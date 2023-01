Britannian ”Elokapina” ilmoittaa luopuvansa liikenteen häirinnästä

Extinction Rebellion -järjestö tiedottaa luopuvansa julkisen häiriön tuottamisesta, kuten liikenteen häirinnästä.

Brittiläinen ympäristöjärjestö Extinction Rebellion on päättänyt luopua liikenteen häirinnästä mielenosoitus­keinona. Järjestön mukaan se aikoo keskittyä toistaiseksi muihin tapoihin edistää asiaansa.

Järjestö kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että se aikoo nyt keskittyä erityisesti ”vallan väärinkäytön ja epätasapainon häiritsemiseen” julkisen häirinnän sijaan. Extinction Rebellion pyytää Twitterissä kansalaisia mukaansa häiritsemään ”korruptoitunutta hallitusta”.

Järjestön tavoitteena on saada ihmiset tekemään yhteistyötä, jotta vallanpitäjät lopettavat fossiilisten polttoaineiden käyttämisen. Järjestön mukaan toimiin on ryhdyttävä nyt, kun ilmapiiri muutoksille on Britanniassa aiempaa otollisempi.

Extinction Rebellion aikoo järjestää huhtikuussa Britannian parlamenttitalon edustalla suurmielenosoituksen, johon se pyrkii saamaan 100 000 osallistujaa.

Vuonna 2018 perustettu Extinction Rebellion pyrkii torjumaan ilmaston­muutosta herättämällä huomiota ja keskustelua aiheesta sekä vaikuttamalla päättäjiin kansalais­tottelemattomuuden avulla.

Järjestö on aiemmin osoittanut mieltään ilmaston­muutoksen vastustamiseksi ja luontokadon ehkäisemiseksi muun muassa häiritsemällä rautatie- ja autoliikennettä Britanniassa. Suomessa järjestö toimii nimellä Elokapina.

Elokapina on estänyt liikenteen useissa paikoissa Helsingin keskustassa. Järjestö on osoittanut mieltään myös muun muassa Valtioneuvoston linnassa, Eduskuntatalon portailla ja Sanomatalossa. Järjestö on vaatinut hallitusta julistamaan ilmastohätätilan.

