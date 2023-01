”Never Kevin” – Yhdysvaltain edustajain­huoneessa on tänään luvassa taistelu, jollaista ei ole nähty sataan vuoteen

Äärilaidan trumpistit vastustavat republikaanijohtaja Kevin McCarthyn valintaa edustajainhuoneen puhemieheksi.

Yhdysvaltain kongressissa on tiistai-iltana Suomen aikaa todennäköisesti luvassa show, jollaista ei ole nähty sataan vuoteen.

Aivan viime hetkille asti on näyttänyt siltä, että marraskuun välivaalit voittanut republikaanipuolue ei kykene ottamaan valta-asemaa haltuun ilman sisäistä riitelyä.

Kyse on edustajainhuoneen puhemiehen valinnasta, joka suoritetaan aina uuden kongressin ensimmäisenä toimena jopa ennen kongressiedustajien virkavalaa.

Valtaosa republikaaneista kannattaa aiemmin vähemmistöjohtajana toiminutta Kevin McCarthya, mutta tukku äärilaidan trumpisteja vastustaa häntä.

Republikaaneilla on uudessa edustajainhuoneessa vain viiden paikan enemmistö 222 edustajalla. Mikäli kaikki jäsenet ovat paikalla äänestämässä, McCarthy tarvitsee 218 ääntä tullakseen valituksi.

Ainakin yhdeksän republikaania on ilmoittanut, ettei tue häntä. Viisi heistä on pysynyt kannassaan liki ehdottomina. Oppositioon jäävä demokraattipuolue vastustanee McCarthya joka tapauksessa 213 edustajansa voimin.

435-jäseninen edustajainhuone on jatkossa republikaanien hallussa, mikä tietää vaikeuksia presidentti Joe Bidenille. Kevin McCarthyn valinnan hankaluudet kuitenkin ennakoivat, että republikaaneillakin voi olla vaikeuksia hallita.

Mikäli McCarthy ei saa ensimmäisellä kierroksella tarvittavaa enemmistöä paikalla olevista kongressiedustajista, edessä on kädenvääntöä ja mahdollisia vastaehdokkaita. Äänestämistä jatketaan niin kauan kuin puhemies on valittu.

Kyseessä olisi historiallinen tapaus, sillä vastaavaa ei ole nähty kongressissa sitten vuoden 1923.

Unelma murskaksi?

Kevin McCarthy, 57, on kahdeksan kautta istunut kongressiedustaja Kaliforniasta. Hän on toiminut edustajainhuoneen republikaanien johtotehtävissä jo yli vuosikymmenen, ja heidän johdossaan vuodesta 2019.

Puhemiehen nuijan saaminen olisi McCarthylle uran huippukohta, jota hänen kerrotaan odottaneen pitkään. Edustajainhuoneen puheenjohtaja on maan poliitikkojen arvoasteikossa kolmantena presidentin ja varapresidentin jälkeen.

Kevin McCarthy edustaa tiukkaa linjaa Bidenin hallintoa kohtaan, mutta äärilaidan republikaanien mielestä ei tarpeeksi tiukkaa.

McCarthyn kohtaloksi saattaa kuitenkin koitua republikaanipuolueen jakautuminen valtavirran maltillisempiin edustajiin ja presidentti Donald Trumpin myötä puolueeseen muodostuneeseen äärilaitaan.

Trump on ilmaissut kannattavansa McCarthya, joka on saanut taakseen myös kohukansanedustaja Marjorie Taylor Greenen.

Muita edustajainhuoneen trumpisteja kalvaa kuitenkin epäilys, että McCarthy ei olisi riittävän määrätietoinen esimerkiksi presidentti Joe Bidenin hallintoa vastaan suunnitelluissa tutkinnoissa, joita republikaanit aikovat käynnistää heti valtaan päästyään.

McCarthy on tarjonnut äärilaidan edustajille jo lukuisia myönnytyksiä, kuten mahdollisuuden äänestyttää puhemiehen luottamuksesta vain viiden kongressiedustajan sitä vaatiessa, mutta tämäkään ei ole saanut sopua aikaan.

McCarthyn tukijoilta on mennyt hermot jo useaan kertaan.

– Ollakseni rehellinen, me valmistaudumme taisteluun. Tämä ei se, miten ajattelimme aloittaa enemmistöasemassa, mutta emme voi neuvotella, jos vastassa on näkemys ”antakaa meille kaikki mitä pyydämme ettekä saa mitään vastineeksi”, pohjois­carolinalainen republikaaniedustaja Kelly Armstrong kommentoi CNN:lle.

Kiistan puhemiehestä uumoillaan ennakoivan laajemminkin sitä, millaiseksi tuleva kaksivuotinen kongressikausi muotoutuu edustajainhuoneessa. Äärilaidan republikaanien pelätään aiheuttavan harmaita hiuksia jatkossakin, koska republikaanien pienen enemmistön vuoksi heillä on vipuvartta kaikkiin päätöksiin.

Yleensä puhemiehellä on keinot tasapainottaa tilannetta päättämällä mitkä asiat käsitellään ja mitkä ei. McCarthyn pelätäänkin jo nyt antaneen liikaa periksi äärilaidalle, joka voisi uhata horjuttaa hänen asemaansa.

– Olen varoittanut häntä ainakin kahdesti, että hän ei hyväksyisi Pyrrhoksen voittoa. Hän ei voi luopua kyvystä hallita tehokkaasti edustajainhuonetta, nimettömänä pysytellyt republikaaniedustaja sanoi CNN:lle.

Republikaanien riitely on saanut erikoisiakin muotoja, kun McCarthyn vastustajia on alettu nimittää Never Kevin -leiriksi (suom. Ei koskaan Kevin).

Jotkut hänen kannattajansa puolestaan ovat kantaneet O.K.-pinssejä, jotka tarkoittavat Only Kevin (suom. Vain Kevin).

McCarthyn asemaa kiistassa vahvistaa se, ettei hänellä ole todellisia vastaehdokkaita. Mikään ei kuitenkaan takaa etteikö sellaisia ilmaantuisi, jos McCarthya ei kyetä valitsemaan puhemieheksi tiistaina.