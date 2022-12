Vuoden 2022 aikana Venäjällä on tapahtunut lukuisia vaikutusvaltaisten liikemiesten ja sotilasjohtajien kuolemia.

Moni venäläisistä liikemiehistä ja sotilasjohtajista on kokenut tämän vuoden aikana yllättävän kuoleman.

Vuoden 2022 aikana on kuollut lukuisia vaikutusvaltaisia venäläistä yritys- ja sotilasjohtajia traagisissa ja osin epäselvissä olosuhteissa.

Suuressa osassa kuolemista kyse on ollut ensitietojen mukaan itsemurhasta. Merkittävä osa kuolleista kytkeytyy tavalla tai toisella Venäjän energiayhtiö Gazpromiin.

Osa äkillisistä kuolemista näyttää yhdistyvän myös itänaapurin eliitin keskuudessa muodissa oleviin uhkarohkeisiin extreme-harrastuksiin: kiipeilyyn, veneilyyn ja autoiluun.

Pelkästään loppuvuoden aikana kuolemia on tapahtunut useampia, osa niistä hämärältä vaikuttavissa olosuhteissa.

Sunnuntaina 25. joulukuuta useat uutislähteet kertoivat Venäjän maavoimien entisen komentajan, kenraali Alexei Maslovin, 69, kuolleen yllättäen moskovalaisessa sairaalassa.

Maslov ehti tehdä vuosikymmenten mittaisen uran eri sotilasosastojen johtajana. Vuonna 2008 hänet nimitettiin Venäjän sotilasedustajaksi Natoon.

Vuonna 2011 Maslov siirrettiin reserviin.

Venäjän silloinen maavoimien komentaja Alexei Maslov tarkastaa kunniavartiota New Delhissä kesäkuussa 2007.

Joulun jälkeen tietoon tuli myös rikkaan makkara­pohatta Pavel Antovin, 65, kuolema. Antovin kerrotaan pudonneen hotellin kolmannen kerroksen ikkunasta Intiassa.

Kaksi päivää aiemmin Antovin ystävä Vladimir Bydanov löydettiin kuolleena samasta intialaishotellista.

Venäjän nykypolitiikan tunnetuihin kritisoijiin lukeutuva suurliikemies Mihail Hodorkovski on myös kertonut Antovin kuolemasta Twitter-tilillään.

Antov ei ole ensimmäinen tänä vuonna parvekkeelta tai ikkunasta kuolemaansa pudonnut vaikutusvaltainen venäläinen. Intian paikallinen poliisi uskoo Antovin tehneen itsemurhan tai pudonneen vahingossa. Venäjän Kalkutan pääkonsuli Aleksei Idamkin taas kertoo Intian viranomaisten vahvistaneen Bydanovin kuolinsyyksi sydänkohtauksen.

Yhtenäinen Venäjä -puolueeseen kuulunut Antov tunnettiin maan presidentti Vladimir Putinin politiikan kannattajana. Hänen tiedetään kuitenkin kritisoineen Venäjän sotatoimia Ukrainassa ”terrorismiksi”. Jälkeen päin hän pyörsi puheensa.

Jouluaattona taas kerrottiin Pietarissa sijaitsevan Amiraliteetin telakan johtaja Aleksandr Buzakovin, 66, äkillisestä kuolemasta.

Aleksandr Buzakov kuvattuna maaliskuussa 2012.

Buzakovin johtama telakka oli erikoistunut sukellusveneiden valmistukseen. Paikalla valmistettiin myös sukellusveneitä, jotka pystyivät laukaisemaan Kalibr-risteilyohjuksia.

Buzakov oli osallistunut vielä edellisenä päivänä päivänä aatonaattona uuden sukellusveneen käyttöönotto­seremoniaan.

Telakasta vastaavan valtionyhtiö United Shipbuilding Corporation (USC) kertoo Buzakovin kuoleman olleen ”ennenaikainen ja traaginen”.

Marraskuussa Venäjän Vladivostokista löydettiin kuolleena työhuoneeltaan maan Tyynenmeren merisotakorkeakoulun varajohtaja, eversti Vadim Boiko, 44.

