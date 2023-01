Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi uudenvuodenpuheessaan toivovansa vuodelta 2023 eniten voittoa.

– Taistelemme ja jatkamme taistelua. Tärkeimmän sanan, voiton, vuoksi, Zelenskyi sanoi.

Vuosi 2022 alkoi Zelenskyin mukaan helmikuun 24. päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

– Heräsimme helmikuun 24. päivänä uuteen elämään. Uusiksi ihmisiksi. Uusiksi ukrainalaisiksi. Ensimmäiset ohjukset tuhosivat lopullisesti illuusioiden labyrintin. Näimme, kuka oli kuka. Mihin ystävät ja viholliset pystyvät, ja ennen kaikkea, mihin me itse pystymme.

Vaikeuksista huolimatta viime vuosi oli Zelenskyin mukaan Ukrainan vuosi. Sota yhdisti ukrainalaiset, eikä Ukraina valinnut valkoista, vaan sinikeltaisen lipun, hän sanoi.

– Meille sanottiin: teillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antautua. Me sanomme: meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin voittaa.

– Me olemme nujertaneet paniikin. Me emme juosseet pakoon, vaan tulimme yhteen, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi kiitti ukrainalaisia maansa puolustamisesta, niin sotilaita kuin tavallisia kansalaisiakin.

– Suuressa sodassa ei ole pieniä asioita, ei tarpeettomia asioita. Jokainen meistä on taistelija. Jokainen meistä on etulinjassa. Jokainen meistä on puolustuksen perusta.

Zelenskyi myös sanoi, että Ukraina muutti vuonna 2022 maailmaa ja maailma löysi Ukrainan. Hän kuvaili, kuinka Ukrainan asiaa kuunneltiin eri maiden parlamenteissa ja ihmiset ympäri maailman tukivat ukrainalaisia.

Zelenskyi toivoi, että voiton myötä ukrainalaiset pääsisivät alkaneena vuonna palaamaan normaaliin elämään.

– Olkoon tämä vuosi paluun vuosi. Kansamme paluun vuosi. Sotilaat perheidensä luo, vangit koteihinsa, siirtolaiset Ukrainaansa. Maidemme palautus, ja väliaikaisesti miehitetyistä tulee ikuisesti vapaita.

– Paluu normaaliin elämään. Onnellisiin hetkiin ilman ulkonaliikkumiskieltoa. Maanläheisiin iloihin ilman ilmahälytyksiä. Paluu siihen, mikä meiltä on varastettu: lapsiemme lapsuus, vanhempiemme rauhallinen vanhuus.