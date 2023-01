Tukholmaa piinaa ampumisten ja räjähdysten aalto

Tukholmassa on viikossa tapahtunut neljä ammuskelua, joista kaksi johti ihmisen kuolemaan sekä viisi räjähdystä.

Ruotsissa Tukholmaa piinaa väkivaltaisuuksien aalto. Jouluna ja vuodenvaihteessa kaupungissa on tapahtunut useita räjähdyksiä ja ampumisia, jotka on pitkälti yhdistetty jengeihin ja vuonna 2021 tapahtuneeseen räppäri Nils ”Einár” Grönbergin murhaan, Aftonbladet uutisoi.

Viime päivien väkivaltaisuuksissa on kuollut kaksi ihmistä.

Joulupäivänä ammuttiin Rinkebyssä kuoliaaksi noin kolmekymppinen mies. SVT:n mukaan mies oli tunnettu kytköksistä rikollisverkostoihin.

Expressenin mukaan mies kuului Dödspatrullen-jengiin ja oli aiemmin tuomittu vakavista rikoksista. Häntä epäiltiin myös Einárin houkuttelemisesta paikalle, jossa 19-vuotias räppäri surmattiin.

27. joulukuuta Enskededalenissa, Etelä-Tukholmassa tapahtui räjähdys. Ruotsalaismedian mukaan osoitteessa asuu mies, jolla on yhteys rikollisjengeihin ja joka on liikkunut samoissa piireissä kuin joulupäivänä surmattu mies. Mies, joka Aftonbladetin mukaan oleskelee ulkomailla, on noussut esille myös Einárin murhatutkinnassa.

Räjähdyksen jälkiä Grimstassa.

28. joulukuuta vastaisena yönä ammuskeltiin ensin yhtä asuntoa päin Gubbängenissä, Etelä-Tukholmassa. Pian samalla kadulla ammuskeltiin toisen asunnon ovea päin. Poliisi otti kiinni 15- ja 14-vuotiaat pojat. Vanhempi on sittemmin vangittu epäiltynä murhan yrityksestä. Aftonbladetin mukaan poliisilla on kuitenkin teoria, että ampumisen kohteena oli väärä ovi.

Ampuminen on yhdistetty Etelä-Tukholman Farstaa räjähdykseen, joka tapahtui vain kahdeksan minuuttia myöhemmin. SVT:n mukaan osoitteessa on ennen ollut kirjoilla jengeihin kytkeytynyt parikymppinen mies.

Uudenvuodenaaton vastaisena yönä tapahtui räjähdys kerrostalossa Rågsvedissä. Kukaan ei loukkaantunut, mutta kiinteistö vaurioitui pahoin ja asukkaat piti evakuoida. Osoitteeseen liittyy mies, joka on poliisille tuttu ja jonka nimi on noussut esille Einárin murhatutkinnassa.

Uudenvuodenaaton iltana kolme ihmistä loukkaantui ampumisessa Vällingbyn keskustassa pikaruokaravintolan edessä. Myöhemmin poliisi kertoi, että yksi uhreista oli kuollut. Poliisin mukaan Vällingbyn ammuskelu ei vaikuta liittyvän muihin viime päivien tapauksiin vaan Vällingbyn alueella sijaitsevien rikollisjengien välienselvittelyyn.

Poliiseja räjähdyspaikan lähellä Grimstassa.

Maanantain vastaisena yönä 2. joulukuuta tapahtui kaksi räjähdystä: ensimmäinen hieman kello kolmen jälkeen aamuyöllä Grimstassa ja hieman ennen kello 4.30 Bagarmossenissa. Viisi ihmistä on pidätetty räjähdyksiin liittyen.

Aftonbladetin mukaan poliisi epäilee, että Grimstan räjähdys oli kosto Vällingbyn ampumisesta ja räjähdyksen kohteena oli tunnettu rap-artisti.