsaus tieteen ja teknologian uutisiin, joita voi odottaa vuonna 2023.

Nasan ja Lockheed Martinin kehittämä X-59 tekee koelentonsa alkuvuodesta.

Ilmailu

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa ja Lockheed Martin testaavat uutta X-59 QueSST koekonetta alkuvuodesta, mikäli hanke etenee aikataulussa. X-59 on noin 30 metriä pitkä yliäänilentokone, joka on suunniteltu rikkomaan äänivallin ilman kovaa pamausta.

Hankkeessa on tarkoitus tutkia, voivatko yliäänikoneet vielä palata matkustajaliikenteeseen ja lentää myös maa-alueiden yläpuolella, aiheuttamatta häiriötä yliäänipamauksin. Legendaariset kaksinkertaiseen äänennopeuteen kyenneet Concordet poistuivat käytöstä vuonna 2003. Atlantin-liikenteessä olleet koneet rikkoivat äänivallin vasta valtameren yläpuolella.

Koekone X-59:n suurin lentonopeus on 1,5 Machia. Se kykenee ylläpitämään jatkuvaa 1,4 Machin matkanopeutta.

Japanilainen miljardööri Yusaku Maezawan kuuhankkeessa on kahdeksan miehistön jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Avaruuslennot

Yksityiset avaruusyhtiöt SpaceX ja Blue Origin testaavat uusia suuria kantoraketteja.

SpaceX:n odotetaan laukaisevan raskaan Starship-aluksensa ensimmäistä kertaa Maata kiertävälle radalle. Starship on kantoraketteineen peräti 120-metrinen kolossi: suurin koskaan rakennettu lentävä laite. Se kykenee nostamaan yli 100 tonnin kuorman matalalle Maan kiertoradalle.

Jos kaikki menee hyvin, Starship saattaa tänä vuonna viedä avaruusturisteja Kuuta kiertävälle radalle. Japanilainen miljardööri Yusaku Maezawa on ostanut SpaceX:ltä yhdeksän paikkaa viikon kestävälle miehitetylle lennolle, jolle hän on kutsunut mukaan kansainvälisen taiteilijaryhmän. Maezawa on luvannut kertoa tämän dearMoon-hankkeen etenemisestä maaliskuussa.

Blue Origin -yhtiö laukaisee mahdollisesti loppuvuodesta avaruuteen jättiläismäisen New Glenn -raketin. New Glenn on versiosta riippuen 82–95 metriä korkea. Sen suurin hyötykuorma matalalle kiertoradalle on noin 45 tonnia. Raketti on nimetty astronautti John Glennin mukaan.

Kuun tutkimus jatkuu. Japanilainen Hakuto-R-luotain yrittää pehmeää laskeutumista Kuun pinnalle huhtikuussa. Intian avaruusjärjestö vie Kuun etelänapa-alueelle luotaimen vuoden puolivälissä.

Taiteilijan näkemys Euroopan avaruusjärjestön Euclid-luotaimesta.

Tähtitiede

Avaruusteleskooppi James Webbin ensimmäiset huikeat kuvat julkaistiin viime kesänä. Se saattaa tänä vuonna tehdä uusia havaintoja muun muassa valokemiallisista reaktioista aurinkokunnan ulkopuolisten eksoplaneettojen kaasukehässä. Tämä tutkimus pyrkii etsimään elämän merkkejä muiden tähtien planeettakunnista.

Euroopan avaruusjärjestö ESA laukaisee avaruuteen Euclid-teleskoopin, jonka tarkoitus on tuottaa 3D-kartta maailmankaikkeudesta.

Maan pinnalla aloittaa toimintansa kaksi uutta tutkimuslaitetta: Vera C. Rubin -observatorio Chilessä ja QTT-radioteleskooppi Kiinassa. Edellinen on optinen teleskooppi, jossa on kolme peiliä. QTT:n suunnattava antenni on lajissaan maailman suurin, läpimitaltaan 110-metrinen.

