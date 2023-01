Kulttuuripersoonan kuolema rintamalla ja hänen vaimonsa riipaiseva muistokirjoitus ovat koskettaneet ukrainalaisia.

Tunnetun elokuva-ammattilaisen Viktor Onyskon kuolema sotarintamalla on koskettanut syvästi ukrainalaisia, kun hänen viimeinen viestinsä vaimolleen ja tyttärelleen on tullut julki sosiaalisessa mediassa.

Onyskon leski puolestaan on julkaissut riipaisevan kirjoituksen ja kuvia perheestä julkisella Facebook-tilillään.

Onysko värväytyi monen muun ukrainalaisen tapaan armeijaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen, ja hän ehti taistella tiettävästi sekä Hersonin että Itä-Ukrainan rintamilla.

Kuolinpaikka tai -olosuhteet eivät ole virallisesti tiedossa. Ukrainan puolustusministeriö tiedotti kuolemasta maanantaina Twitter-tilillään.

Viktor Onyskon vaimo julkaisi miehestään kuvia Facebookin muistokirjoituksessaan tämän kuoleman jälkeen.

– Niin monet urheat ja lahjakkaat ukrainalaiset ovat uhranneet elämänsä sodassa pimeyden voimia vastaan ja suojellessaan kotimaataan. Heidän muistonsa loistaa ikuisesti, viestissä muotoiltiin.

Sekä Onysko että hänen vaimonsa Olha Birzul ovat työskennelleet elokuva-alalla ja heidät tunnetaan laajalti. Siksi miehen kuolema on liikuttanut etenkin maan kulttuuripiirejä.

Tieto kuolemasta lähti leviämään ukrainalaisen elokuvaohjaajan ja itsekin rintamalla sotivan Volodymyr Demsthenkon twiitin jälkeen. Demshenko on tunnettu hahmo ulkomaita myöten, sillä uutiskanava CNN on haastatellut häntä useasti.

Demtshenko kertoi twiittiketjussaan, että joukkueenjohtajan tehtävässä toiminut Onysko oli pyytänyt erästä ystäväänsä välittämään viestin perheelleen, mikäli hän ei selviä edessä olevasta vaarallisesta tehtävästään.

– Jos en selviä seuraavista 3–4 päivästä, ohjeistan sinua välittämään Olhalle viestin, että se ei ollut turhaa, eikä komentajiemme virhe. Meillä vain on vaikea ja sankarillinen tehtävä, joka maksaa henkiä, Onyskon kerrotaan sanoneen.

– Silti ei ole Olhan syleilyn veroista tehtävää. Teen kaikkeni, että minä ja joukkueeni pääsemme pois elossa, mutta taistelusta tulee eeppinen. Pieksemme venäläisistä p…. ulos niin, etteivät he unohda sitä.

Onysko menehtyi tiettävästi viime vuoden puolella, mutta operaatioturvallisuuden vuoksi olosuhteista ei ole kerrottu. Parhaillaan Ukrainan kiihkeimpiä taisteluita käydään Donetskin alueen Bahmutissa.

Lisäksi Onysko pyysi välittämään viestin 9-vuotiaalle tyttärelleen.

– Kertokaa hänelle, mutta vasta voittomme jälkeen, että olen aina hänen kanssaan, koska hänellä on jalkani, kynteni ja huumoritajuni (ja se on parasta).

Elokuvien leikkaajana työskennelleen Onyskon kerrotaan osallistuneen usean tunnetun ukrainalaiselokuvan tuotantoon. Hänen vaimonsa puolestaan on työskennellyt maan kulttuurisäätiön elokuvaosaston päällikkönä.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin avustaja Myhailo Podoljak paljasti joulukuun alussa, että jopa 13 000 ukrainalaissotilasta olisi kaatunut. Lukua on mahdoton vahvistaa, mutta sota on joka tapauksessa niittänyt jo hirvittävää veroa.

