BBC käytti miljoonia puntia logojensa uudistamiseen – lopputulos tyrmistyttää

Daily Express-lehden selvityksen mukaan BBC yritti salata logojen kustannukset.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on käyttänyt yli 7 miljoonaa puntaa lisenssimaksuvaroja logojensa uudistamiseen. Syynä on BBC:n mukaan ”digitaalinen uudelleenbrändäys”. Uuden logon ovat saaneet yhtiön tv-kanavat BBC One, Two ja Four sekä erilaiset digitaaliset palvelut.

Asia selviää Daily Express -lehden selvityksestä.

Logojen uudistus ei ole saanut hyvää vastaanottoa, sillä uudet logot eroavat vain juuri ja juuri edeltäjistään.

Lisäksi uudistus tapahtui aikana, jona BBC on yrittänyt säästää rahaa esimerkiksi sulkemalla alueellisia toimituksiaan.

BBC yritti myös salata logojen uudistamisen kustannukset.

Se esimerkiksi kiisti, että logojen uudistaminen olisi maksanut merkittäviä summia.

Daily Express-lehden saama data kuitenkin osoittaa, että viime vuonna logojen uudistaminen kustansi veronmaksajille kaikkiaan 7 261 039 puntaa.

BBC on perustellut logojen uudistamiseen käytettyä rahaa sanomalla, että ”työ, jonka olemme tehneet, auttaa yleisöä tunnistamaan ja käyttämään BBC:n sisältöä saumattomasti kanavissa ja palveluissa, kun ne näkyvät useilla alustoilla. Tämä antaa yleisölle mahdollisuuden hyötyä enemmän siitä, mistä he maksavat, ja tarjota maksimaalisen hyödyn lisenssimaksuista.”

BBC:n logossa on huomattavissa vain pieniä muutoksia aiempaan verrattuna.

Uudessa logossa on tyypilliset BBC-kirjaimet, mutta siihen on käytetty uutta mittatilaustyönä tehtyä BBC Reith -fonttia, joka on nimetty yhtiön ensimmäisen pääjohtajan mukaan.

Kuvassa BBC News -kanavan vanha logo, jonka yläosassa näkyy BBC:n tunnus vanhalla fontilla.

Yhtiön uusittu logo.

BBC-kirjaimet ovat vain hieman pienemmät kuin edellisessä logossa. Ne on lisätty laatikoiden sisään, joiden väliset ”raot” ovat vain vähän suuremmat kuin aiemmin.