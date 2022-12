Kanariansaarten päälle on lentänyt viime aikoina Saharan hiekkaa, rankkasateita ja lunta.

Kanariansaaria ovat koetelleet vuodenvaihteen rankat sääolot.

Ruotsalaisen Aftonbladetin mukaan Tapaninpäivän aamuna saarilla kirjattiin jopa 575 salamaniskua samalla, kun rankkasateet pieksivät saaria ja aiheuttivat tulvia.

Samalla sekä Teneriffalle että Gran Canarian saarelle satoi vuoden ensimmäiset lumet.

Viikon lähestyessä puoliväliä mukaan on liittynyt Calima-nimellä tunnettu sääilmiö, jossa tuuli kuljettaa hiekkaa Saharan aavikolta Kanariansaarille asti.

Paikallinen toimittaja Eduardo Robaina on luonnehtinut tilannetta meteorologiseksi cocktailiksi.

– Calima + tuuli + sade = räjähtävä meteorologinen cocktail vuoden päätteeksi Kanariansaarilla, toimittaja kirjoitti Twitter-tilillään.

Twiittiinsä Robaina liitti videon, joka havainnollistaa, miltä kaikki nämä elementit yhdessä näyttävät.

Caliman aiheuttama sakea oranssi sumu sekä kova tuuli ovat johtaneet koko saaret kattaviin säävaroituksiin.

Tuulen odotetaan nousevan parhaimmillaan 25 metriin sekunnissa. Sumuisuus on jo johtanut useiden saarilta lähtevien lentojen myöhästymisiin tai siirtymisiin.

Kanariansaarten puut ovat saaneet kyytiä.

Sääilmiöt ovat aiheuttaneet saarilla maanvyörymiä, tukkeutuneita teitä sekä kaatuneita puita. Yksikään ei tämän hetken tietojen mukaan ole kuitenkaan loukkaantunut.

Varoitukset ovat johtaneet siihen, että kaikki ulkoilu- ja kulttuuritoiminta on saarilla peruttu. Saaren asukkaita on kehotettu erityiseen varovaisuuteen kunnes säävaroitukset on poistettu.