Armottomat ohjusiskut Ukrainan siviili- ja energiakohteisiin ovat Venäjän sodankäynnin kylmäveristä taktiikkaa. Syykin on selvä: ”Yksinkertaisesti sen takia, että he eivät rintamalla pärjää”, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö sanoo.

– Venäjällä ei hirveästi heinäkuun jälkeen ole näyttöjä rintamilta. Se iskee nyt heikompien siviilien kimppuun, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö sanoi ISTV:n Ukraina-studiossa, josta on videoklippi artikkelin kuvaikkunassa.

Käihkön mukaan Venäjän ohjussodan tavoite on saada Ukraina taloudellisesti polvilleen ja sen kansan taistelutahto nujerretuksi.

– Venäjä pystyy säännöllisesti iskemään kaikkialle Ukrainaan. Totta kai sillä on vaikutusta, mutta onko sillä haluttua poliittista vaikutusta, tutkija pohtii.

– Eivät nämä infrastruktuuri-iskut hirveästi ukrainalaisten moraaliin vaikuta. Enemmänkin kannustavat jatkamaan sotaa.

Kiovalaiset hakivat torstain ohjussateessa suojaa kaupungin metrosta.

Venäjä toteutti torstaina aamulla jälleen kerran suuren, lähes sadan ohjuksen hyökkäyksen Ukrainaan. Myös pääkaupunkiin Kiovaan.

Se pystyy toistamaan massiivisia ohjushyökkäyksiään tasaisin välein, vaikka sen ammusvarastojen on ennustettu olevan vähissä, jopa loppumassa.

Sotatieteilijä Käihkö ei jaa tätä optimismia.

– Me emme tiedä, kuinka paljon niitä on ollut. Emme tiedä kuinka paljon niitä pystytään tuottamaan. Emme myöskään tiedä, saako Venäjä niitä jostain muualta.

– Tässä on ollut optimistisia arvioita. Ukrainalaisiltakin on kuultu, että kohta ohjukset loppuvat, eikä Venäjä enää pysty tekemään näitä hyökkäyksiä.

– Tämä on ihan mahdollista, mutta tosiasia on se, että me emme tiedä tätä.

Venäjän ohjus jätti Kiovan taivaalle vanan torstaina 29. joulukuuta.

Käihkön mukaan Venäjä etsii Ukrainan lailla tukea muualta. Se saa Iranilta jo lennokkeja – mutta ilmeisesti ei vielä ballistisia ohjuksia. Joissain skenaariossa Venäjä näitäkin saa, jolloin sen kyky tehdä ohjushyökkäyksiä lisääntyisi entisestään.

– Tässä on monta kysymysmerkkiä. Sen takia en lähtisi siihen toiveajatteluun, että nyt nämä ohjukset loppuvat.

Ukrainan asevoimat ilmoitti ampuneensa torstain hyökkäyksestä alas 54 ohjusta 69:stä. Määrä kertoo Käihkön mukaan erittäin hyvästä ilmapuolustuksesta, mutta myös siitä, että ohjuksia pääsee aina läpi.

– Odessassa oli hyökkäys, missä oli 15 lennokkia. 10 saatiin alas, ja lopputulos oli se, että puolitoista miljoonaa ihmistä oli ilman sähköä.

– Venäjä jatkaa niin pitkään kuin se katsoo, että hyökkäykset hyödyttävät heitä ja heillä on kykyä tehdä näitä hyökkäyksiä.

Yhdysvaltojen Ukrainalle lupaamien Patriot-ilmapuolustusjärjestelmien saapumisaikataulu on arvoitus. Ne edustavat moderneinta mahdollista ilmapuolustusta, mutta eivät kykene tuhoamaan ohjussateen jokaista ammusta.

– Patriot on paikallinen järjestelmä. Oletettavasti niillä pystytään Kiovaa suojaamaan. Mutta pystytäänkö ampumaan kaikkea alas, ei välttämättä.

Yhdysvaltain Patriot-apu onkin suunnattu nimenomaan Venäjän ballistisia Iskander- ja Kalibr-ohjuksia vastaan. Sekä tietysti iranilaisten ballististen ohjusten luomaa uhkaa vastaan.

Ohjustuhot Kiovan esikaupunkialueella 29. joulukuuta olivat järkyttäviä.

Käihkön mukaan Ukrainan ongelmia lisää se, että se joutuu priorisoimaan ilmapuolustuksensa kohteita: joko rintamia ja siellä olevia joukkoja tai siviilikohteita. Kaikkialle ei ilmatorjunta riitä.

Tässä tulee Venäjän materiaalinen ylivoima hyvin raadollisesti esille. Sillä on toistaiseksi ollut varaa tuhota ohjuksin Ukrainan infraa ja siviilikohteita, mutta myös syytää niitä ukrainalaisten sotilaiden asemiin.

– Siinä näkyy Venäjän brutaalius ihan suoraan.

– Ukraina on vastaiskuissaan hyökännyt sotilaskohteita päin. Sen sijaan Venäjä on ihan systemaattisesti hyökännyt siviili-infrastruktuurin kimppuun.

– Kyllä näitä on sotarikoksiksi ihan syystä kutsuttu.

Ukrainan ilmavoimien mukaan torstaisen ohjussateen laukaisi 13 venäläistä pommikonetta ja kaksi laivaa.

Ukrainan pitkän kantaman aseistus ohjuksia kantavia pommikoneita vastaan on vaatimatonta, koska länsimaat eivät ole antaneet Ukrainalle riittävän tehokasta materiaalia sodan eskaloitumisen pelossa.

Jotain ukrainalaiset ovat kuitenkin kehittäneet, sillä he ovat onnistuneet iskemään syvällä Venäjällä sijaitseviin lentotukikohtiin. Ilmeisesti asialla ovat olleet neuvostoaikaiset, mutta tuunatut, TU-141 pommilennokit.

Tuorein Ukrainan tekemä isku kohdistui viime maanantaina Engelsin tukikohtaan, joka sijaitsee Saratovissa, yli 500 kilometrin päässä Ukrainan itärajasta.

Historiaa Ukraina teki jo joulukuun 5. päivä, jolloin se iski ensi kerran Engelsin tukikohtaan. Tuolloin se onnistui vahingoittamaan muutamaa strategista Tupolev-pommikonetta, joita vastaan ei aiemmin ole pystytty edes hyökkäämään.

Iskujen seurauksena Venäjä on joutunut siirtämään Tupolevinsa (Tu-95, Tu-22M) kaukoidän kentilleen.

Ilmari Käihkön mukaan on selvää, että pelkät lennokki-iskut Venäjän lentotukikohtiin eivät lopeta ohjushyökkäyksiä, mutta vaikeuttavat niitä.

