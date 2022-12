Kommentti on herättänyt närää Venäjän hallinnon tukijoiden piirissä.

Venäläisen Wagner-palkka-armeijan perustaja Jevgeni Prigozhin hyökkäsi keskiviikkona sanallisesti turvallisuusneuvoston varajohtajaa ja ex-presidenttiä Dmitri Medvedeviä vastaan kommentoidessaan tämän Twitterissä julkaisemia "ennustuksia".

Medvedev "ennusti" tulevalle vuodelle 2023 muun muassa "Neljännen valtakunnan" syntymisen Eurooppaan sekä sisällissodan syttymisen Yhdysvalloissa.

– Kyllä, tutustuin "ennustuksiin", enkä voi kommentoida eroottisia fantasioita millään tavoin. Kaikilla fantasioilla on tietenkin paikkansa. Mutta vaikuttaa siltä, että näitä ymmärtävät minua paremmin Strugatskin veljekset, Prigozhin kertoi lehdistöpalvelunsa välittämässä lausunnossa.

Strugatskin veljeksillä hän viittasi Neuvostoliiton tunnetuimpiin tieteiskirjailijoihin kuuluneisiin Arkadi ja Boris Strugatskiin.

Daily Beast -sivuston mukaan Prigozhinin sivallus ei jäänyt huomaamatta Venäjän hallinnon tukijoilta.

– Jevgeni Prigozhin on nyt hyökännyt tuosta vain Medvedeviä vastaan ja kutsunut hänen kirjoituksiaan "eroottisiksi fantasioiksi". Uskon, että Prigozhinia tullaan ojentamaan lähitulevaisuudessa, kertoi presidentti Vladimir Putinin tukijana tunnettu politiikantutkija Sergei Markov Telegramissa.

"Putinin kokkinakin" tunnettu Prigozhin on nostanut profiiliaan Ukrainan sodan myötä, kun Wagner on osallistunut taisteluihin osana Venäjän sotavoimia. Samalla hän on kuitenkin hyökännyt voimakkaasti Venäjän asevoimien johtoa vastaan.