Mikä on Putinin seuraava siirto Ukrainassa? Professori: ”Venäjän sotilaita kaatuu shokeeraavaan tahtiin”

Ukrainan sodassa on käynnissä verinen kilpajuoksu. Venäjän joukot ovat huonosti johdettuja, mutta sotilaita on paljon. Ukrainan joukoilla puolestaan on tällä hetkellä korkea moraali, mutta maa on riippuvainen lännen aseavusta.

Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijoilta Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa näkemyksiä, kuinka Ukrainan sotaa käydään vuonna 2023.

Vastaajina olivat sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen professori Stefan Hedlund sekä Venäjään erikoistunut yhdysvaltalaisprofessori Alexander J. Motyl.

1. Valko-Venäjältä aukeaa uusi rintama?

Aleksanteri-instituutin vierailevana tutkijana toimiva Ilmari Käihkö näkee, että Kreml tarvitsee aikaa – ja sitä sillä myös nyt on.

– Venäjähän on pyrkinyt ainakin tuplaamaan nämä Ukrainassa olevat sotilaansa, ja tulee saamaan sinne vielä suurempia määriä joukkoja kesään mennessä.

Kremlin riveissä on jo nyt legioonittain uutta verta liikekannallepanon seurauksena.

– Ukrainaan on eri arvioiden mukaan saapunut jopa satatuhatta venäläistä. Ongelmahan Ukrainalle on se, että jos liikekannallepanon yhteydessä on puhuttu noin 300 000 miehestä, niin tässähän on sellainen parisataa tuhatta vielä jäljellä.

Käihkö pitää mahdollisena sitäkin, että Ukrainaa vastaan avautuu uusi rintama Valko-Venäjältä.

– Tämä on niin huomattava määrä joukkoja, että Venäjä voi avata uuden rintaman.

Ukrainan asevoimat vapauttivat Hersonin viime vuoden marraskuussa.

Ukraina valtasi syyskuun puolivälissä alueitaan takaisin Harkovan tietämillä ja työnsi venäläiset valloittajat pois muun muassa Izjumin kaupungista.

Perjantaina 11. marraskuuta Ukrainan asevoimat vapauttivat Dneprjoen varrella sijaitsevan strategisesti tärkeän Hersonin, jota venäläiset olivat pitäneet hallussaan maaliskuun alusta lähtien.

– Venäjällä on ollut pyrkimys hankkia itselleen aikaa, koska Ukraina eteni sekä syyskuussa että marraskuussa. Marraskuun jälkeen rintama ei sitten olekaan paljon liikkunut, Käihkö toteaa.

– Sen jälkeen, kun Putin sanoi, että ykkösprioriteetti on rintamalinjan stabilisointi, niin aika hyvin he ovat pystyneet pitämään sen paikallaan juuri tämän Hersonin vapautuksen jälkeen.

” Venäjällä on ollut pyrkimys hankkia itselleen aikaa, koska Ukraina eteni sekä syyskuussa että marraskuussa. Marraskuun jälkeen rintama ei sitten olekaan paljon liikkunut.

Käihkö näkee, että meneillään on tavallaan kilpajuoksu: kumpi pystyy tuottamaan enemmän joukkoja ja käymään hyökkäykseen ensin?

– Ajan kanssa venäläiset saavat koulutettua ja varustettua näitä liikekannallepanon kautta saatuja sotilaita ja sitä kautta he oletettavasti pyrkivät muuttamaan tilannetta. Tilanteen muuttaminen vaatii tietysti sen, että käydään hyökkäykseen.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö pitää mahdollisena, että Ukrainaa vastaan avautuu uusi rintama Valko-Venäjältä.

– Tiedossa on sekin, että Ukrainakin on pyrkinyt sen 10–20 prikaatia luomaan tämän talven ja kevään aikana. Tämä tarkoittaisi noin 40 000–80 000 sotilasta lisää.

Armeijoiden silmäluvun muutos vaikuttaa sodan voimatasapainoon, mutta Käihkö pitää silmällä muitakin muuttujia kalenterivuoden kääntyessä.

– On puhuttu paljon siitä, että Venäjällä on paljon joukkoja, mutta ne ovat huonosti johdettuja ja varustettuja – ja niillä on mahdollisesti huono motivaatio.

– Samaan aikaan voimme olettaa, että motivaatio on Ukrainan puolella huomattavasti kovempi. Varustelutaso voi olla parempi, riippuen siitä, paljonko he saavat materiaaliapua lännestä.

– Johtaminen varmaan on tähän mennessä ollut vahvempaa Ukrainan kuin Venäjän puolella. Miltä nämä näyttävät tulevaisuudessa, sitä emme tietenkään vielä tiedä.

2. Ammukset loppuvat – mutta kummalta?

Ukrainan puolustusministeriö ilmoitti viestipalvelu Telegramissa 29. joulukuuta, että sen asevoimat ampuivat alas 54 venäläisohjusta. Lähteestä riippuen Venäjän uutisoitiin tulittaneen ilmahyökkäyksen aikana jopa 120 ohjusta naapurimaahan.

