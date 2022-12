Lue Vladimir Putinin sotaisa uuden­vuoden­puhe sanasta sanaan: ”Moraalinen historiallinen totuus on puolellamme”

Näin Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui uudenvuodenpuheessaan 31.12.2022.

Arvoisat Venäjän kansalaiset. Rakkaat ystävät.

Vuosi 2022 on loppumaisillaan. Se oli vaikeiden, välttämättömien päätösten vuosi. Tärkeimpien askeleiden ottamista kohti Venäjän täydellisen suvereniteetin saavuttamiseen ja yhteiskuntamme voimakkaaseen lujittamiseen.

Se oli vuosi, joka laittoi paljon asioita paikoilleen. Se erotteli tarkasti rohkeuden ja sankaruuden petoksesta ja pelkuruudesta. Näytti ettei ole korkeampaa voimaa kuin rakkaus sukulaisiaan ja läheisiään kohtaan. Uskollisuutta ystäviä ja taistelutovereilleen. Omistautumistaan isänmaalleen.

Se oli todella keskeisten ja kohtalokkaiden tapahtumien vuosi. Niistä tuli ne virstanpylväät, jotka luovat perustan meidän yhteiselle tulevaisuudellemme, todelliselle riippumattomuudellemme. Sen puolesta me taistelemme tänään. Suojelemme kansaamme omilla historiallisilla alueillamme, Venäjän federaation uusilla alueilla. Yhdessä rakennamme ja luomme.

Tärkeintä on Venäjän kohtalo. Isänmaan puolustaminen on pyhä velvollisuutemme esivanhemmillemme ja jälkeläisillemme. Moraalinen historiallinen totuus on puolellamme.

Kulunut vuosi toi suuria perustavanlaatuisia muutoksia sekä maallemme että koko maailmalle. Se oli täynnä levottomuutta, ahdistusta ja huolenaiheita, mutta meidän monikansallinen kansamme, kuten aina on ollut Venäjän kaikilla vaikeilla aikakausilla, osoitti rohkeutta ja arvokkuutta. Sanoilla ja teoilla tuki isänmaan puolustajia ja upseereita, kaikkia erikoisoperaation osallistujia.

Olemme aina tienneet, ja tänään olemme jälleen vakuuttuneita siitä, että Venäjän suvereeni, itsenäinen ja turvallinen tulevaisuus riippuu vain meistä, meidän voimastamme ja tahdostamme.

Läntinen eliitti on tekopyhästi vakuuttanut meille kaikille rauhanomaisista aikeistaan vuosia, mukaan lukien Donbassin vaikeimman konfliktin ratkaisemisessa. Todellisuudessa he rohkaisivat kaikin mahdollisin tavoin uusnatseja, jotka jatkoivat sotilaallisia, avoimesti terroristisia toimia siviilejä vastaan Donbassin tasavalloissa.

Länsi valehteli rauhasta ja valmistautui aggressioon, ja nykyään se tunnustetaan jo häpeilemättömän avoimesti. Ja Ukrainaa ja sen kansaa he käyttävät kyynisesti heikentääkseen ja jakaakseen Venäjän. Emme ole koskaan, emmekä koskaan tule antamaan kenenkään tehdä tätä.

Venäläiset sotilaat, miliisit ja vapaaehtoiset, taistelevat nyt kotimaansa puolesta – totuuden ja oikeuden puolesta. Varmistaakseen, että Venäjän rauhan ja turvallisuuden takuut ovat varmistettuina. He kaikki, kaikki ovat sankareitamme. Heillä on tällä hetkellä raskaimmat oltavat. Hyvää uutta vuotta kaikille sotilasoperaation osallistujille.

He, jotka ovat nyt täällä vierelläni, jotka ovat eturintamassa ja etulinjassa. He, keitä valmennetaan nyt koulutuskeskuksissa päästäkseen taisteluun. He, jotka ovat sairaaloissa tai ovat suorittaneet jo velvollisuutensa ja palanneet kotiin. Kaikkia he, jotka ovat taistelutehtävissä strategisissa yksiköissä. Koko piiritettyjen joukkojen henkilöstö.

Rakkaat toverit. Kiitos teille suurenmoisesta palveluksesta. Koko valtava maamme on ylpeä teidän lujuudestanne, kestävyydestänne ja urheudestanne. Miljoonat ihmiset ovat sydämellään ja sielullaan kanssanne. Ja uudenvuoden pöydässä nostetaan varmasti maljoja kunniaksenne.

