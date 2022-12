Yhdysvalloissa ainakin 22 ihmistä kuollut rajun talvimyrskyn yhteydessä – yli 200 000 ilman sähköjä

Myrsky on haitannut merkittävästi myös pelastuslaitosten toimintaa, sillä esimerkiksi tiet ovat paikoin olleet lumimyräkän vuoksi kulkukelvottomia.

Yhdysvaltoja koetelleessa talvimyrskyssä on raportoitu ainakin 22 säähän liittyvää kuolemaa. Kuolemantapauksia on kahdeksassa osavaltiossa.

Vielä joulupäivänä yli 200 000 amerikkalaista heräsi ilman sähköjä. Poweroutage.us-sivuston mukaan sähkökatkot vaivaavat edelleen erityisesti itärannikolla. Joissakin osavaltioissa sähkökatkoja on pidetty tarkoituksella sähkön suuren kysynnän vuoksi.

Flightaware-sivuston mukaan yhdysvaltalaislentoja peruttiin perjantaina lähes 6 000 ja jouluaattonakin lähes 3 500. Joulupäivän lennoista on peruttu jo toista tuhatta.

Myrsky on haitannut merkittävästi myös pelastuslaitosten toimintaa, sillä esimerkiksi tiet ovat paikoin olleet lumimyräkän vuoksi kulkukelvottomia.

Yhdysvalloissa on koettu rajuja pakkasia talvimyrskyn yhteydessä.

Myös Kanadassa on annettu säävaroituksia sekä kärsitty sähkökatkoista ja liikennehaitoista.

Kolme päivää kestänyt myräkkä alkaa kuitenkin hellittää. Liikenneministeri Pete Buttigieg kertoo Twitterissä, että lentoyhtiöiden ja lentokenttien toiminta palautuu vähitellen normaaliksi.

Yhdysvaltojen sääpalvelu on kuitenkin varoittanut, että vaarallinen kylmyys jatkuu viikonlopun yli maan keski- ja itäosissa. Lisäksi Kanadan rajalla isojen järvien alueella on varoitettu lumimyrskyolosuhteista, joiden syynä on avoveden päällä syntyvä lumisade.

Ensi viikon aikana lämpötilat palautuvat ajankohdalle tyypillisiksi.

Hätäapua kodittomille

Tieto lentoliikenteen asteittaisesta palautumisesta on otettu ilolla vastaan lukuisilla lentokentillä. New Yorkissa asuvan Zack Cuylerin piti alun perin lentää Houstoniin torstaina, mutta lentoa on siirretty tämän viikon aikana jo kahteen kertaan. Nyt hän toivoo pääsevänsä perheensä luokse joulupäivän aikana.

– Olen vain iloinen, että pääsen näkemään perhettäni jouluna, hän sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Myös osia valtaväylistä suljettiin väliaikaisesti teiden jäätymisen ja lumimyräkän vuoksi.

Yhdysvaltain sääpalvelu varoitti etukäteen mahdollisesti tappavista sääoloista ja neuvoi myrskyalueilla asuvia pysyttelemään sisätiloissa. Perjantaina lämpötila laski sääpalvelun mukaan alimmillaan 48 pakkasasteeseen.

Useissa kaupungeissa on järjestetty lämpimiä vaatteita, väliaikaista suojaa ja muunlaista hätäapua kodittomille kylmyyden vuoksi. Esimerkiksi Texasin El Pasossa kaikki Meksikosta rajan yli tulleet siirtolaiset eivät ole kuitenkaan uskaltautuneet hakeutua suojaan, koska monet pelkäävät maahanmuuttoviranomaisia.