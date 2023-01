Euroopan lounaiskolkkaan Portugaliin on löytänyt tiensä kirjava joukko suomalaisia – diginomadeja, ekoihmisiä, taiteilijoita, yrittäjiä, liikemiehiä, puhelinkeskustyöntekijöitä ja eläkeläisiä.

Heitä houkuttavat etenkin suotuisa ilmasto, Portugalin hintataso sekä edullinen verotus.

Portugali on edullinen maa, ellei ole riippuvainen täkäläisistä työmarkkinoista.

Jokapäiväiseen elämään riittää alle tonni kuussa. Porvoosta lähtöisin oleva kirjailija Anu Patrakka laskee pärjäävänsä kuukauden noin 1 000 eurolla.

– Kuluja nostavat työmatkat, koiran lääkkeet ja erikoisruoka. Sähkö on kallista, ja sitä kuluu paljon pyykkäämiseen ja talon kuivattamiseen talvella, Patrakka sanoo.

– Vihanneksia ostaa lähitilalta viikon satsin kolmelle 10 eurolla. Hedelmiä saamme omasta puutarhasta melkein ympäri vuoden, Patrakka laskeskelee.

Johanna Paaso, 30, Espoosta noituu asuntojen kallistumista.

– Asuntojen hinnat ovat törkeän kalliita palkkatasoon verrattuna. Lissabonissa pelkästä huoneesta pyydetään 500–800 euroa kuussa, Paaso kauhistelee.

Hän onnistui löytämään edullisen vuokrayksiön, josta maksaa 500 euroa kuussa sisältäen sähkön, veden ja nettiyhteyden.

– Ravintola-annokset ovat edullisia ja alkoholi paljon halvempaa kuin Suomessa, joten ei tarvitse stressata sitä, menisikö yhdelle lasilliselle kaverin kanssa vai ei.

Paaso laskee, että vaatteet ja kodinkoneet ovat Suomen hinnoissa, julkisilla matkustaminen ja ruoka taas halvempaa.

– Ostin juuri kaksi kassillista ruokaa, joista maksoin yhteensä 80 euroa, Suomessa ne olisivat maksaneet ainakin 150 euroa.

Eläkeläis­pariskunta Tero ja Mervi Liukas kuluttaa ruokaan ja juomiin noin 500 euroa kuussa.

– Korona toi meille sellaisen tyylin, että rupesimme tekemään kaikki elintarvike­ostokset netin kautta, ja se tapa on jäänyt. Meille tulee kaikki ruoka marketista pari kertaa kuussa, mukaan lukien viinit ja kaljat, Tero Liukas kertoo.

Rahaa kuluu lisäksi yhtiö­vastikkeeseen suunnilleen satanen, autoiluun saman verran, yksityiseen sairaus­vakuutukseen 335 euroa ja golfiin 400 euroa kuussa. Eli parin kiinteät kulut ovat vähän päälle 1 400 euroa kuussa.

Matkailu­alan yrittäjä Mika Palo on asunut Portugalissa niin tiiviisti, ettei ole ehtinyt tehdä hintavertailua. Hänkin on tosin huomioinut, että junalla matkustaminen on Portugalissa halvempaa kuin Suomessa.

Portugalissa asuu enemmän tai vähemmän pysyvästi parituhatta suomalaista.

Yksi heistä on porvoolainen kirjailija Patrakka.

– Kävin ensin lomamatkalla Keski-Portugalin sisämaassa ja ihastuin paikkaan. Pian tulin tänne vuoden vuorotteluvapaalle. Myöhemmin palasin pysyvästi tarkoituksenani keskittyä kirjoittamiseen, Patrakka taustoittaa.

Mantelisilmäinen kirjailija asettui pohjoiseen Vila do Conden pikkukaupunkiin, jonka tunnetuin maamerkki on roomalainen akvedukti.

Portugali osoittautui visuaaliseksi aarreaitaksi, josta Patrakka on ammentanut inspiraatiota. Patrakan kirjoissa miljööllä ja paikallisella elämänmenolla on keskeinen osa. Kymmenen vuotta Portugalissa on humahtanut kuin hetkessä, ja jo seitsemäs rikosromaani ilmestyy keväällä.