– 120 ohjusta aamun aikana. Kysymys kuuluu: paljonko heillä on jäljellä? professori Stefan Hedlund toteaa.

Uppsalan yliopistossa Ruotsissa toimivan Hedlundin mukaan on mahdollista, että Kremliltä kerta kaikkiaan loppuvat paukut.

– Ukrainan tiedustelun mukaan venäläisillä on jäljellä ohjuksia ehkä yhteen tai kahteen tällaiseen massiiviseen hyökkäykseen. Ovatko he oikeassa, siitä minulla ei ole aavistustakaan, mutta venäläiset ovat käyttäneet niin paljon ohjuksia, että sen täytyy alkaa näkyä heidän varastoissaan.

– Ehkä ne ovat loppumassa. Ehkä tämä johtaa käänteeseen voimasuhteissa, Hedlund miettii.

Loppuvuodesta uutisoitiin, että Venäjän ohjusterrori saattaisi jatkua iranilaisella tekniikalla, mikäli sen omat risteilyohjukset ja ballistiset ohjukset loppuvat.

” Käsittääkseni Israel on tehnyt venäläisille selväksi, että mikäli he hankkivat ballistisia ohjuksia Iranista, Israel alkaa aseistaa Ukrainaa.

Hedlund muistuttaa, että todisteita Iranin kanssa tehdyistä ohjuskaupoista tai tuotteiden toimituksista ei edelleenkään ole.

Lisäksi Israelin pelko voi olla – jos nyt ei viisauden, niin ehkä edes orastavan järjenkäytön alku Kremlissä.

– Käsittääkseni Israel on tehnyt venäläisille selväksi, että mikäli he hankkivat ballistisia ohjuksia Iranista, Israel alkaa aseistaa Ukrainaa, Hedlund sanoo.

Venäläisohjukset ovat tehneet viime aikoina tuhoa Ukrainassa. Kuva pääkaupunki Kiovasta.

Iran ja Israel ovat strategisia vihollisia, mutta sota on molemmille vaikea pala. Israeliin on entisen Neuvostoliiton alueelta muuttanut aikanaan paljon ihmisiä. Iranin hallinnon huojuminen taas olisi isku paitsi Venäjän myös Kiinan hegemoniahaaveille.

– Tiedämme, että he ovat saaneet paljon kamikaze-drooneja Iranista, mutta ballistiset ohjukset olisivat todella huono uutinen Ukrainalle, Hedlund sanoo.

“Kamikaze-drooneilla” tarkoitetaan räjähtein varustettuja Shahed-136-lennokkeja.

Ilmari Käihkö muistuttaa, että varastot eivät ole rajattomia myöskään Ukrainan puolella.

– Ammustilanne on hirveän ratkaiseva myöskin. Sodan aikana on pohdittu paljon, kuinka ne riittävät – varsinkin Venäjän puolella – mutta Ukrainan puolellahan ne olivat loppumassa jo toukokuussa.

Ukrainalaisjoukot ampuvat Bahmutin lähistöllä marraskuun alussa.

3. Euroopan aseavuttomuus kallistaa vaakaa Kremlille?

Käihkö ilmaisee huolensa globaalista ammusrallista, joka on seurausta siitä, että sotatarvikkeiden menot ylittävät tulot Ukrainassa.

– Tiedämme, että Etelä-Korea tuottaa ammuksia, Japani ilmeisesti tuottaa ammuksia ei suoraan Ukrainalle vaan Yhdysvalloille, joka sitten voi antaa niitä omista varastoistaan.

– Onhan se sitten kestämätön ratkaisu, jos jostain muualta alkaa tulla ammuksia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin Moskovassa 21. joulukuuta.

Syyttävä sormi kohdistuu Euroopan maihin, joiden ponnistelut Vladimir Putinin sotimisen pysäyttämiseksi ovat toistaiseksi kalvenneet Atlantin takaa tulevien resurssien edessä.

– Kyllä tämä Euroopan materiaalituotannon kyky on kysymysmerkki, Käihkö näkee.

– Pitkään on puhuttu, että siihen pitäisi panostaa enemmän, koska tiedämme Venäjän panostavan tähän. Mutta tapahtuuko Euroopassa tämän suhteen muutosta? Joidenkin tietojen mukaan ei välttämättä.

Asiantuntija-arvion mukaan Saksan liittokansleri Olaf Scholz miettii ainoastaan sitä, että sota loppuisi nopeasti.

Stefan Hedlund suhtautuu eurooppalaisiin “ystäviin” skeptisemmin. Isoimman pinon risuja kerää liittokansleri Olaf Scholzin Saksa.

– Ukrainan voitto ja kyky vallata takaisin menettämänsä alueet on täysin kiinni meistä, Hedlund puuskahtaa.

– Ukrainalaiset voisivat vallata takaisin alueitaan, mutta he tarvitsevat aseita, tankkeja ja panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja – ja niitä Saksa ei anna.

– Ainoa asia, mitä Scholz miettii, on se, että tämä sota loppuisi nopeasti ja hän voisi alkaa jälleen tuoda kaasua Venäjältä ja normalisoida tilanteen.