Uutisointi tapahtuneesta antaa vähintäänkin hämärän kuvan tapahtumista. Vladivostokilaisten tiedotusvälineiden mukaan Boiko olisi tehnyt itsemurhan.

Telegram-kanava Baza taas suhtautui skeptisesti julkisuuteen kerrotusta itsemurhamotiivista. Bazan mukaan Boikon työhuoneesta olisi kuulunut työpäivän aikana useita laukauksia. Baza kertoo Boikon löytyneen huoneestaan kuolleena ”useita ampumahaavoja rintakehässään”. Kanavan mukaan paikalta olisi löytynyt viisi hylsyä ja neljä pistoolia.

Bazan mukaan päivystäjä oli kuullut laukaukset ja mennyt Boikon työhuoneeseen, jossa tämä oli ollut jo kuolleena. Kanavan mukaan paikalta oli löytynyt viisi hylsyä ja neljä Makarov-pistoolia.

Boiko toimi johtajana merisotakoulun osastolla, joka vastasi teknisestä varustelusta. Hänen kerrotaan olleen Vladivostokin alueella keskeinen henkilö syksyllä määrätyn liikekannallepanon järjestelyissä.

Sibreal.org-sivusto uutisoi marraskuussa Tyynenmeren laivaston merijalkaväen sotilaista, jotka olivat valittaneet aluepiirin kuvernöörille Ukrainan rintamalla prikaatinsa kokemista valtavista tappioista.

Syyskuun lopulla Venäjän rautateiden tytäryhtiössä työskennellyt viestintäjohtaja Pavel Ptshelnikov, 52, löydettiin kuolleena asuntonsa parvekkeelta. Venäjän media kertoi hänen tehneen vammojen perusteella todennäköisimmin itsemurhan.

Joidenkin tietojen mukaan kuolema olisi tullut ampumavamman seurauksensa.

Venäjän ja Ukrainan sosiaalisessa mediassa on pohdittu, olisiko viestintäjohtajan kuoleman taustalla Venäjän rautateihin kohdistuva paine sodan alla.

Vuoden sisään vastaavia johtavassa asemassa olevien venäläismiesten kuolemia on tapahtunut ainakin noin 30. Venäjän sisälläkin on havahduttu listaamaan yritysjohtajien kuolemia ajatuksella ”he menehtyivät kesken uransa huipun”.

Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaan erikoistunut Helsingin yliopiston emeritusprofessori Markku Kivinen ei ota kantaa yksittäisiin kuolemiin, koska varmaa tietoa niistä on vaikea saada. Hän näkee kuolemissa kuitenkin muutaman vaihtoehtoisen päätelmän.

Arkisin niistä on se, että venäläisten eliniän ennuste on länsimaisesti katsoen edelleen varsin matala.

– Sydän- ja verisuonisairauksissa lähtö on usein äkkikuolema.

Lisäksi tämän vuoden aikana lukuisten oligarkkien ja liikemiesten hulppea elämäntapa sekä liiketoiminta ovat olleet vastatuulessa länsimaiden Venäjälle asettamien pakotteiden seurauksena.

– Se luo varmasti kovaa stressiä niin yksityiselämän kuin bisneksen puolella, Kivinen arvelee.

Kolmantena mahdollisena vaihtoehtona Kivinen näkee sen, että kuolemat voivat liittyä jotenkin myös esimerkiksi uhrien antamiin lausuntoihin. Henkilöt ovat voineet joutua syystä tai toisesta ”turvallisuuselinten silmätikuksi”.

– Jos vaikka (Aleksei) Navalnyi olisi siihen myrkkyyn kuollut, ei sitä olisi voinut selittää mitenkään kahdella aiemmalla vaihtoehdolla, Kivinen toteaa viitaten tunnetun venäläisaktivisti Aleksei Navalnyin myrkytystapaukseen.

Kivisen mukaan Venäjällä on pitkä satavuotinen perinne hämärissä oloissa toteutetuissa henkilöeliminoinneissa.

– Se on kolkkoa menoa. Sotatilanne ja autoritäärisyyden lisääntyminen vahvistavat varmasti ainakin ajatusta, jollei todellisuuttakin siitä, että liikkeellä olisi valtiollisia toimijoita, jotka eliminoivat vastustajia.

