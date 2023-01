Kiinan uusi lentotukialus on pian valmis koe­ajoihin – se eroaa Yhdysvaltain tuki­aluksista yhdellä merkittävällä tavalla

Kiinan merivoimien kolmas lentotukialus aloittanee koeajot tämän vuoden aikana, kertoi South China Morning Post tiistaina.

Presidentti Xi Jinping kertasi uudenvuodenpuheessaan sunnuntaina kuluneen vuoden merkittävimpiä tapahtumia. Kiinan nouseva sotilasmahti sai puheessa osansa.

– Kansan vapautusarmeija vietti 95-vuotispäiviä. Kaikki palveluksessa olevat ottavat luottavaisesti osaa suureen matkaan kohti vahvan sotilaallisen kyvyn rakentamista. Kiinan kolmas lentotukialus Fujian laskettiin vesille, Xi sanoi.

Fujianin juhlallinen vesillelaskuseremonia pidettiin viime kesäkuussa. Aluksen varustelutyöt Jiangnanin telakalla Shanghaissa ovat sen jälkeen edistyneet nopeasti, kertoi hongkongilainen South China Morning Post -lehti tiistaina. Lehti vetosi aluksen varakapteenin Qian Shuminin samana päivän julkaistuun videolausuntoon.

– Uuden vuoden aikana meidän on hoidettava kaikki työt, jotka tähtäävät koeajoihin. Näin voimme tehdä osamme toteuttaaksemme asevoimien päämäärät, Qian sanoi lehden mukaan.

Xi Jinping pyrkii nostamaan Kiinan maailman suurvaltojen eturiviin vuoteen 2049 mennessä. Tuolloin tulee kuluneeksi tasan sata vuotta kansantasavallan perustamisesta.

Fujian on Kiinan kolmas lentotukialus. Se on kooltaan samaa luokkaa kuin Yhdysvaltain lentotukialus USS Gerald R. Ford – alusten kokonaispituus on reilusti yli 300 metriä.

Fujianin uppouma täydessä kuormassa noin 80 000 tonnia. Yhdysvaltain suuret lentotukialukset ovat uppoamaltaan 100 000 tonnin luokkaa.

Vertailun vuoksi: Suomessa viime vuonna vieraillut Yhdysvaltain Wasp-luokan maihinnousutukialus USS Kearsarge on 257-metrinen. Sen uppouma on noin 40 000 tonnia.

Fujian edustaa uusinta teknologiaa. Se on Gerald R. Fordin tapaan varustettu sähkömagneettisin katapultein. Yhdysvaltain edellisen polven lentotukialuksissa on höyrykatapultti.

Kiinan kaksi jo käytössä olevaa tukialusta Liaoning ja Shandong on varustettu hyppyrein, jotka auttavat lentokoneita nousemaan ilmaan. Hyppyri asettaa kuitenkin rajoituksia tukialuksen koolle, uppoumalle ja lentokaluston hyötykuormalle. Tämä on ollut ongelma Kiinalle, sillä sen merivoimien käyttämä tukialushävittäjä J-15 on lajissaan maailman painavin.

Yhdysvaltain tukialuksista Fujian eroaa kuitenkin yhdellä merkittävällä tavalla: siinä ei ole ydinreaktoreita. Fujian tuottaa ilmeisesti voimaa kaasuturbiinein, jotka jauhavat generaattorien avulla sähköä aluksen potkureita pyörittäville sähkömoottoreille. Tämä tekee Fujianista riippuvaisen huoltoaluksista, joiden avulla se voi pidentää toimintamatkaa ja -aikaa merellä.

Kiinan merivoimilla on lukumääräisesti eniten pinta-aluksia maailmassa. Kiina rakentaa merimahtia kyetäkseen uhkaamaan entistä tehokkaammin Taiwania ja Yhdysvaltain liittolaisia Aasiassa sekä kilpailemaan Intian kanssa. Intia otti hiljattain käyttöön uuden, kotimaassa suunnitellun ja rakennetun lentotukialuksen, INS Vikrantin. Tämän hyppyrialuksen pituus on 262 metriä ja uppouma 45 000 tonnia.

Lentotukialusten määrässä Kiina kuitenkin jää selvästi jälkeen Yhdysvalloista, jolla on yksitoista lentotukialusta ja niiden taisteluryhmää.

Foreign Policy -lehden analyysin mukaan Kiina ei ehkä edes pyri rakentamaan yhtä suurta tukialuslaivastoa kuin Yhdysvallat. Sen sijaan Kiina on kehittänyt ohjusaseistustaan, jonka avulla se voi uhata tehokkaasti Yhdysvaltain tukialusosastoja.