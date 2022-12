Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö arvioi, että Kreminnassa aloite on tällä hetkellä ukrainalaisjoukoilla ja Bahmutissa venäläisillä.

Sotatieteiden dosentti, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö pitää todennäköisenä, että rankoista taisteluista huolimatta Itä-Ukrainan rintamalla ei lähitulevaisuudessa nähdä suuria läpimurtoja.

– Rintamatilanteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia marraskuun jälkeen, jolloin Herson vapautettiin. Tämä johtuu siitä, että rintamalinja on nyt huomattavasti lyhyempi ja siellä on huomattavasti enemmän joukkoja kuin aikaisemmin, Käihkö sanoi ISTV:n Ukraina-studiossa.

Ukrainan vapautettua Hersonin kummaltakin osapuolelta vapautui joukkoja Itä-Ukrainaan. Lisäksi Venäjä on tuonut sinne paljon mobilisoituja joukkoja.

– Joukkoja per neliökilometri on varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Sodan polttopisteet ovat tällä hetkellä Bahmutissa Donetksissa ja Kreminnassa Luhanskissa. Bahmutissa on käyty raskaita taisteluja elokuun alusta lähtien, ja Venäjä on käytännössä tuhonnut kaupungin iskuillaan. Joulun jälkeen esille ovat nousseet yhä enemmän taistelut Kreminnassa, jota ukrainalaiset yrittävät vallata takaisin.

Käihkö sanoo, että Kreminnassa aloite on tällä hetkellä ukrainalaisjoukoilla ja Bahmutissa venäläisillä. Viime päivinä on raportoitu, että ukrainalaiset olisivat lähestymässä Kreminnan kaupunkia.

– On jopa väitetty, että venäläiset komentajat ovat sieltä vetäytyneet, mikä on tietenkin varmistamatonta tietoa, Käihkö sanoo.

Raskaista tappioista huolimatta molemmat osapuolet ovat tuoneet alueelle mahdollisesti paljon lisää joukkoja. Tämä kertoo kaupungin tärkeydestä sekä ukrainalaisille että venäläisille.

Ukraina puskee nyt voimakkaasti Kreminnan suunnalla, koska se tarvitsee voittoja, Käihkö sanoo. Lisäksi Ukraina pystyisi Kreminnaan päästessään katkomaan Venäjälle tärkeitä logistiikkayhteyksiä.

– Kolmas syy on se, että jos Ukraina pääsee sinne, se avaa tien etelään ja esimerkiksi Severodonetskiin, mistä kesä-heinäkuun vaihteessa käytiin raskaita taisteluita. Ukraina pääsisi uusiin asemiin, joista olisi mahdollisesti helpompi puskea eteenpäin, Käihkö sanoo.

Venäjällä kestää Käihkön mukaan todennäköisesti useampi kuukausi, että se saa lisää liikekannallepanossa värvättyjä joukkoja Ukrainaan.

– Kysymys on se, kuinka hyvin joukkoja pystytään varustamaan, kouluttamaan ja johtamaan ja miten logistiikka toimii. Venäläisiä voi olla paljon, mutta he ovat laadullisesti heikompia kuin harvalukuisemmat ukrainalaiset.

Käihkö sanoo, että kumpikin haluaa lähteä hyökkäykseen. Etenkin Ukraina, koska hyökkäys on ainoa tapa muuttaa vallitsevaa tilannetta.

– On päällä kilpajuoksu, kumpi saa riittävästi joukkoja, että kannattaa lähteä hyökkäykseen. Pitkään on puhuttu, että aloite on Ukrainan käsissä, mutta emme ole nyt nähneet senkään tekevän liikkeitä kuuteen seitsemään viikkoon.