Tuore republikaaniedustaja väittää ”koristelleensa” ansioluetteloaan – miehen toimista aloitettiin tutkinta

Tiistaisessa Fox Newsin haastattelussa George Santos väitti vain "koristelleensa" ansioluetteloaan.

Edustajainhuoneeseen valittu republikaani George Santos on myöntänyt valehdelleensa ansioluettelossaan.

Yhdysvalloissa on käynnistetty kaksi tutkintaa republikaanien vastavalitusta kongressiedustajasta, joka valehteli taustastaan vaalikampanjassa. Asiasta kertoo muun muassa New York Times.

34-vuotias republikaanipoliitikko George Santos myönsi valehdelleensa sen jälkeen, kun sanomalehti paljasti asian kuun puolivälissä. Santos myönsi maanantaina useissa antamissaan haastatteluissa osan lehden esiintuomista epäkohdista.

Tiistaisessa Fox Newsin haastattelussa Santos taas väitti vain "koristelleensa" ansioluetteloaan. Santos sanoi olevansa asiasta pahoillaan ja häpeävänsä asiaa.

Santos valehteli muun muassa valmistuneensa yliopistosta sekä työskennelleensä kahdelle tunnetulle suuryhtiölle. Hän valehteli myös siitä, että hänellä olisi 13 kiinteistön perheomistuksessa oleva kiinteistösalkku.

Epäselvyyksiä esimerkiksi raha-asioista

Käynnistetyissä tutkinnoissa selvitetään, onko Santos syyllistynyt rikoksiin esittäessään valheita vaalikampanjansa aikana. Lisäksi tutkinnoissa selvitetään hänen raha-asioitaan.

Santosin toimia tutkitaan kahdessa erillisessä tutkinnassa Nassaun piirikunnassa New Yorkin osavaltiossa sekä liittovaltion tutkinnassa, jota johtaa syyttäjänvirasto Brooklynissä.

New York Times kertoo, että Santos oli jättänyt kertomatta oleellisia taloudellisia tietoja yritystoiminnastaan. Mysteeriksi on muodostunut se, miten republikaani on kyennyt rahoittamaan kampanjaansa 700 000 dollarilla. Santosin itsensä mukaan rahat ovat peräisin hänen yritykseltään, mutta hän ei ole antanut se toiminnasta juurikaan lisätietoja.

Santos tai hänen edustajansa eivät ole vastanneet sanomalehden kommenttipyyntöihin.