” Venäläiset eivät koskaan luovuta. He jatkavat Ukrainan tuhoamista, joten ainoa mahdollisuus on aseistaa Ukrainaa niin, että venäläiset heitetään sieltä ulos.

Süddeutsche Zeitung -lehti kysyi liittokansleriltaan joulukuussa, lähettääkö maa Leopard-2-tankkejaan Ukrainaan vuonna 2023.

– Saksa on yksi Ukrainan vahvimmista tukijoista. Toimitamme moderneja aseita, kuten Panzerhaubitze 2000 -telahaupitseja, raketinheittimiä, Cheetah-ilmatorjuntapanssarivaunuja ja huippuluokan Iris-T-ilmapuolustusjärjestelmän, Scholz vastasi.

Leopardeista ei puhuttu.

– Putinin on lopetettava sota, vedettävä joukot pois ja luotava siten mahdollisuus keskinäiseen ymmärrykseen, liittokansleri jatkoi.

Hedlundin mukaan asenne on ongelma.

– He auttavat, mutta vain niin paljon, ettei Ukraina romahda. Ukrainan voittoon apu ei riitä. Ilman Yhdysvaltojen nopeaa väliintuloa Venäjä olisi jo voittanut.

Hedlund näkee sodalle vain yhden mahdollisen lopputuloksen; Korean niemimaan kaltaisen pattitilanteen.

– Venäläiset eivät koskaan luovuta. He jatkavat Ukrainan tuhoamista, joten ainoa mahdollisuus on aseistaa Ukrainaa niin, että venäläiset heitetään sieltä ulos.

– Sen jälkeen Ukrainan ja Venäjän raja demilitarisoidaan ja Venäjästä tulee “Pohjois-Korea”, jolla on laaja ydinarsenaali, mutta jota kaikki muut vihaavat.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi USA:n presidentin Joe Bidenin viime vuoden lopulla Washingtonissa.

4. Pakotteet ja apu Atlantin takaa kääntävät pelin?

Saksalaisen pukin osoittauduttua saidaksi, sai Valkoisessa talossa vieraillut presidentti Volodymyr Zelenskyi Yhdysvalloista mieluisemman “joululahjan”; kauan toivelistalla olleen Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmän.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vahvisti samalla Yhdysvaltain uuden 1,85 miljardin euron suuruisen asetukipaketin Ukrainalle.

Ilmari Käihkö sanoo olevansa varovainen suurten läpimurtojen suhteen, mutta näkee edelleen Ukrainalla olevan mahdollisuudet sodan kääntämiseen.

– Totta kai se on ihan mahdollista. Se tässä on varmaa, että suuret joukot molemmilla puolilla tarkoittavat sitä, että tilannetta yritetään kääntää, ja suuria taisteluja – tai niiden yrityksiä – on varmasti vielä edessä.

– Ne yritykset voivat kääntyä Ukrainalle, mutta olen silti varovainen, koska Ukrainalla on nyt ollut kaksi suurta voittoa, mutta sen jälkeen ei ole tapahtunut läpimurtoja.

Käihkö näkee, että Harkovan vapauttaminen onnistui sen takia, että Venäjä oli vienyt joukkoja sieltä Hersoniin eikä ollut valmistautunut alueen syvään puolustukseen.

– Hersonissa taas oli hirveä määrä venäläisten puolustuslinjoja, joten se oli varmasti hyvin kuluttavaa myös ukrainalaisille.

” Siellä on ollut hirveät tappiot myös Ukrainan puolella.

Käihkö huomauttaa, että Ukraina onnistuu vaikenemaan tappioistaan hyvin.

– Siellä on ollut hirveät tappiot myös Ukrainan puolella.

Lisäksi Venäjä on loppuvuoden nöyryytysten jälkeen rakentanut paljon uusia puolustuslinjoja.

– Siellä on paljon enemmän joukkoja lyhentyneellä rintamalinjalla, ja läpimurtojen mahdollisuus on paljon pienempi kuin aikaisemmin.

Ukrainan MIG-29-hävittäjä lensi Itä-Ukrainan yllä uudenvuodenpäivänä.

Rutgersin yliopistossa New Jerseyssä professorina toimiva Alexander Motyl ei usko Ukrainan kaatuvan vuonna 2023. Hänen mukaansa Venäjällä ei kerta kaikkiaan ole keinoja voittaa.

– Lännen pakotteet iskevät Venäjään todella lujaa vuonna 2023. Samaan aikaan Venäjän sotilaita kaatuu suorastaan shokeeraavaan tahtiin. Kaatuneita on eri arvioiden mukaan jopa 500 päivässä.

Motyl uskoo läntisen avun kääntävän vaa’an Ukrainan hyväksi.

– Länsiliittolaiset todennäköisesti täydentävät, laajentavat ja parantavat Ukrainan sotilaallisia resursseja. Venäjän kyvyttömyys valloittaa Donbasissa sijaitsevaa Bahmutin kaupunkia kuukausien taistelujen jälkeenkään kertoo todellisesta voimatasapainosta.

– Ukrainalaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin taistella kansakuntansa olemassaolon puolesta – toisin kuin venäläisillä.