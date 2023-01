Suomalainen asiantuntija korostaa, että Ukrainassa edessä ovat pitkät ja raskaat talvikuukaudet.

Venäjän uudesta suurhyökkäyksestä Ukrainaan on esitetty viime aikoina erilaisia arvioita. Esimerkiksi Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov on väläyttänyt mahdolliseksi ajankohdaksi helmikuuta. Toisten arvioiden perusteella suurhyökkäys voisi olla edessä keväämmällä.

Sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö huomauttaa, että laajamittaisesta venäläisjoukkojen kokoamisesta tiettyjen rintamalinjojen tuntumassa ei ole merkkejä. Suurhyökkäys pikaisella aikataululla ei näytä siksi todennäköiseltä.

Artikkelin videosta voit katsoa, miten Ilmari Käihkö arvioi Venäjän argumentteja neuvottelujen todennäköisyydestä ja sodan jatkosta ISTV:n Ukraina-studiossa 29. joulukuuta.

Hyökkäyksiä on kuitenkin Käihkön mukaan väistämättä edessä, sillä sekä Venäjän että Ukrainan on edettävä voittaakseen.

– Hyökkäyksiä on varmasti jossakin vaiheessa tulossa, sillä omien alueiden valtaaminen olisi etenkin Ukrainalle tärkeää. Ja jos Venäjä puolestaan haluaa Krimin lisäksi neljä muuta pakkoliittämäänsä aluetta täysin hallintaansa, niin sen on lähdettävä hyökkäykseen. Me emme kuitenkaan juuri nyt näe missään suuria joukkokeskittymiä – esimerkiksi Valko-Venäjällä. Näistä olisi kyllä jonkin verran tietoa, jos sellaisia olisi.

Venäjä liitti keväällä neljä Ukrainan aluetta pakolla itseensä: Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporizzjan.

Sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö kertoo, että Venäjällä on selkeät syyt pitkittää sotaa.

Käihkö huomauttaa myös, että suurhyökkäyksen uhkakuvan pitäminen esillä on Ukrainalle tärkeä asia. Ukraina pyrkii luonnollisesti nostamaan itselleen tärkeitä teemoja julkisuuteen, sillä länsimaiden tuki ja aseapu ovat edelleen Ukrainalle elintärkeitä kysymyksiä.

Lähiaikoina Venäjän suurhyökkäystä todennäköisemmältä näyttää Käihkön mukaan se, että Venäjä pyrkii pitkittämään sotaa. Vladimir Putin on ilmoittanut Venäjän tavoitteeksi rintamalinjojen stabilisoimisen, ja venäläisjoukot ovat todellakin kaivaneet puolustusasemia rintamalinjojen taakse, myös syvyyssuunnassa. Sodan pitkittämispyrkimysten taustalla on selkeät syyt.

– Ensinnäkin Venäjä uskoo edelleen, että aika on sen puolella. Venäjä luottaa siihen, että se on suurempi valtio pienempää Ukrainaa vastaan. He toivovat, että sekä ukrainalaiset että Ukrainaa tukevat maat kyllästyvät jollakin aikajänteellä Ukrainan tukemiseen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili vapautetussa Hersonissa 14. marraskuuta.

Vladimir Putin pyrki uudenvuodenpuheessaan kohottamaan sotahurmosta.

Käihkö huomauttaa sekä Venäjän että Ukrainan alleviivanneen sitä, että sota jatkuu lopulliseen voittoon saakka. Venäjä näyttää uskovan, että päättäväisyys tuo lopulta voiton. Tulevaisuus ei kuitenkaan näytä Venäjälle ruusuiselta, sillä Ukraina ei ole osoittanut taipumisen merkkejä, eikä länsimaiden tukikaan näytä päättyvän.

– Venäjä toivoo, että me lopettaisimme Ukrainan tukemisen, mutta miksi ihmeessä me niin tekisimme, jos kerta haluamme Ukrainan voittavan? Käihkö ihmettelee.

Venäläisjoukkojen linnoittautuminen puolustusasemiin ja rintamalinjojen kaventuminen ovat muodostaneet Käihkön mukaan ympäristön, jossa ukrainalaisten on entistä vaikeampi tehdä läpimurtoja.

Nyt etenemistä hidastavat myös pakkaset.

Talvipakkasten saapumista Ukrainaan on odotettu länsimaissa jännittyneinä. Nykyhetkeä ovat edeltäneet Venäjän toistuvat ohjusiskut Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Lämpö ja valo eivät ole nyt itsestäänselvyyksiä.

– Kyllä kova pakkanen on tietysti siviileille erityisesti vaikea. Infrastruktuuriin kohdistuvien iskujen vaikutukset ovat suurempia.

Paikallinen asukas kulki tuhojen keskellä Torsken kylässä Donetskissa 30. joulukuuta.

Käihkön mukaan Ukraina toivoo pitävänsä joukkonsa suorituskykyisempinä kuin Venäjä. Sotilaille on tuotu kädenlämmittimiä ja polttopuita, jotta he selviäisivät talvesta.

Vaikka Venäjän suurhyökkäyksestä on ollut puhetta, niin myös Ukraina etsii jatkuvasti hyökkäyspaikkoja ja -tilanteita.