Paaso puolestaan on asunut aikuisikänsä ulkomailla. Viime vuodet Paaso on liikkunut akselilla Suomi–Meksiko–Portugali. Hän työskenteli ensin soittokeskuksessa ja tekee nykyään sisällöntuotantoa ja digimarkkinointia yrityksille. Sinkkunainen asuu Lissabonin lähellä Costa da Caparicassa.

– Tämä on pieni rantakylä – täydellinen kohde surffaajalle, kitesurffaajalle tai auringonpalvojalle. Promenadi hellii surffareita ja rullaluistelijoita. Alueella asuu paljon ulkomaalaisia mutta myös paikallisia, pulppuava Paaso kuvailee.

Tomarin kaupunki sijaitsee maan keskiosassa.

Mika Palo johtamassa turistiryhmää Keski-Portugalin Santarémissa.

Suomalaisia turisteja Portugaliin tuova Mika Palo, 57, asuu maan keski­osassa Tomarin kaupungissa. Hän erottuu luotsaamiensa turisti­ryhmien keskeltä päätä pidempänä kuin muut.

– Elämä Portugalissa on ollut iso­kenkäiselle pientä kärsimystä, matkailu­keisari veistelee.

Hän viittaa kengän­numeroonsa, joka on 45. Portugalilaiset ovat yleensä ottaen lyhyitä ja pieni­kokoisia, joten kookkaammalle henkilölle voi tuottaa vaikeuksia löytää sopivankokoisia vaatteita.

Pandemia piinasi pitkään matkailualaa, mutta mennyt syyssesonki oli paras miesmuistiin. Palo toi maahan seitsemän suomalaisryhmää.

– Se oli jopa liikaa yhdelle hengelle. Niin intensiivistä, että hyvä kun ehdin välillä kotona käydä, matkaopas huokaa.

Hän räätälöi seuramatkat asiakkaan tarpeen mukaan. Yleensä teemamatkat ovat kulttuuripainotteisia.

– Viininkorjuumatkoilla kierrellään viinitiloilla, poljetaan rypäleitä ja käydään historiallisissa kohteissa. On valokuvaus- ja patikointimatkoja, fado-illallisia, joogaa ja pilatesia, Palo luettelee.

Alun perin Palo kiinnostui portugalin kielestä radioamatööriharrastuksen kautta. Hän opiskeli kieltä kotikaupunkinsa Helsingin yliopistossa sekä luki Portugalin kirjallisuutta ja historiaa.

Sitten hän kohtasi tulevan vaimonsa, portugalilaisen matematiikanopettajan Maria do Carmon ja muutti tämän kotimaahan. Palo opetti suomea kahdessa Portugalin yliopistossa, kunnes siirtyi kokonaan matkailualalle.

Portimãossa vallitsee lomakeidasmainen tunnelma. Juuri Portugalin etelärannikolla on parhaat uintimahdollisuudet. Länsirannikko on merenkäynniltään hankala paikka uida.

Eläkkeellä oleva insinööri Tero Liukas, 77, asuu Mervi-vaimonsa kanssa ympärivuotisesti Portugalin ainoassa suomalaisyhteisössä, Algarven Portimãossa. He päätyivät sinne pitkän harkinnan jälkeen.

– Halusimme etelän lämpimään eläkkeelle ja kiersimme maapalloa ihmettelemässä paikkoja. Viimeisenä saavuimme Portugaliin. Päädyimme Portimãoon, koska täällä on hyvä ilmasto, edulliset hinnat sekä turvallista ja kaupunkimaista elämää, Liukas selittää.

Portimãossa vallitsee lomakeidasmainen tunnelma. Kaupungissa asuu paljon ulkomaalaisia eläkeläisiä. Liukkaat ostivat huoneiston rakenteilla olevasta kerrostalosta seitsemän vuotta sitten. Siitä löytyvät uima-allas ja muut herkut.

Suomalaiset ovat sopeutuneet Portugaliin, mutta paikalliset ovat jääneet vieraiksi.

Euroopan laidalla elää hiljainen, epäluuloinen, pidättyväinen ja sisäänpäin kääntynyt kansa. Tummapukeinen portugalilainen ei vastaa pään nyökäytykseen kadulla vaan kiiruhtaa ilmeettömänä ohi. Hän pitäytyy visusti perheensä ja maanmiestensä seurassa.