Venäjällä liike-elämään liittyy myös edelleen paljon järjestäytynyttä rikollisuutta, joka voi myös asettaa siihen liittyviä henkilöitä hengenvaaraan.

Suurinta osaa sotilaskomentajien ja liikemiesten kuolemista selitetään Venäjällä itsemurhina. Kivisen mukaan rohkeasti arvaten mukana voi olla sekä todellisia että ei-todellisia itsemurhia.

– Mutta on vaikea sanoa, miten suuri merkitys on esimerkiksi järjestäytyneellä rikollisuudella tai sisäisillä valtataisteluilla.

” Vaikea sanoa, miten suuri merkitys on esimerkiksi järjestäytyneellä rikollisuudella tai sisäisillä valtataisteluilla.

Aiemmin syyskuussa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jussi Lassila sanoi Ilta-Sanomille, että kuolintapauksissa on kyse tuskin yhteensattumasta, jos kuolemien määrää vertaa normaaliin tilastoon.

– Näen, että jokin ilmapiirissä ajaa tämän tyyppiseen kohonneeseen kuolleisuuteen, jos näin voi sanoa.

Lassilan mukaan isompi kysymys on, minkä takia moni yritysjohtaja on päätynyt itsemurhaan.

Lassila nostaa esille Putinin ja ison bisneksen välisen sanattoman sopimuksen, jossa oligarkit eivät saa puuttua Putinin poliittisiin tekemisiin. Nyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut yritysjohtajille valtavasti taloudellisia menetyksiä.

Se on mahdollisesti ajanut monet toimijat ratkaisuun päättää elämänsä oman käden kautta.

Lassilan on vaikea nähdä, että osa yrityspampuista olisi ”järjestetty pois”, kuten Venäjällä on tehty aikanaan, mikäli oligarkeilla on ollut poliittisia ambitioita.

Nykyiset oligarkit ovat Lassilan mukaan ”poliittisesti kunnianhimottomia ja kyvyttömiä”.

– Valistunut arvaukseni on, että tämä vallitseva tilanne on ajanut yritysjohtajia pakkorakoon, jossa moni on päättänyt päivänsä.

Ilta-Sanomat kokosi tähän artikkeliin sen, mitä kaikkea muuta tänä vuonna aiemmin tapahtuneista otsikoihin nousseista yllättävistä kuolemista tiedetään.

Leonid Shulman

Leonid Shulman – kuoli huvilallaan

Kuljetuspalvelujen johtajana Gazprom invest -yhtiössä toiminut 60-vuotias Leonid Shulman löytyi kuolleena huvilaltaan tammikuun lopussa. Mökki sijaitsi ”Gazpromin pesäksi” kutsutussa huvilakylässä Suomelle kuuluneessa Haapalan kylässä Terijoen ja Pietarin lähellä.

Kuolemaa alettiin tutkia itsemurhana, sillä tapahtumapaikalta löytyi itsemurhaviesti. Venäläissivusto Ria Novostin mukaan Shulmanin ruumis löydettiin hänen huvilansa kylpyhuoneen lattialta.

Aleksandr Tjuljakov

Aleksandr Tjuljakov – löytyi huvilakylästä

Gazpromin ylimpään johtoon kuulunut 61-vuotias Aleksandr Tjuljakov löytyi helmikuussa kuolleena samasta huvilakylästä kuin Shulman.

Novaja gazeta -lehti kertoi, että Tjuljakovin kuolema oli viranomaisten mukaan oletettavasti itsemurha. Myös Tjuljakovin kerrotaan kirjoittaneen itsemurhaviestin, mutta viestin sisältöä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Dmitri Teslenko – kuoli vuorilla

Venäläisen sijoitusyhtiö TAIFin talousjohtaja Dmitri Teslenko kuoli lomamatkallaan Argentiinassa 7. helmikuuta 61-vuotiaana.

