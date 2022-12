Putinin irti päästämät kauhut jatkuvat Ukrainassa myös vuonna 2023, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Usein poliitikot unelmoivat nimityksestä ”vuoden henkilöksi”. Tässä on monia kategorioita. Venäjän presidentti Vladimir Putin on varmistanut niistä itselleen yhden. Hän on vuoden 2022 julmin mies.

Vuodelle 2023 on luvassa lisää Putinin aiheuttamia kärsimyksiä.

Aleksandr Dugin on saarnannut uutta suur-Venäjää.

Neuvostoliiton romahdusta seurasi Venäjällä ahdistuksen ja häpeän vuosikymmen. Katkera aika saa ihmiset hyväksymään epätoivoisetkin ratkaisut. Vladimir Putinin ratkaisu Venäjän moniin ongelmiin oli militarismi.

Kun kommunismin utopiat haudattiin ja unohdettiin kansallismielisestä sotakiihkosta tuli Venäjän ideologia. Putin saattoi yhdistää muistot tsaarien ja Stalinin voittoisista sodista. Huuruiseen keitokseen sotkettiin vielä ortodoksista mystiikkaa.

Samoja aineksia sisällytti filosofiaansa jo sata vuotta sitten maanpakoon ajettu venäläinen protofasisti Ivan Iljin, jota Putinin tiedetään ihailevan. Nyky-Venäjällä niitä on saarnannut Aleksandr Dugin.

Venäjällä erityisesti toisen maailmansodan muisto on aina pinnassa, koska lähes kaikki perheet menettivät siinä jäseniään. Muistelu sankarihautausmailla on kaunista ja tuo lohtua. Mutta jos löytyy oikea demoni, tie uusille sotakentille silataan vanhoilla sotatarinoilla. Vladimir Putinista Venäjä sai oman demoninsa.

Hänen armeijansa keräsi voittoja Tshetsheniassa, Georgiassa, Syyriassa ja Ukrainassa vuonna 2014. Venäläiset palkkasoturit lähtivät Afrikkaan. On helppo ymmärtää miksi Putin luuli armeijaansa voittamattomaksi.

Vuonna 2022 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ei tullut riemumarssia.

Vuonna 2022 hyökkäys Ukrainaan osoitti, että se ei ollut sellainen. Ei tullut riemumarssia. Tuli teurastus.

Toisin kuin tshetsheenit, georgialaiset ja Syyrian kapinalliset ukrainalaiset saivat vuonna 2022 tehokasta aseistusta lännestä. Heillä riitti tahtoa sen käyttämiseen puolustussodassaan.

Monesti venäläiset kenraalit ovat jo joutuneet naurunalaisiksi. Nauru kuitenkin tukahtuu, kun muistaa millaista verenvuodatusta he jatkavat Ukrainassa päivästä toiseen.

Vuonna 2023 sota jatkuu. Sen suunnasta on monta ennustetta, jotka ovat parhaimmillaankin valistuneita arvauksia. On aivan mahdollista, että sota jatkuu myös vuonna 2024.

Venäläiset hävittäjät lensivät Moskovan yllä Z-muodostelmassa Voiton päivänä 2022. Ukrainaan tunkeutuneet venäläisjoukot käyttivät Z-kirjainta tunnuksenaan.

Militarismi ei ole vain venäläinen ominaisuus. Sillä on kautta historian ollut profeettansa ja toteuttajansa. Niinpä maailman historia onkin suureksi osaksi sotahistoriaa.

30 vuotta sitten käydyillä Jugoslavian hajoamissodilla on selvä yhteys Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Myös toisen maailmansodan jälkeisessä Jugoslaviassa vanhojen sotien muisto oli kunniapaikalla, eikä kansojen välisten arpien annettu umpeutua.

Läntisessä Euroopassa on tapana ajatella, että mitään tällaista ei voi siellä enää koskaan tapahtua. Mutta sotakiihkon henget ovat aina valmiina hyppäämään pullostaan.

Pari viikkoa sitten Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kehui maansa uutta ohjusta, joka hänen mukaansa pelottaa jo kreikkalaisia, jotka miettivät voiko sillä osua Ateenaan?

– No tietysti se osuu, Erdogan nauratti yleisöään.

EU:ssa ja Natossa Turkin jatkuvaan naapurimaansa uhkailuun on totuttu niin, että se kuitataan vaarattomana sapelinkalisteluna. Oli aika, jolloin monet uskoivat Putininkin harrastavan vain sellaista.

Jos on onnea, vuosi 2023 tuo rauhaa sekä upeita ja kauniita asioita kaikille. Mutta se voi tuoda todeksi myös kauheimpia painajaisia.