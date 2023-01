Viime sotien taistelupaikoilta löytyneistä sotavainajista on tunnistettu varmuudella yli 400, mutta kotiin heitä on tuotu yli 1 500. Löydetyt-erikoislehti on kunnianosoitus heille sekä heidän pitkän odotuksen kokeneille omaisilleen. Lehti on myynnissä lehtipisteissä vielä jonkin aikaa.