Solar Foodsin sähkön ja hiilidioksidin avulla valmistama proteiini näyttää tältä.

Elintarviketeknologia

Proteiinia sähkön ja ilman hiilidioksidin avulla tuottava Solar Foods saa ensimmäisen tehtaansa valmiiksi Vantaalla. Tehtaan tuotantotavoite on sata tonnia vuodessa.

Kauppanimellä Solein markkinoitava proteiini valmistetaan Suomessa kehitetyssä hiilineutraalissa bioprosessissa. Siinä reaktoriin suljettuja mikrobeja ruokitaan hiilidioksidilla, vedyllä ja hivenaineilla. Soijaproteiinia tai levää muistuttavaa lopputuotetta voidaan käyttää elintarviketeollisuuden raaka-aineena.

Kalifornialainen apteekki mainosti vyöruusurokotetta joulukuun lopussa. Tautiin on kehitteillä uuden polven mRNA-rokote.

Lääketiede

Lääkeyhtiöt kehittävät uusia mRNA-rokotteita useita tauteja vastaan. Tämän tyyppiset rokotteet osoittautuivat menestykseksi taistelussa koronapandemiaa vastaan.

Saksalainen BioNTech-yhtiö on aloittamassa ensimmäisiä ihmiskokeita malariaa, tuberkuloosia ja sukuelinherpestä vastaan kehitetyillä mRNA-valmisteilla. Yhtiö kehittää yhdessä Pfizerin kanssa myös vyöruusua ehkäisevää mRNA-rokotetta.

BioNTech ja Pfizer aloittivat loppuvuodesta ensimmäisen vaiheen kliiniset kokeet yhdistelmärokotteella, jonka toivotaan antavan suojaa sekä koronaa että influenssaa vastaan. Kokeista odotetaan tuloksia vuoden aikana.

Suomalaisen FinVector Oy:n virtsarakon syövän hoitoon kehittämä täsmälääke voi tänä vuonna tehdä läpimurron. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA antoi lääkkeelle hyväksyntänsä joulukuussa.

FinVectorin adenoviruspohjainen geeniterapialääke on kehitetty Kuopiossa. Se tarjoaa pinnallista virtsarakon syöpää sairastaville potilaille mahdollisuuden välttää virtsarakon poistoleikkaus.

Neuralinkin valmistama aivoimplantti asennetaan kallon sisään.

Neurotieteet

Kaksi yhdysvaltalaista yritystä odottaa lupaa tehdä kliinistä tutkimusta implantein, jotka kytkevät aivot tietokoneeseen. Näistä laitteista käytetään kirjainlyhennettä BCI (engl. brain-computer interface).

Elon Muskin startup-yhtiö Neuralink kehittää implanttia, joka asennetaan porauksen avulla kallon sisään. Sen tarkoituksena on hoitaa traumaperäisiä aivovammoja. Yhtiöllä on myös suunnitelma selkäytimeen sijoitettavasta implantista, jonka toivotaan palauttavan alaraajahalvauspotilaan liikuntakyvyn.

Paradromicsin kehittämä kahdeksan millimetrin kokoinen implantti yhdistetään suoraan aivokuoreen. Se muuntaa aivojen sähköisiä signaaleja digitaaliseen muotoon ja välittää ne tietokoneelle. Linkki toimii molempiin suuntiin ja voi auttaa potilasta toipumaan muun muassa halvauksesta ja puheen häiriöistä.

Näiden yhtiöiden kilpailija Synchron on jo asentanut ensimmäisen implantin ihmiseen. Laite auttaa ALS-taudista kärsivää potilasta kommunikoimaan sähköpostein ja tekstiviestein. Potilas ajattelee viestin sisältöä, ja implantti välittää aivojen käskyt tietokoneelle. Implantti on kooltaan melko iso, ja sen ympärille kertyvä arpikudos voi vähitellen haitata toimintaa.

Lähteet: Nature, New Scientist, SpaceX, Nasa, ESA, Quantumrun.com, Bloomberg