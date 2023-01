Vladimir Putin piti sotaisan ja poikkeuksellisen pitkän uudenvuodenpuheen synkkäilmeisten sotilaiden edessä. Sosiaalisessa mediassa pantiin pian merkille, miten tutulta rivissä seisonut vaaleahiuksinen nainen näyttää.

Venäjän presidentin uudenvuodenpuhe oli täynnä tuttua sotahurmosta ja Kremlin propagandaa. Tällä kertaa venäläisten televisioruuduilla vuodenvaihteessa näkynyt puhe äänitettiin sotilasyleisön edessä. Pian Twitterissä alkoi vilkas keskustelu siitä, miten tutulta rivissä seissyt vaalea nainen näytti.

Valkovenäläinen Lontoossa työskentelevä toimittaja Tadeusz Gizcan oli yksi ensimmäisistä, joka kiinnitti huomiota naisen hämmästyttävään yhdennäköisyyteen aiemmin Putinin rinnalla julkisuudessa esiintyneiden naisten kanssa.

Gizcanin Twitter-julkaisussa on kolme kuvaa samannäköisestä naisesta, joka seisoo uudenvuodenpuheen aikana sotilaiden joukossa, Putinin takana uskonnollisessa tapahtumassa ja purjehtijoiden vierellä Putinin ja Dmitri Medvedevin kanssa samassa veneessä.

Putinin julkiset esiintymiset ovat aiemminkin herättäneet polemiikkia siitä, ovatko ne olleet ainakin osittain lavastettuja. Kun Putin tapasi maaliskuussa Aeroflotin lentäjiä ja lentoemäntiä, venäjänkielisessä internetissä kysyttiin muun muassa, oliko mukana sama kameleonttimaisesti Putinin yleisötapahtumissa esiintyvä vaalea nainen. Ilta-Sanomat uutisoi tapauksesta tuoreeltaan.

Naisen epäillään esittäneen aiemmin esimerkiksi kalastajaa, jäätelönmyyjää ja kirkossakävijää. Yhden teorian mukaan Putinia yleisötapaamisiin seuraava vaalea nainen olisi Venäjän presidentin henkivartiokaartin eli FSO:n työntekijä.

Toisen teorian mukaan Putinin tapaamisissa usein nähtävä vaalea nainen olisi pietarilaisen Evrohimservis-lannoiteyhtiön varajohtaja Larisa Serguhina.

CNN:n toimittaja Clarissa Ward kysyi puolestaan Twitterissä, onko uudenvuodenpuhetta pitäneen Putinin taustalla seissyt nainen jonkinlainen näyttelijä.

– Tämä on kiehtovaa. Kuka hän on? Henkivartija? Näyttelijä? Kummassakin kuvassa oikealla näkyy useita muita kasvoja, Ward kirjoittaa.

Kreml toimitti kansainväliseen levitykseen kuvan presidentti Putinista pitämässä uudenvuodenpuhetta sotilasrivistön edessä.

Tavallista pidemmässä puheessaan Putin pyrki oikeuttamaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Puheellaan Putin pyrki jälleen perustelemaan kansalleen, miksi reserviläisten värvääminen naapurimaassa sotimiseen on tarpeellista, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi Ilta-Sanomille.

Ukrainan puolustusministeriön tietojen mukaan Venäjä valmistelee uutta liikekannallepanoa, joka alkaisi Venäjällä ja sen miehittämillä Ukrainan alueilla 10. tammikuuta alkaen. Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi jo marraskuussa, että Venäjällä valmistaudutaan uuteen, peiteltyyn liikekannallepanoon.