Teslenkon kerrotaan harrastaneen niin kutsuttua äärimatkailua. Kuolemantapaus sattui, kun hän oli kiipeämässä Aconcagua-vuorelle Andeilla 6 100 metrin korkeudessa. Teslenkon kerrotaan menettäneen tajuntansa eikä häntä saatu elvytettyä.

Mihail Watford (Tolstosheja) – löytyi autotallistaan

Britanniassa asunut öljy- ja kaasuoligarkki Mihail Watford, 67, löydettiin kuolleena maaliskuun alussa. Hänen kerrottiin kuitenkin kuolleen jo 28. helmikuuta. Watford löydettiin Surreyn kotinsa autotallista. Britannian poliisin mukaan kuoleman olosuhteet ovat epäselvät, mutta eivät epäilyttävät, joten kuolemaa pidetään itsemurhana.

Watford oli venäläisoligarkki Boris Berezovskin hyvä ystävä. Myös Berezovskin elämä päättyi oletettuun itsemurhaan epäselvissä olosuhteissa vuonna 2013.

Vasili Melnikov

Vasili Melnikov – puukotettiin

Liikemies Vasili Melnikov löydettiin 23. maaliskuuta kuolleena perheensä kanssa Nizhni Novgorodissa.

Melnikov omisti lääketieteellisen MedStorm-yrityksen. Venäjän viranomaisten mukaan 43-vuotias mies, 41-vuotias nainen sekä 10- ja 4-vuotiaat lapset löytyivät puukotettuna asunnosta.

Tapauksessa tutkitaan mahdollisuutta, että perheen isä murhasi perheensä ja teki sen jälkeen itsemurhan. On myös tutkittu vaihtoehtoa, että koko perhe murhattiin ulkopuolisen toimesta.

Oleg Noskov – autoturma

Maaliskuussa Pietarin lähellä menehtyi auto-onnettomuudessa tunnettu pankkiiri ja ravintoloitsija Oleg Noskov, 70.

Noskovilla oli takanaan ura presidentti Vladimir Putinin ”henkilökohtaisena pankkina” tunnetun Rossija-pankin hallituksessa. Hän oli myös Stroganoff-ravintolaketjun yksi omistajista.

Noskovin Porsche törmäsi valtatien varrelle pysähtyneeseen autoon. Fontanka-uutissivuston mukaan Noskov oli tunnettu nopeasta ajotyylistään.

Vladislav Avajev

Vladislav Avajev – myös perheenjäseniä kuoli

Gazprombankin entinen johtaja Vladislav Avajev, 51, löydettiin kuolleena huhtikuun puolivälissä Moskovassa sijaitsevasta luksusasunnosta.

Tassin mukaan Avajev olisi surmannut raskaana olleen vaimonsa ja teini-ikäisen tyttärensä ja lopuksi itsensä käsiaseella. Perheen löysi kuolleena heidän vanhin tyttärensä.

Pankin entinen varajohtaja Igor Volobujev kertoi CNN:lle oman näkemyksensä. Hän ei usko, että kyseessä oli itsemurha.

– Hän työskenteli yksityisessä pankissa VIP-asiakkaiden parissa. Hän oli vastuussa todella suurista määristä rahaa. Tappoiko hän itsensä? En usko. Luulen, että hän tiesi jotain ja tämä aiheutti jonkinlaisen riskin.

Sergei Protosenja perheineen

Sergei Protosenja – myös perheenjäseniä kuoli

55-vuotias Sergei Protosenja löytyi huhtikuussa kuolleena perheen kakkoskodista Espanjan Kataloniassa. Protosenja työskenteli Venäjän toiseksi suurimman maakaasun tuotantoyhtiö Novatekin johdossa.

Espanjan tv-kanava Telecinco raportoi, että liikemiehen vaimo ja 18-vuotias tytär löytyivät niin ikään surmattuina asunnosta. Naisten ruumiissa oli lukuisia väkivallan merkkejä. Newsweekin

Protosenjan on uskottu surmanneen perheenjäsenensä ja tämän jälkeen itsensä. Perheen poika uskoo, että kyseessä oli ulkopuolisen tekemä murha.

– Isäni ei ole tappaja, 22-vuotias Fedor Protosenja kommentoi Mail Onlinelle.

