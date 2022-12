Nainen sai jalkoihinsa vammoja, joita hoidetaan sairaalassa.

Suomalaisnainen loukkaantui keskiviikkona 15-metrisen seinämän kaaduttua hänen päälleen Kanariansaarten Playa del Inglésissä, kertoo kanarialaismedia La Provincia.

Viisissäkymmenissä oleva nainen käveli GC-500-tien vieressä sijaitsevalla kävelykadulla, kun Corona Roja -hotellin läheisyydessä ollut seinämä kaatui hänen päälleen.

Jalkoihinsa vammoja saanut nainen kuljetettiin hoitoon San Roquen yliopistolliseen sairaalaan Maspalomasiin.

Tapaus sattui noin kello 18.15 paikallista aikaa. Tapahtumaa kuvannut henkilö huomasi naisen jääneen jumiin seinämän raunioiden alle, ja soitti hätänumeroon.

Pelastustoimiin osallistuivat muun muassa San Bartolomé de Tirajanan pelastushenkilökunta, poliisi sekä kansallinen poliisi.

Kanariansaarilla arvioidaan tuulen yltyvän korkeimmillaan 25 metriin sekunnissa.

Kanariansaaria on riepotellut viime päivinä Calima-nimellä tunnettu sääilmiö, joka yhdistettynä tuuliin ja sateisiin on aiheuttanut saarilla maanvyörymiä, tukkinut teitä ja kaatanut puita. Tuulen odotetaan nousevan korkeimmillaan 25 metriin sekunnissa.

Caliman aiheuttaman sakean oranssin sumun ja kovan tuulen vuoksi saarilla on annettu kattavat säävaroitukset, joiden vuoksi kaikki ulkoilu- ja kulttuuritoiminta saarilla on peruttu.

Muun muassa puut ovat saaneet osansa Calimasta, tuulista ja sateista.

Sumuisuus on johtanut jo useiden saarilta lähtevien lentojen myöhästymisiin tai siirtymisiin. Asukkaita on kehotettu erityiseen varovaisuuteen, kunnes säävaroitukset on poistettu.

