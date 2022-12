Olalta laukaistavien ohjusten käyttö risteilyohjuksia vastaan ei suomalaisasiantuntijan mukaan onnistu ilman tehokasta varoitusjärjestelmää.

Videolla kuuluu valtava kohina, kun venäläinen risteilyohjus sujahtaa yli matkalla kohteeseensa jossain päin Ukrainaa. Sitten kamerassa vilahtaa sotilas, joka pitelee olalta laukaistavaa ilmatorjuntaohjusta.

Kamera heilahtaa, savu pöllähtää – ja parin sekunnin kuluttua kaukaisuudessa räjähtää.

Ukrainalaissotilaat puhkeavat riemunkarjahduksiin: jälleen yksi Venäjän ohjus vähemmän kylvämässä kauhua siviilikohteisiin ja energialaitoksiin.

Oheinen video on peräisin torstaiaamulta, jolloin Venäjän kerrotaan laukaisseen Ukrainaan ainakin 70 ohjusta. Ukrainalaisviranomaisten mukaan yli 50 niistä torjuttiin.

Videon aitoutta ei ole syytä epäillä, sillä vastaavia on julkaistu lukuisia viime aikoina Ukrainan armeijan virallisilla Telegram-kanavilla. Tapauksista on myös muita havaintoja.

Näinkö helppoa Venäjän risteilyohjusten tuhoaminen on?

Periaatteessa kyllä – mutta ei kuitenkaan.

Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä kertoo, että tilannetta on pitänyt edeltää erittäin huolellinen valmistelu.

– Ampujat saavat riittävän ajoissa varoituksen, mistä suunnasta ja milloin ohjus on tulossa. Silloin he pystyvät asettumaan niin, että saavat sen piikille ja heittävät puikkoa perään, Mäkelä selittää.

”Piikillä” hän tarkoittaa ilmatorjuntaohjuksen infrapunatähtäintä, joka pitää saada kiinnittymään risteilyohjuksen lämpöjälkeen. ”Puikko” puolestaan on torjuntaohjus, joka noin kaksinkertaisella äänennopeudella ottaa risteilyohjuksen kiinni ja tuhoaa sen.

Torstaina julkaistiin Ukrainan virallisilla Telegram-tileillä myös toinen video, jossa näkyy vastaavan ”manpadsin” laukaisu. Videolla osumaräjähdystä ei näy, mutta riemuhuudoista päätellen sekin osui.

Manpads on yleinen sotilassanaston lyhenne, joka tulee sanoista man-portable air-defence system, eli olalta laukaistava ilmatorjuntajärjestelmä.

Manpadsit on alun perin tarkoitettu matalalla lentävien ilma-alusten kuten helikopterien pudottamiseen. Ukraina näyttää varsinkin viime viikkoina laajentaneen niiden käyttöä myös haastavampaan ilmatorjuntaan.

Kuvien perusteella videoilla laukaistaan 9K38 Igla -ilmatorjuntaohjus, joka on jo Neuvostoliiton peruja. Mäkelän mukaan ukrainalaisten käytössä on näkynyt muitakin kannettavia, vanhoja ohjusmalleja.

Kyseessä on periaatteessa samanlainen järjestelmä kuin tunnettu amerikkalainen olalta laukaistava Stinger-ohjus, joita Ukraina on saanut länsiapuna tuhansia kappaleita.

Ukrainalaissotilas kantoi Igla-ilmatorjuntaohjusta olallaan Harkovan alueella elokuussa.

Ukrainan torjuntataktiikka risteilyohjuksia vastaan johtuu todennäköisesti siitä, että laajasta länsiavusta huolimatta maalta on puuttunut nykyaikainen ohjustorjunta.

Sen ansiosta Venäjä on onnistunut sodan viimeisimmässä vaiheessa aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Ukrainan energiantuotannolle.

Mäkelän mukaan Venäjän vanhat risteilyohjukset ovat sopivia kohteita manpadseille, koska niistä puuttuvat modernien ohjusten suojajärjestelmät, jotka sotkisivat manpadsien tähtäimet.

– Ne ovat periaatteessa vain suihkumoottori ja siivet, eikä niissä ole ihmeempiä häirintälaitteita.

Igla-ohjuksia on laajalti käytössä myös vastapuolella. Kuvassa Donetskin alueen venäläisjoukkojen sotilas valmistautui voiton päivän juhlintaan vuonna 2017 kyseinen ohjus käsissään.

Venäjä on käyttänyt iskuissa Ukrainaan tyypillisesti esimerkiksi H-101- tai H-55-risteilyohjuksia, jotka laukaistaan kaukaa lentokoneista. Ne ovat kohteeseen päästyään pelottavia aseita suuren räjähdemäärän takia.

Mäkelä on tehnyt manpadseista saman havainnon kuin monet muutkin sotilasasiantuntijat.

– Ohjuksia on torjuttu tällä tavalla sodan alusta lähtien, jos on ollut tilaisuus. Mutta nyt tapaukset näyttävät lisääntyneen parin viimeisen ohjushyökkäyksen aikana.

Ohjusten jättämät suihkuvanat piirtyivät taivaalle Kiovassa torstaina Venäjän ohjusiskujen aikana. Ukraina onnistui viranomaisten mukaan pudottamaan suurimman osan Venäjän laukaisemista risteilyohjuksista, mutta kohteeseen päässeet ehtivät aiheuttaa vakavia tuhoja.

Mäkelä arvelee yhdeksi syyksi sen, että Ukrainan armeija on oppinut ennakoimaan, mistä suunnista Venäjän ohjukset yleensä tulevat. Toinen vaihtoehto on, että esimerkiksi Kiovan ympäristöön on ripoteltu niin suuri määrä ilmatorjuntajoukkoja, että aina löytyy ryhmä, joka pystyy ottamaan ohjuksen tähtäimeen.

– Vaikea sanoa, kummasta on kyse. Mutta näyttää siltä, että ilmavalvonta pystyy viestimään, mistä suunnasta ja millä korkeudella ohjus on tulossa.

– Aistinvaraisesti niitä ei ehdittäisi millään saada kiinni. Tarvitaan ehdottomasti se varoitus, Mäkelä sanoo.

Venäjän ohjusiskujen tuhoja Kiovassa torstaina.

Ukraina on käyttänyt manpadseja tehokkaasti tiettävästi myös iranilaisia Shahed-lennokkeja vastaan. Niidenkin kohdalla tärkeää on havaita lennokki ajoissa. Asiassa on auttanut se, että Shahed on äänekäs.

Venäjän uudempiin ja nopeampiin risteilyohjuksiin, kuten sukellusveneistä ja sotalaivoista laukaistaviin Kalibr-ohjuksiin tai korkealla lentoradalla kulkeviin ballistisiin Iskander-ohjuksiin manpadseilla ei ole mitään toivoa osua.

Niiden torjuntaan Ukraina on saamassa tulevaisuudessa ensimmäistä kertaa tehokkaan avun, kun Yhdysvallat toimittaa lupaamansa Patriot-ohjustorjuntajärjestelmän Ukrainaan. Yhden järjestelmän riittävyyttä laajassa maassa on tosin epäilty. Kyseessä on kuitenkin tähän mennessä kallein Ukrainan saama yksittäinen asejärjestelmä.