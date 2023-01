ISW:n mukaan Putin vahvisti uudenvuoden puheessaan, että Venäjä käyttää erilaisia sosiaalisia ohjelmia oikeuttamaan orpojen ukrainalaislasten siirtämiset Venäjälle.

Venäjä pakkosiirtää ukrainalaisia lapsia Ukrainassa miehittämiltään alueilta Venäjälle loman varjolla, sanoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) viimeisimmässä raportissaan.

ISW:n mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin vahvisti uudenvuoden puheessaan, että Venäjä käyttää erilaisia sosiaalisia ohjelmia oikeuttamaan orpojen ukrainalaislasten siirtämiset Venäjälle. ISW:n mukaan näiden joukossa ovat erilaiset peiteohjelmat, jotka esitetään lasten lomina Venäjällä ja miehitetyllä Krimin niemimaalla.

ISW:n mukaan Putin on ohjeistanut Venäjän lasten oikeuksien komissaaria Maria Lvova-Belovaa sekä miehittämiensä alueiden johtajia Hersonissa, Zaporizzjassa, Donetskissa ja Luhanskissa ryhtymään lisätoimiin orvoiksi jääneiden lasten tunnistamiseksi.