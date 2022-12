Tulipalo alkoi ensimmäisestä kerroksesta, mutta levisi nopeasti mattoja pitkin läpi monikerroksisen rakennuksen.

Kaakkois-Aasiassa Kambodzhassa on kuollut kymmenkunta ihmistä kasinohotellin tulipalossa, kertoo paikallinen poliisi. Hotelli sijaitsee Kambodzhan ja Thaimaan rajalla.

Uutistoimisto AFP:n näkemän poliisiraportin mukaan tulipalo syttyi Poipetissa sijaitsevassa Grand Diamond City -hotellissa paikallista aikaa keskiviikkoiltana puoli kahdentoista maissa.

Raportin mukaan noin 10 ihmistä on kuollut ja 30 loukkaantunut tapahtuneen vuoksi. Lisäksi noin 400 ihmisen uskotaan olleen töissä hotellilla.

AFP:n saamissa kuvissa näkyy, kuinka liekit nielevät rakennuksen ja palohenkilöstö yrittää saada roihua hallintaan. Pelastajat pyrkivät samaan aikaan poimimaan ihmisiä palavalta ikkunalaudalta.

Paikallinen media kertoo, että kasinossa oli palon aikaan myös ulkomaan kansalaisia.

Thaimaan ulkoministeriön sisäisen lähteen mukaan ministeriö tekee läheistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Loukkaantuneita siirretään sairaaloihin Thaimaan Sa Kaeon provinssissa.

– Viranomaiset ovat yrittäneet hallita tulipaloa muun muassa lähettämällä paloautoja Thaimaan puolelta, lähde kertoi.

Thaimaalaisen pelastusjärjestön avustaja kertoo, että palo alkoi ensimmäisestä kerroksesta, mutta levisi nopeasti mattoja pitkin läpi monikerroksisen rakennuksen.

Palopaikalle on lähetetty apua myös Thaimaan puolelta.

Ihmiset pyrkivät pakoon rakennuksesta liekkien ympäröiminä.

Kasinolla on ollut myös ulkomaalaisia asiakkaita.

Kambodzha on yksi Kaakkois-Aasian köyhimmistä maista, ja kasinoissa pelaaminen on kielletty virallisesti maan kansalaisilta.

Thaimaan ja Kambodzhan rajalla on lukuisia hotellikasinoita. Poipet on thaimaalaisten vierailijoiden keskuudessa suosittu lomakohde. Thaimaassa valtaosa uhkapelimuodoista on kielletty lailla.

Useisiin kuolemiin johtaneita tulipaloja on ollut alueella aiemminkin tänä vuonna. Thaimaalaisessa yökerhossa syttyi elokuussa tulipalo, jossa kuoli 26 ihmistä ja monet muut loukkaantuivat. Syyskuussa Vietnamissa syttyi puolestaan tulipalo karaokebaarissa, jossa kuoli palon vuoksi 32 ihmistä.

Alueella vallitseva löyhä suhtautuminen terveys- ja turvallisuussäädöksiin on ollut huolenaihe jo pitkään. Erityisesti huolta on kannettu alueen lukuisten baarien, yökerhojen ja tapahtumapaikkojen osalta.

Vuonna 2009 mittava tulipalo syttyi uudenvuodenaaton juhlassa Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa sijaitsevalla Santika-klubilla. Palossa kuoli 67 ihmistä ja loukkaantui yli 200.

Santikan omistaja tuomittiin tulipalon vuoksi kolmeksi vuodeksi vankilaan. Palo sai alkunsa kesken rock-yhtyeen esiintymisen laukaistuista ilotulitteista.