– Ajatus on, että kun maa jäätyy, niin sitten lähdetään suurempaan hyökkäykseen – jos vain joukkoja ja ammuksia on. Tähän vaikuttaa tietysti sitten paikka ja senhetkinen tilanne.

Sotilaallisesta näkökulmasta maan jäätyminen mahdollistaa nykyistä suuremmat operaatiot. Suuri kysymys on kuitenkin se, onko Ukrainalla resursseja hyökkäyksiin.

Talvi tietysti myös hidastaa sodankäyntiä yleisesti ja siten joukoille voi tarjoutua mahdollisuuksia lepoon. Tämä on tärkeää, sillä joukkojen kestokyky ei ole ikuinen.

Toisaalta taas hidas sodankulku talvella voi tuoda Ukrainalle keväämmällä myös haasteita, Käihkö arvioi.

– Kun Venäjän liikekannallepanossa rintamalle määrätyt joukot tulevat lopulta Ukrainaan, heillä voi olla mahdollisuus saada enemmän aikaiseksi.

Ukrainalaissotilas otti radioyhteyden Bahmutissa sijaitsevasta pommisuojasta uudenvuodenpäivänä.

Liikekannallepanoa on spekuloitu julkisuudessa useaan otteeseen. Käihkö muistuttaa Ukrainan todennäköisesti tietävän, että kysymys herättää huolta Venäjän kansan keskuudessa. Siksi ukrainalaiset myös pyrkivät pitämään aihetta esillä.

Käihkö kertoo, että liikekannallepanon mahdollistavat lait ovat Venäjällä edelleen voimassa, joten se voisi tarvittaessa käynnistyä nopeastikin.

– Saattaa myös olla, että siellä jatketaan koko ajan liikekannallepanoa, mutta sitä ei vain tehdä niin massiivisesti. Pikku hiljaa voidaan ottaa miehiä palvelukseen. Se miksi Venäjä pyrkii nyt liennyttämään tätä huolta on se, että tämähän on taloudellisesti aivan äärettömän kallista Venäjälle.

Putin kertoi marraskuussa, että armeijaan olisi mobilisoitu 318 000 henkilöä. Käihkö muistuttaa, että kaikki he ovat pois Venäjän työtekijöistä ja veronmaksajista. Lisäksi joukot pitää vielä kouluttaa ja varustaa, mikä on osoittautunut Venäjälle vaikeaksi.

Venäjällä on keskusteltu myös asevelvollisuuden pidentämisestä sodan jatkuvuuden takaamiseksi. Nykyään varusmiespalvelus on vuoden mittainen, mutta pidentäminen puoleentoista tai kahteen vuoteen mahdollistaisi varusmiesten käyttämisen Ukrainassa.

Varusmiesten päätymistä Ukrainaan kritisoitiin Venäjällä jo sodan alussa, joten ratkaisulla olisi todennäköisesti tässäkin vaiheessa ainakin jonkinlainen poliittinen hinta.

– Sitäkin voi tietysti kiertää niin, että varusmiehet voidaan heti reserviin astuessaan laittaa sotaan. Silloin heillä olisi tuore koulutus ja varusteet valmiina. Näin teoriassa reserviläisiä laitettaisiin rintamalle, Käihkö kommentoi.

Ukraina ja Venäjä ovat kummatkin ilmoittaneet, että Ukrainan iskussa Makijivkan kaupunkiin kuoli ainakin kymmeniä venäläissotilaita. Isku tehtiin keskiyön jälkeen uudenvuodenpäivänä. Ukrainan mukaan kuolleita oli 400, Venäjän mukaan 63. Totuus on varmaankin jossakin näiden lukumäärien välillä. Kyseessä oli joka tapauksessa suurin yksittäinen isku pitkään aikaan.

Venäläissotilaat olivat majoittuneet entiseen koulurakennukseen, jonne Ukraina iski Himars-raketinheittimellä ammutuilla ohjuksilla.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on kertonut raportissaan, että Venäjän puolustusministeriön antamat tiedot Makijivkan kaupungin iskussa kärsityistä tappioista ovat herättäneet kritiikkiä Venäjän sotilashallintoa kohtaan maan informaatiotilassa.

Käihkön mukaan toistuvat virheet aiheuttavat sotaa seuraavissa venäläisissä luonnollisesti turhautumista.

– Tämä on Venäjälle ongelma, että Venäjä toistaa näitä virheitä koko ajan. Tässäkin joukkoja on ollut liikaa yhdessä paikassa. Ihmisten on annettu käyttää puhelimia ja sitten sieltä on saatu tiedustelutietoa. Niiden perusteella on pystytty iskemään.

Sotaa on käyty kohta 11 kuukautta, mutta virheitä tehdään edelleen.

– Se on varmasti aika turhauttavaa, jos venäläiset sotabloggaajat haluavat, että sota voitetaan, mutta tällaista toivottua kehitystä ei sitten tapahdukaan.

Taistelumoraalilla on merkitystä myös nykyaikaisessa sodankäynnissä. Ukrainan joukkoihin on edelleen enemmän vapaaehtoisia tulijoita kuin pystytään ottamaan. Venäjä taas joutuu pakottamaan ihmisiä rintamalle.

– Nämä ovat tärkeitä asioita nykysodassakin. Moraali on edelleen avaintekijöitä.