Siihen porukkaan on ulkopuolisen aika mahdotonta lyöttäytyä. Maan runsaat 600 000 ulkomaalaista asukasta elää omaa elämäänsä ja kantaväestö omaansa.

– Portugalilaiset lämpiävät hitaasti. Ystävyyssuhteiden muodostaminen vie aikaa. Ulkomaalaiseen suhtaudutaan uteliaasti. Apua ja neuvoja järjestyy, jos puhuu portugalia.

– Parasta ovat meren läheisyys ja valo, pahinta kosteus talvella. Taloissa ei välttämättä ole lämmitystä, ja muutoinkin rakentamisen taso jää kauas suomalaisesta, Anu Patrakka arvioi.

Kirjailija Anu Patrakka kynäilee rikosromaaneja Pohjois-Portugalin Vila do Condessa.

– Viihdyn niin hyvin, että näillä näkymin näyttää siltä, että jään tänne ja siirrän vuoden alussa yritykseni Portugaliin, Johanna Paaso suunnittelee.

Mika Palolla on vierähtänyt Portugalissa yli 23 vuotta, ja matkailukeisari on solahtanut täysillä paikalliseen elämänmenoon.

– Sopeutuminen riippuu paljon omasta itsestä. Logo se vê – antaa katsoa, Palo summaa maan moton.

Liukkaiden sosiaalinen elämä pyörii monien expatien tavoin maanmiesten seurassa.

– Suomalaisyhteisö on tullut lähelle. Tunnemme täällä ihmisiä paremmin kuin Suomessa. Paikallisiin tutustuminen on vaikeaa. Joitakin tuttavia on kuten siivooja ja parturi, mutta portugalilaisia ystäviä ei ole tullut, Tero Liukas luonnehtii.

Yhtenä syynä on kielimuuri. Mervi on lukenut portugalia muttei pärjää kielellä. Tero lopetti portugalin opinnot puolentoista vuoden jälkeen, kun oppi ei jäänyt päähän. He joutuvat käyttämään välittäjää asioiden hoidossa.

Parasta Portugalissa ovat ilmasto ja turvallisuus.

– Ainoa häiritsevä tekijä on se, että Suomella ja Portugalilla ei ole keskinäistä verosopimusta. Me olemme täällä residenttejä (pysyviä asukkaita). Siihen liittyen Portugali antoi nollaverolupauksen kymmeneksi vuodeksi. Saimme silloin eläkkeen bruttona käteen, Tero Liukas taustoittaa.

Nykyään Suomi verottaa eläkkeitä.

Valtaosa viihtyy maassa, mutta nyt Portugalin suomalaisia eläkeläisiä uhkaa tuplaverotus.

– Nyt kun meidän residenttisopimuksemme kolmen vuoden päästä päättyy, emme tiedä ihan tarkkaan, mitä tapahtuu, Liukas sanoo.

Pääkaupunki Lissabonissa on yksi Portugalin suomalaiskeskittymistä.

VEROSOPIMUS

Portugali ja Suomi ovat olleet verotuksen osalta sopimuksettomassa tilassa vuodesta 2019 Suomen irtisanottua yksipuolisesti maiden välillä pitkään voimassa olleen verosopimuksen. Se oli antanut Suomesta eläkettä nauttiville eläkeläisille verovapauden.

– Portugalissa asuvia suomalaisia verotetaan normaalisti Suomen lakien mukaan, olivatpa kyseessä sitten julkisen tai yksityissektorin eläkkeet, koska verosopimus ei tällä hetkellä rajoita Suomen verotusoikeutta. Emme voi huomioida Suomessa Portugalin verotusta, Verohallinnon veroasiantuntija Salla-Maaria Raitala sanoo IS:lle

– Emme käytännössä tiedä, miten Portugali mitäkin eläkettä verottaa. Jos suomalaisia eläkeläisiä on Portugalissa verotettu Suomesta saadun eläkkeen osalta, kehotamme heitä kääntymään Portugalin verottajan puoleen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi, Raitala jatkaa.

Molemmat maat ovat jo neuvotelleet ja allekirjoittaneet uuden verosopimuksen marraskuussa 2016. Suomessa eduskunta on hyväksynyt sopimuksen, mutta sopimusta ei ole Portugalissa vielä saatettu parlamentin käsittelyyn.

Sopimuksetonta tilaa maiden välillä on siis jatkunut neljä vuotta.