Aleksandr Subbotin

Aleksandr Subbotin – myrkytys

Venäläisen energiayhtiö Lukoilin entisen johtajan Aleksandr Subbotinin on kerrottu kuolleen epäiltyyn rupikonnamyrkytykseen toukokuussa.

Brittilehden mukaan 43-vuotiaan Subbotinin väitetään kuolleen kellarissa sen jälkeen, kun hän oli parannellut krapulaansa paikallisen shamaaniparantajan sessiossa. Krapulaa hoidettiin rupikonnan myrkyllä.

Vladimir Ljakishev – ampumahaava

Moskovasta löydettiin toukokuun alussa kuolleena tunnettu ravintoloitsija Vladimir Ljakishev, 46. Hänen kuolemaansa pidetään itsemurhana.

Ruumis löytyi moskovalaisen kerrostalon huoltoparvekkeelta. Ljakishev asui itse samassa talossa. Vaimon mukaan mies oli käyttänyt viime aikoina paljon alkoholia.

Andrei Krukovski – putosi vuorilta

Toukokuussa putosi kuolemaansa Krasnaja Poljanan hiihtokeskuksen johtaja Andrei Krukovski, 37. Hiihtokeskus on yksi Sotshin vuoden 2014 talviolympialaisten pitopaikoista.

Krukovskin kerrotaan olleen vaeltamassa yksin vuorilla, kun hän putosi kallionkielekkeeltä. Muun muassa Sovershenno sekretno -sivusto on esittänyt epäilyjä, ettei kyseessä olisi ollut pelkkä onnettomuus.

Vladimir Gabrieljan ja Sergei Merzljakov – huuhtoutuivat jokeen

Venäjän omaksi Facebookiksi kutsutun VKontakten varatoimitusjohtaja Vladimir Gabrieljan ja hankintajohtaja Sergei Merzljakov menehtyivät extreme-turismin parissa kesäkuussa Nenetsiassa.

Kaksikon kerrotaan olleen ylittämässä jokea maastoajoneuvolla Vienanmeren rannalla, kun heidän ajoneuvonsa kaatui ja he huuhtoutuivat kohti merta Shoinan kylän lähistöllä. Seurueessa olivat mukana myös Gabrieljanin vaimo ja ystävä, mutta he onnistuivat pelastautumaan.

Dmitri Kovtun – koronavirus

Kesäkuussa moskovalaisessa sairaalassa kuoli liikemies Dmitri Kovtun, 57, jonka nimi tuli tunnetuksi vuonna 2006 venäläisen ex-agentti Aleksandr Litvinenkon polonium-murhan yhteydessä.

Kovtunin epäillään myrkyttäneen Litvinenkon Britanniassa yhdessä oletetun rikoskumppaninsa, nykyisen kansanedustaja Andrei Lugovoin kanssa. Kumpikaan ei ole joutunut oikeuden eteen epäilyistä, sillä Venäjän valtio on suojellut heitä.

Lugovoi ilmoitti toverinsa kuolemasta julkisuuteen. Hänen mukaansa Kovtunin kuolema tuli äkillisesti koronaviruksen aiheuttaman vaikean sairauden vuoksi.

Jevgeni Palant – puukotus

Moskovan lähellä olevasta Zaretshjen kylästä löydettiin kesäkuussa kuolleena abhasialaisen puhelinyhtiön A-Mobilen osaomistaja Jeveni Palant.

Palant ja hänen vaimonsa olivat kuolleet puukoniskujen seurauksena. Ruumiit löydettiin lukkojen takaa asunnosta. Venäjän median mukaan kyseessä saattoi olla mustasukkaisuusmurha ja tekijänä Olga-vaimo.

Juri Voronov – ampumahaava

Astra-Shipping-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Juri Voronov löydettiin ammuttuna heinäkuussa.

Astra-Shipping-yritys oli yksi kaasuyhtiö Gazpromin alihankkijoista Arktiksella.