Olha Birzul jakoi miehensä kuoleman jälkeen Facebook-tilillään koskettavan kirjoituksen miehensä – ja monien muiden ukrainalaissotilaiden – muistoksi.

Ukrainankielistä viestiä on ehditty jakaa runsaasti, ja siitä on julkaistu myös englanninkielinen käännös toisaalla.

Seuraavassa kirjoitus kokonaisuudessaan:

– Sydämeni jäi ikuisesti jumiin vuoteen 2022. Koska sinä olet siellä. Sankarini. Rakkaani. Kaikkeni. En tiedä kuinka elää ja hengittää ilman sinua. En tiedä osaanko koskaan enää unelmoida.

– Ainoa mitä haluan nyt on, että venäläistä pahuutta rangaistaan ilman armoa, ja että mahdollisimman harva kokee minun sanoinkuvaamatonta ja polttavaa tuskaani.

– En kirjoittanut sinusta paljonkaan julkisesti, rehellisesti sanoen siksi, että pelkäsin taikauskoisesti sen tuovan huonoa onnea. Julkisuus ei ole parasta sellaiseen – jakamaan jotakin jota pidät niin lähellä sydäntäsi. Ja sinä kerroit että rintamaraporttisi etulinjasta olivat vain minulle…

– Sinun piti editoida uutta elokuvaa, mutta sen sijaan ”editoit” ja ohjasitkin sotilaallista todellisuutta komppanian upseerina taisteluissasi. Olit aivan etulinjassa suoraan kosketuksissa viholliseen Hersonissa ja Ukrainan Donbasissa. Niin pitkään, ilman mahdollisuutta nähdä sinua, tiedän kuinka väsynyt olit, mutta pidit silti huolta aseveljistäsi. Otit kaikki menetykset ja vammat henkilökohtaisesti.

– Sanoit, että sodassa ei ole suurempaa kidutusta kuin välittää pahin mahdollinen viesti: kertoa perheille, että heidän rakkaimpansa on kaatunut taistelussa. Nyt tiedän itse miltä se tuntuu.

– Muistan myös kilahduksen sydämessäni, kun yksikkösi sotilas itki puhelimeen ja vannoi, ettei ole parempaa miestä ja komentajaa kuin sinä.

– Sanotaan, että sankarit eivät kuole. Kyllä kuolevat, valitettavasti.

Viktor Onysko yhdessä 9-vuotiaan tyttärensä kanssa.

– Juuri nyt heitä kuolee tuhansittain – jättäen ikuisesti tyhjyyden ja parantumattomat, ammottavat, pohjattomat haavat sukulaisiinsa. Tekisin mitä vain, jos voisin vaihtaa sen vähemmän raastavaan kuten haavoittumiseesi, vammautumiseesi, masennukseesi, mihin tahansa, kunhan vain saisin nähdä sinut elossa taas. Mutta me emme olleet onnekkaita. En enää koskaan tunne syleilyäsi, kuule ääntäsi, naura kanssasi vitseillesi ja riitele tuntikausia elokuvista.

– Minulla on jäljellä 9-vuotias tytär, jolla on harmaat silmäsi. Sinun ansiostasi hänellä oli lyhyt mutta ihmeellinen lapsuus polkupyörineen, moottoripyörineen, matkusteluineen, telttoineen, hiihtoineen, musiikkeineen, vuorineen ja konsertteineen. Purskahdin itkuun yhä uudelleen ja uudelleen, ja kun en enää voinut itkeä, hän silitti hiuksiani ja kertoi minulle, että isä kuoli taistellessaan vapaudestamme ja emme koskaan unohda häntä – koska sinä olet sydämissämme aina. Meidän pieni tyttömme, joka joutui kasvamaan äkisti sinun menettämisesi tähden. Nyt hän on yksi kamalien venäläisten murhaamien vanhempien tuhansista viattomista lapsista.

– Sattuu. En pysty edes kuvailemaan kuinka paljon sattuu…