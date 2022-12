Jo 34 ihmistä on kuollut talvimyrskyssä Erien piirikunnassa New Yorkin osavaltiossa.

Poikkeuksellisen laaja lumimyrsky on vaatinut Yhdysvalloissa kymmeniä kuolonuhreja. Yksi uhreista on 22-vuotias Anndel Taylor, joka kuoli jouluviikonloppuna jäätyään autollaan jumiin lumimyrskyn keskelle Buffalossa New Yorkin osavaltiossa Erien piirikunnassa.

Talvimyrsky on osunut pahiten juuri Erien piirikuntaan. Viranomaiset kertoivat keskiviikkona kuolonuhrien määrän nousseen siellä keskiviikkona 34:ään.

Taylor oli ajamassa perjantaina töistä kotiin, kun hän jäi myrskyn takia jumiin vain kuuden minuutin ajomatkan päässä kotoaan, Taylorin perhe kertoi CNN:lle tiistaina.

Taylor lähetti Pohjois-Carolinassa asuville siskoilleen alkuillasta videon sääolosuhteista. Hän kertoi olevansa jumissa ja että lunta satoi vain lisää. Taylor soitti hätänumeroon ja odotti pelastusviranomaisia

– Hänen suunnitelmansa oli odottaa, kunnes poliisi saapuu paikalle, mutta jos se ei onnistuisi, hän aikoi nousta ylös ja kävellä, kun bensa loppuu autosta, sisko kertoi.

Taylor oli myös kertonut siskoilleen aikovansa alkaa nukkumaan ja yrittävänsä kävellä kotiin herättyään, jos apua ei tulisi.

Perhe piti yhteyttä Tayloriin illan kuluessa. Eräässä vaiheessa hän viestitti alkaneensa panikoida.

Aamuyön tunteina jouluaaton puolella Taylor lähetti viimeisen videoviestin ryhmäkeskusteluun. CNN:n mukaan hän raottaa videolla auton ovea, ja kuvaa tietä, joka on lumen peitossa. Taylor kirjoitti, että lumi ulottuisi todennäköisesti vyötärölle asti, jos hän nousisi autostaan.

Aamulla Taylor ei enää vastannut viesteihin, ja perhe huolestui. Taylor oli jakanut puhelimensa sijainnin yhdelle sisaristaan ja sen mukaan hän oli edelleen ulkona.

Sisko julkaisi sijaintitiedon Facebook-sivulla, jossa Buffalon asukkaat jakoivat tietoa lumimyrskystä. Myöhemmin päivällä hänelle soitti mies, joka oli löytänyt Taylorin.

– Hän kertoi tarkistaneensa pulssin, mutta sitä ei tuntunut.

Taylorin ruumis siirrettiin pois autosta vasta seuraavana päivänä sunnuntaina. Koska pelastushenkilökunta ei päässyt vieläkään paikalle, hakivat Taylorin Buffalossa asuvat sukulaiset hänen ruumiinsa ja veivät sen sairaalaan.

Pelastusviranomaiset soittivat perheelle maanantaina ja kertoivat olevansa valmiita lähtemään pelastamaan häntä. Sukulaiset kertoivat, että Taylorin ruumis oli kuljetettu sairaalaan jo edellisenä päivänä.

– Haluan selvittää, miksi kaupunki ei pystynyt auttamaan, Taylorin äiti sanoi CNN:lle.

Vielä tiistaina perhe ei ollut saanut tietää Taylorin virallista kuolinsyytä.

Piirikunnan johtaja Mark Poloncarz sanoi CNN:lle, että kaksi kolmasosaa lunta auraamaan lähetetyistä koneista jäi jumiin myrskyn aikana. Buffalon palolaitoksen mukaan myrsky aiheutti ensimmäistä kertaa historiassa tilanteen, että laitos ei pystynyt vastaamaan hätäpuheluihin olosuhteiden takia.