Voronovin vaimon kuvaillaan kertoneen, että Voronov alkoi juoda sen jälkeen, kun hän oli menettänyt paljon rahaa ajauduttuaan riitoihin liikekumppaniensa ja urakoitsijoiden kanssa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Lukoilin hallituksen puheenjohtaja Ravil Maganov

Ravil Maganov – putosi ikkunasta

Öljy-yhtiö Lukoilin hallituksen puheenjohtaja Ravil Maganov, 67, kuoli pudottuaan niin kutsutun Kremlin sairaalan 6. kerroksen ikkunasta Moskovassa elokuun lopussa.

Tassin mukaan kyseessä olisi ollut itsemurha. Ren-tv:n lähteen mukaan tapahtumapaikalta ei kuitenkaan löydetty minkäänlaista itsemurhaviestiä.

Lukoilin hallitus otti maaliskuun alussa kielteisen kannan Venäjän niin kutsuttuun ”erikoisoperaatioon” eli hyökkäyssotaan Ukrainassa. Lukoilin nettisivuilla julkaistiin kannanotto, jossa kehotettiin lopettamaan sotatoimet. Samalla yhtiö ilmaisi myös huolensa ja osanottonsa Ukrainan traagisten tapahtumien vuoksi.

Dan Rapoport – putosi ikkunasta

Elokuun puolivälissä putosi kuolemaansa venäläisjuurinen investointipankkiiri Dan Rapoport, 52, Yhdysvaltain Washingtonissa. Hän oli pudonnut luksusasuntonsa edustalle kadulle. Poliisin mukaan kuolema vaikuttaa itsemurhalta.

Rapoport tunnettiin suorasukaisena Putinin kriitikkona. Liikemies Bill Browder on huomauttanut, että Rapoportin kuoleman olosuhteet ovat epäilyttävät. Myöskään vaimo ei usko itsemurhateoriaan.

Ivan Petshorin

Ivan Petshorin – putosi veneestä

Ivan Petshorinin kerrotaan pudonneen huviveneestä täydessä vauhdissa mereen 10. syyskuuta. Hänen ruumiinsa löydettiin vasta 12. syyskuuta. Kuolema tapahtui Venäjän Kaukoidässä Vladivostokin lähellä, jossa Petshorin oli osallistunut vain muutamaa päivää aiemmin talousfoorumiin yhdessä presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Petshorin johti Venäjän Kaukoidän ja Arktiksen kehitysyhtiön (KRDV) lentotoimintaa. hän oli yksi keskeinen henkilö Putinin pyrkimyksissä hyödyntää entistä enemmän arktisen alueen luonnonvaroja.

Komsomolskaja Pravda -lehden päätoimittaja Vladimir Sungorkin ja Vladimir Putin

Vladimir Sungorkin – aivoinfarkti

Niin ikään Vladivostokin talousfoorumiin osallistunut Komsomolskaja Pravda -lehden päätoimittaja Vladimir Sungorkin menehtyi yhtäkkiä 68 vuoden iässä matkallaan Kaukoidässä 14. syyskuuta.

Kuolinsyyksi on kerrottu aivoinfarkti. Kuolema sattui maastossa, kun Sungorkin osallistui venäläisen tutkimusmatkailijan jalanjäljissä tehdylle autoretkelle.

Aleksandr Fertov – ampumahaava

Moskovan lähellä olevan tekojärven rannalta löydettiin syyskuun alussa kuolleena liikemies Aleksandr Fertov, 50.

Fertov oli kuollut päähän ammuttuun laukaukseen. Kuolemaa tutkitaan murhana, vaikkei itsemurhaakaan ole suljettu pois. Ruumiin vierestä ei löytynyt asetta.

Anatoli Gerashtshenko – putosi yliopiston porraskäytävässä

21. syyskuuta Moskovan ilmailuinstituutin (MAI) entinen rehtori Anatoli Gerashtshenko, 72, putosi oman yliopistonsa porraskäytävässä usean kerrosvälin matkan. Asiasta uutisoi lähteidensä pohjalta Izvestija-lehti.

MAI on Venäjän johtava ilmailuun ja avaruuteen erikoistunut tutkimusinstituutti. Gerashtshenko ehti työskennellä instituutissa 45 vuotta. Hänellä oli useita kunniamerkkejä työstään isänmaan hyväksi.