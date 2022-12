Tutkija Ilmari Käihkön synkkä arvio: Ei merkkejä siitä, että pakotteet saisivat Venäjän polvilleen

Ilmari Käihkön mukaan Venäjän kansallisessa yhtenäisyydessä ei ole nähty vieläkään suurta rakoilua.

Sotatieteiden dosentin, Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan vielä ei ole merkkejä siitä, että talouspakotteet pakottaisivat Venäjän polvilleen ja vaikuttaisivat sen kykyyn käydä sotaa Ukrainassa.

– Tämä (pakotteet) on yksi osa suurempaa kokonaisuutta, mutta tämä tuskin yksin pakottaa Venäjää poistumaan Ukrainasta. Tässä on ehkä ollut myös ylioptimismia, Käihkö sanoi ISTV:n Ukraina-studiossa.

– On selvää, että Ukrainan talous on kärsinyt aivan valtavasti sodasta ja tulee tulevaisuudessa kärsimään. Jos ajatellaan, että Ukrainassa bruttokansantuote on pudonnut Ukrainassa ehkä 40 prosenttia tänä vuonna, niin Venäjällä puhutaan edelleen neljästä prosentista, Käihkö sanoi.

Ukrainassa ja lännessä on toivottu, että esimerkiksi teknologiapakotteet iskisivät Venäjän aseteollisuuteen niin, ettei se pystyisi tuottamaan pitkän kantaman ohjuksia.

– Mutta nythän he saavat Iranilta ainakin jotain teknologiaa, ei välttämättä ohjuksia, mutta ainakin lennokkeja. Yhtä lailla kun Ukraina saa tukea ulkopuolelta, niin myös Venäjä etsii tukea ulkopuolelta.

Käihkön mukaan Venäjän kansallisessa yhtenäisyydessä ei ole nähty vieläkään suurta rakoilua.

Mielenosoitukset ovat jääneet Käihkö mukaan sodan alkua ja liikekannallepanon julistamista lukuun ottamatta vähälle. Hän sanoo, ettei odota alhaalta lähtevää protestia Putinia ja Venäjän hallintoa vastaan.

– Täytyy muistaa, että Venäjä on poliisivaltio, jossa tulee suoraan seurauksia siitä, että lähtee kadulle. On ehkä helppo ulkopäin sanoa, että pitäisi tehdä enemmän.

Putin on luvannut lisää rahaa paitsi armeijalle, myös turvallisuusviranomaisille, jotta sisäiset poliittiset ongelmat saadaan pidettyä kurissa, Käihkö sanoi.