Valtiovarainministeriö valmistelee Suomea sitovat verosopimukset. Esimerkiksi Espanjan kanssa sellainen on olemassa. Ilman sopimusta on täysin mahdollista, että henkilö joutuu tuplaverotetuksi.

Monen portugalinsuomalaisen eläkeläisen kymmeneksi vuodeksi Portugalilta saama nollaverosopimus on päättymäisillään. He pelkäävät nyt tulevansa verotetuiksi kahteen kertaan – ensin Suomessa ja sitten Portugalissa. Asia koskettaa satoja maassa asuvia suomalaiseläkeläisiä.

– Pallo on nyt Portugalilla, veroasiantuntija toteaa.

Belémin torni Lissabonissa.

POSTIKORTTI PORTUGALISTA

Keskivertopalkka EU:n toiseksi köyhimmässä maassa on 22 000 euroa vuodessa (EU:n keskiarvo on 33 500 euroa). Vain Bulgaria on köyhempi.

Portugali on kehittynyt epätasaisesti. Esimerkiksi kunnallisen terveydenhuollon oheen kannattaa hankkia yksityinen sairausvakuutus. Byrokratia on kankeaa tyyliin leima paperiin.

Ilmasto on maan pohjoisosassa kylmempi ja sateisempi kuin etelässä. Talvi on koko maassa runsassateinen. Sähkö on kallista, joten ihmiset kuivattavat vaatteita ulkona narulla.

Keväällä keltaiset jänönvihmapensaat puhkeavat kukkaan, turistikohteet avautuvat, tuolit ja pöydät ilmestyvät katukahviloihin ja ihmiset suuntaavat rannoille. Länsi- eli Hopearannikko on surffaajien suosiossa, mutta merenkäynti on siellä liian kovaa uimiseen muutamaa suojaista poukamaa lukuun ottamatta. Uimiseen Algarve on parempi.

Maa tunnetaan viineistään, kuten portviinistä, korkista, oliiviöljystä ja posliinituotteista. Ruoka on aika monotonista. Ravintolat tarjoavat lähinnä vain portugalilaista ruokaa, joka koostuu lihasta, kalasta ja salaateista.

Portugalilaiset eivät näytä tunteitaan – paitsi ratin takana. Ajaminen maanteillä on hermoja raastavaa. Täkäläiset ajavat ylinopeutta, keskellä tietä, tulevat aivan takapuskuriin kiinni ja heillä on vimma ohittaa hinnalla millä hyvänsä – vaikka mutkassa.

Huoltoasemalla sai dieseliä joulukuun lopulla litran hintaan 1,599 euroa. Lyijyttömän hinta oli 1,574.

Maata halkovat moottoritiet ovat loistokunnossa, mutta niillä autoilijoilta peritään tietullia, joka on paikoin kallis, esimerkiksi maan keskiosan Santarémista etelän Algarveen 25 euroa suuntaansa. Tullit voi välttää ajamalla pikkuteitä.

Asutus on keskittynyt rannikoille. Maaseutu autioituu. Suuri osa kylistä on raunioina. Portugalin väkiluku laskee 30 000 ihmisen vuosivauhtia. Nykyisessä 10,2 miljoonan asukkaan maassa ennustetaan asuvan 30 vuoden kuluttua enää vajaat yhdeksän miljoonaa ihmistä. Siksi Portugali koettaa houkutella siirtolaisia. Maahanmuutto onkin kasvussa muttei tarpeeksi kattaakseen väestökadon.

Portugalissa suomalaisia kiehtoo edullisen hintatason ohella suotuisa ilmasto. Kuvassa on Sao Jorgen linna Lissabonissa.

Suomalaisen on helppo muuttaa EU-maa Portugaliin. Riittää, kun ilmoittaa tietonsa paikalliseen kunnanvirastoon (camara) ja hankkii sosiaaliturva- eli NIF-numeron.

Maaseudulla puhutaan vain portugalia, ja kaupungeissakin englannilla pärjää hyvin rajoitetusti.

Maassa asuu arviolta parituhatta suomalaista. Tarkkaa lukua ei tiedetä, sillä kaikki maahan muuttavat suomalaiset eivät jätä Suomen suurlähetystöön yhteystietojaan.

Suomalaisia asuu lähinnä Algarvessa, Lissabonissa ja Portossa.