Suuret kiitokset kaikille sotilaallista toimintaa mahdollistaneille, kuljettajille ja rautatietyöntekijöille rintamalla. Lääkäreille, sairaanhoitajille, jotka taistelevat sotilaiden hengestä ja hoitavat haavoittuneita siviilejä. Sotilaallisten ja muiden tehtaiden insinööreille, jotka työskentelevät nyt täydellä teholla. Rakentajille, jotka rakentavat siviilikohteita ja puolustusasemia. He auttavat uudelleenrakentamaan Donbassin ja Novorossijan tuhoutuneita kaupunkeja ja kyliä.

Rakkaat ystävät, vuodesta 2014 lähtien, Krimin tapahtumien jälkeen, Venäjä on elänyt pakotteiden alaisena. Mutta tänä vuonna, meille julistettiin pakotesota. Ne, jotka aloittivat sen, odottivat teollisuutemme, rahoituksemme ja liikenteemme täydellistä tuhoa. Näin ei tapahtunut, koska loimme yhdessä kestävän lujuuden. Se mitä olemme tehneet ja teemme tällä alalla, tähtäävät suvereniteetin vahvistamiseen talouden tärkeimmällä alueella.

Taistelumme itsemme, etujemme ja tulevaisuutemme puolesta toimii ehdoitta inspiroivana esimerkkinä muille valtioille. Pyrkiessään oikeudenmukaiseen, moninapaiseen maailmatilanteeseen.

Pidän erittäin tärkeänä, että kuluneen vuoden aikana kansamme keskuudessa ovat nousseet sellaiset erityisen merkilliset ominaisuudet kuin armo, solidaarisuus ja aktiivinen reagointikyky.

Yhä useammat kansalaiset tuntevat tarvetta auttaa muita. He yhdistävät voimansa ilman virallisia ohjeistuksia. Haluan kiittää teitä herkkyydestänne, vastuullisuudestanne ja hyväsydämisyydestänne. Siitä että te, eri-ikäiset ja -tuloiset, olette aktiivisesti mukana yhteisessä asiassa. On organisoitu varastot ja kuljetukset pakettien toimittamiseksi taistelijoillemme ja haavoittuneille sota-alueelle kaupunkeihin ja kyliin. Uusien valtion alueiden lapsia lähetetään lomalle.

” Osoitatte valtavaa tukea, minun rakkaani, kaikille kuolleille taistelijoille. He antoivat henkensä toisen hengen puolesta.

Osoitatte valtavaa tukea, minun rakkaani, kaikille kuolleille taistelijoille. He antoivat henkensä toisen hengen puolesta. Ymmärrän, kuinka vaikeaa on nyt uuden vuoden aattoina heidän vaimoillaan, pojillaan, tyttärillään, heidän vanhemmillaan – jotka kasvattivat aitoja sankareita.

Teemme parhaamme auttaaksemme kuolleiden tovereidemme perheitä, kasvattamaan heidän lapsenansa, antamaan heille kunnollisen koulutuksen ja saamaan ammatin. Jaan tuskanne koko sydämestäni ja pyydän teitä ottamaan vastaan vilpittömät tuen sanat.

Rakkaat ystävät, minä tahansa aikana, jopa erittäin vaikeina aikoina, uutta vuotta juhlittiin maassamme. Se on ollut ja on edelleen meille kaikille rakas juhla. Sillä on maaginen kyky tuoda esille ihmisten parhaat ominaisuudet. Lisää painoarvoa perinteisten perhearvojen merkitykselle, kasvattaa anteliaisuutta ja luottamusta.

Juhliessa uutta vuotta, jokainen pyrkii miellyttämää rakkaitaan, lämmittää heitä huomiolla ja lämmöllä. Antamaan heille sen, mistä he ovat unelmoineet. Nähdä iloa lasten silmissä. Tuntea kuinka koskettavaa se on. Olla kiitollinen vanhempiemme huomiosta, vanhemmasta polvesta. He osaavat arvostaa näitä onnen jyväsiä.

Ystävät, nyt on paras aika jättää kaikki henkilökohtaiset kiistat ja väärinymmärrykset menneisyyteen. Kertoa rakkaimmille ihmisille lempeistä tunteista, rakkaudesta, siitä kuinka tärkeää on pitää huolta toisistamme. Aina ja milloin tahansa, antakoon nämä sydämelliset sanat meille kaikille mahdollisimman paljon hengellistä voimaa, luottamusta siihen, että yhdessä voitamme kaikki vaikeudet ja pidämme maan mahtavana ja itsenäisenä.

Menemme vain eteenpäin. Voitamme perheiden ja Venäjän vuoksi. Ainoan rakkaan kotimaamme tulevaisuuden vuoksi.

Hyvää uutta vuotta rakkaat ystävät.

Hyvää uutta vuotta 2023.