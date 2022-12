Arkkipiispa Luoma: "Merkittävä hengellinen johtaja pääsi lepoon".

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden suri lauantaina kuollutta emerituspaavi Benedictus XVI:tä ja ylisti tämän omistautumista kirkolle.

– Hänet tullaan muistamaan arvostettuna teologina, joka oli koko ikänsä omistautunut kirkolle ja jota ohjasivat hänen periaatteensa ja uskonsa, Biden sanoi lausunnossa.

Biden on harras katolinen ja vasta toinen uskonsa edustaja, joka on valittu Yhdysvaltojen presidentiksi.

Biden muisteli viettäneensä aikaa Benedictuksen kanssa Vatikaanissa vuonna 2011, kun tämä oli vielä paavin virassaan.

– Muistan aina hänen anteliaisuutensa ja vieraanvaraisuutensa.

Paavi Franciscus puhui edeltäjästään kauniisti uudenvuoden jumalanpalveluksessa Pietarinkirkossa.

– Muistamme tunteikkaasti hänen jaloa ja ystävällistä luonnettaan. Kiitämme häntä kaikesta hänen tekemästään hyvästä. Muistamme uhraukset, jotka hän teki kirkon hyväksi.

Edesmennyttä paavia surtiin myös Saksan Marktlissa, hänen baijerilaisessa syntymäkaupungissaan. Vatikaanin lipuista on ripustettu roikkumaan mustia nauhoja hänen synnyinkodissaan ja kastekirkossaan, ja hänen kunniakseen pystytetyn pylvään juurelle on sytytetty kynttilöitä. Ympäri Baijeria hallinnolliset rakennukset on määrätty laskemaan liput puolitankoon.

Vatikaanin mukaan Benedictus kuoli kotonaan Mater Ecclesiae -luostarissa varhain lauantaina. Hän oli 95-vuotias. Benedictus toimi paavina vuosina 2005–2013.

Emerituspaavi Benedictus kuoli lauantaina 95 vuoden iässä.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) kertoo Twitterissä kunnioittavansa Benedictuksen muistoa ja elämäntyötä. Twiittiin liitetyssä kuvassa Räsänen kättelee Benedictusta.

– Tapasin hänet ministerinä 2012 Roomassa. Kohtaamisesta jäi lämmin ja sydämellinen muisto. Paavi puhui tilaisuudessa kristittyjen uskonnonvapauden puolesta, Räsänen kirjoittaa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma sanoo, että suruviesti Benedictuksen kuolemasta kertoo elämän rajallisuudesta.

– Merkittävä hengellinen johtaja pääsi lepoon. Siunattu olkoon hänen muistonsa, Luoma kirjoittaa Twitterissä.

Luoma on liittänyt twiittiinsä virkkeen Luukkaan evankeliumista: "Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut."

Lisäksi Luoma jakoi twiitissään kuvan tapaamisestaan Benedictuksen kanssa Roomassa vuonna 2009.

Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvailee Benedictuksen olleen "uskon ja järjen jättiläinen".

Meloni kertoo Twitterissä ilmaisseensa nykyiselle paaville Franciscukselle, että Meloni ja hänen hallituksensa jakavat surun "historian suuren hahmon" kuolemasta.

Muutkin Euroopan johtajat ovat kommentoineet tietoa Benedictuksen kuolemasta.

Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin mukaan maailma on menettänyt ”muovaavan hahmon” katolisessa kirkossa.

– "Saksalaisena" paavina Benedictus oli erityinen kirkon johtohahmo monille ihmisille, ei vain tässä maassa, Scholz twiittaa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kirjoittaa, että Benedictus työskenteli "sielulla ja älyllä veljellisemmän maailman puolesta”. Macronin mukaan hänen ajatuksensa ovat katolilaisten luona Ranskassa ja muualla maailmassa.

Britannian pääministeri Rishi Sunak sanoo olevansa surullinen saatuaan tiedon Benedictuksen kuolemasta.

– Hän oli suuri teologi, jonka vierailu Britanniaan vuonna 2010 oli historiallinen hetki sekä katolilaisille että muille ihmisille maassamme”, Sunak twiittaa.

Anglikaanisen kirkon johtajan, Canterburyn arkkipiispan Justin Welbyn mukaan Benedictus oli "yksi aikansa suurimpia teologeja".

Venäjän presidentti Vladimir Putin luonnehti emerituspaavi Benedictusta "perinteisten kristillisten arvojen puolustajaksi". Putin kuvaili Benedictuksen olleen merkittävä uskonnollinen ja valtiollinen henkilö.

– Säilytän hänestä ikuisesti säteileviä muistoja, Putin kirjoitti Kremlin julkaisemassa surunvalitteluviestissä.

Myös Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill ylisti emerituspaavin muistoa.

– Benedictus XVI:n kiistaton auktoriteetti johtavana teologina on mahdollistanut sen, että hän on antanut merkittävän panoksen kristittyjen välisen yhteistyön kehittämiseen, Kristuksen todistamiseen maallistuneen maailman edessä ja perinteisten moraalisten arvojen puolustamiseen, patriarkka sanoi.