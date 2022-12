Edustajainhuoneen republikaanit joutuivat skandaalin keskelle jo ennen uuden kongressin virkaanastujaisia.

New Yorkin 3. kongressipiiriä edustava republikaanipoliitikko George Santos tunnusti maanantaina antamassaan haastattelussa valehdelleensa koulutuksestaan, työurastaan ja omaisuudestaan ja antaneensa harhaanjohtavia tietoja muun muassa juutalaisuudestaan ja avioliitostaan.

Hän kiisti aiemmin esitetyn epäilyn siitä, että häntä vastaan olisi nostettu Brasiliassa petossyyte väärien shekkien kirjoittamisesta.

– En ole rikollinen – en täällä enkä Brasiliassa enkä missään päin maailmaa. Ehdottomasti en. Sitä ei tapahtunut, Santos sanoi New York Postin haastattelussa.

George Santos kampanjoi kongressivaaleissa lokakuussa ja nappasi tärkeän voiton republikaaneille normaalisti demokraattien hallitsemassa New Yorkissa. Nyt hänen taustansa on paljastunut osin keksityksi.

Santosin valheet alkoivat paljastua vasta viime marraskuussa pidettyjen kongressivaalien jälkeen, kun hän oli ottanut yllätysvoiton demokraattivastustajastaan.

Hän oli osaltaan siivittämässä republikaaneja välivaalien isoon voittoon, kun puolue valtasi kongressin edustajainhuoneen enemmistön.

Muun muassa New York Times -lehden selvityksissä kävi ilmi, että Santosin aiemmissa lausunnoissa omasta taustastaan oli aukkoja.

”Väritin ansioluetteloani”

Republikaanien kansallisen komitean nettisivuilla hänen kerrottiin opiskelleen sekä Baruchin että New Yorkin yliopistoissa ja suorittaneensa tutkinnon taloustieteessä. Vaalikampanjassa hän mainosti työskennelleensä maineikkaissa investointipankeissa Citigroupissa ja Goldman Sachsilla. Kummastakaan ei löytynyt todistuksia eikä kollegoita, jotka olisivat muistaneet hänet.

– En ole valmistunut mistään korkeakoulusta. Olen häpeissäni ja pahoillani, että väritin ansioluetteloani. Myönnän sen … teemme typeriä asioita elämässä, Santos vuodatti New York Postille.

Santos esiintyi myös vuokraisäntänä, joka hallinnoi 13 asuntoa. Sekään ei ollut totta.

Santosin on syytetty myös pyrkineen vetoamaan New Yorkin osavaltion laajaan juutalaiseen äänestäjäkuntaan antamalla ymmärtää, että hän olisi itsekin juutalainen. Hän oli kertonut kampanjansa nettisivuilla äitinsä olevan juutalainen ja isovanhempiensa paenneen holokaustia Brasiliaan. Nämä ovat selvitysten mukaan myös valheita.

New York Postille Santos kiisti väittäneensä olevansa juutalainen ja sanoi sekaannuksen johtuneen siitä, että hän oli selittänyt olleensa ”juutalaisen kaltainen”, koska oli saanut tietää sukunsa juutalaistaustasta äidin puolella.

Santos on ensimmäinen julkisesti homoseksuaali republikaani, joka on valittu edustajainhuoneeseen. Maanantaina hän myönsi ensimmäistä kertaa olleensa aiemmin naimisissa naisen kanssa.

Mistä rahat vaaleihin?

Santos on vakuuttanut, että hän aikoo ottaa normaalisti vastaan tehtävänsä kongressiedustajana 3. tammikuuta, kun uusi kongressi astuu virkaan.

Vallasta väistyvä edustajainhuoneen demokraattijohtaja Nancy Pelosi ja monet muut demokraatit ovat vaatineet Santosia luopumaan paikastaan. Heillä ei kuitenkaan ole keinoja syyttää Santosia mistään tai pakottaa häntä eroamaan – toistaiseksi.

Republikaanijohto ei ole vielä ottanut kantaa tapaukseen. Tämän uskotaan johtuvan siitä, että republikaanien enemmistö edustajainhuoneessa on vain viiden paikan varassa, ja uusintavaali Santosin vaalipiirissä voisi supistaa sitä.

Santos saattaa virassaan joutua kongressin eettisten sääntöjen rikkomisesta seuraavaan tutkintaan.

Lisäksi on mahdollista, että hänen taustastaan paljastuu vielä lisää epäselvyyksiä. New York Timesin mukaan hän on raportoinut ansainneensa yrityksensä kautta miljoonia dollareita, mutta lehden selvityksissä yritykseen ei ole onnistuttu yhdistämään varoja tai omistuksia.

Kongressin jäsenet ovat velvoitettuja antamaan selvityksen taloudellisesta toiminnastaan, ja siinä valehteleminen on rikos.

Santosin tuoreissa lausunnoissa herättää kysymyksiä se, että hän on myöntänyt olleensa aiemmin tuhansien dollarien veloissa vuokranantajille ja lainaajille. Vaalikampanjaansa varten hän oli kuitenkin saanut 700 000 dollarin lainan.

Republikaaneja lähellä olevan New York Post -lehden lähteet ovat kertoneet, että Santosin väritetty ansioluettelo olisi ollut republikaanipiireissä tiedossa ja ”yleinen vitsi”. Santosin on kuitenkin tulkittu olevan niistä vastuussa vain äänestäjilleen.

– Puhuin kampanjassani ihmisten huolenaiheista, en omista ansioistani, Santos kommentoi Postille.

– Aion lunastaa kampanjalupaukseni ja taistella rikollisuutta vastaan, alentaa inflaatiota ja parantaa koulutusta. Niiden vuoksi minut on valittu.