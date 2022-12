Vladimir Putinilla on jo valmiina suunnitelmat uutta vuotta varten. Putin kertoi vastikään aikovansa katsoa läheistensä kanssa ”presidentin uudenvuodenpuheen” – eli toisin sanoen oman tv-esiintymisensä, joka nauhoitetaan perinteisesti etukäteen ja näytetään eri aikaan Venäjän eri aikavyöhykkeillä.

Vladimir Putin on perunut viime aikoina puhetilaisuuksiaan, mutta uudenvuodenpuheensa hän aikoo pitää.

Presidentti Vladimir Putin on paljastanut, kuinka hän aikoo ottaa vastaan uuden vuoden 2023.

Putin järjesti torstaina harvalukuiselle toimittajajoukolle mediatilaisuuden, jonka tarkoitus oli korvata vuotuisen suuren lehdistötilaisuuden peruuttaminen. Pieneen lehdistötilaisuuteen oli kutsuttu tarkkaan valikoidut Putinin ”luottotoimittajat”, jotka saivat esittää hänelle kysymyksiä.

Viimeisen kysymyksen esitti Life-julkaisun Alexander Junashev. Hän kyseli, kuinka mennyt vuosi on vaikuttanut Putinin kuntoiluun ja mitä tämä aikoo tehdä uutenavuotena.

– Ei siinä ole mitään erikoista. Pyrin ottamaan uuden vuoden vastaan läheisteni seurassa, jotta vierelläni olisi läheisiä ihmisiä. Katson presidentin puheen, Putin vastasi venäjäksi.

” Katson presidentin puheen.

Putin tarkoittanee ensinnäkin, että hän aikoo katsoa läheistensä ympäröimänä televisiosta oman nauhoitetun uudenvuodenpuheensa – ja juuri näin se on myös tulkittu Venäjän mediassa.

Putinin tapa puhua itsestään kolmannessa persoonassa ja aie katsella omaa puhettaan ei ole herättänyt Venäjällä kuitenkaan sen suurempaa ihmetystä, vaan vastauksen on selitetty olleen presidentin huumoria.

Ajatuksen tasolla voi tietenkin pohtia, kenen muun presidentin puheen Putin aikoisi katsoa – jos hän ei siis jostain syystä katsoisi omaa puhettaan. Voisiko kyseessä olla Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka? Tällä hetkellä Putinilla ei ole juuri ystäviä Valko-Venäjän, Iranin ja Pohjois-Korean lisäksi.

Todellisuudessa Putin tuskin kuitenkaan antaisi kenellekään muulle presidentille sellaista kunniaa, että hän kertoisi jo etukäteen katsovansa heidän puheettaan. Hänen egolleen sopii sen sijaan hyvin se, että hän katsoo omaa puhettaan.

Vladimir Putin tapasi vastikään Minskissä Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan. ”Presidentin puheella” Putin tuskin viittasi kuitenkaan ”Veli-Lukashenkan” uudenvuodenpuheeseen, vaan omaansa.

Putinin tapa muotoilla puheensa katsomisseura oli niin ikään tarkkaan valittu: hän puhui siinä venäjäksi vain ”läheisistä” eikä tarkentanut, keihin hän viittaa.

Kremlin englanninkielisille sivuille Putiniin vastaus oli käännetty kuitenkin hieman eri tavalla: siinä käytettiin sanaa ”perhe”.

– Aion juhlistaa uuttavuotta perheeni kanssa, minulle rakkaiden ihmisten kanssa, ja katsoa presidentin puheen, Kremlin käännös Putinin vastauksesta kuuluu englanniksi.

Putin on julkisuudessa virallisesti ”sinkku”, vaikka villit huhut ovat jauhaneet vuosia, että hänellä olisi suhde entiseen rytmiseen kilpavoimistelijaan Alina Kabajevaan, jonka kanssa hänellä olisi useampikin lapsi.

Putinin avioliitosta olevat lapset Maria Vorontsova sekä Katerina Tihonova lähentelevät molemmat jo 40 vuoden ikää. Lisäksi Putinilla väitetään olevan vuonna 2003 syntynyt lehtolapsi Luiza Rozova, jonka kasvot muistuttavat hämmentävän paljon nuoren Putinin kasvoja.

Pitkittynyt sota Ukrainassa on saanut aikaan sen, että viime päivinä Venäjällä on alettu perumaan Putinin vuosittaisia esiintymisiä. Suuren lehdistötilaisuuden lisäksi peruttiin vuotuinen linjapuhe, joka on suunnattu liittokokoukselle eli Venäjän parlamentin molemmille kamareille sekä maan ylimmille virkamiehille.

Lue lisää: Putin peruu julkisia esiintymisiä – tutkija näkee taustalla selvän muutoksen

Sen sijaan ennalta nauhoitettua uudenvuodenpuhettaan ei Putin ole peruuttanut. Tällä hetkellä Venäjän 1TV:n ohjelmatiedot näyttävät, että uudenvuodenpuhe tulee kanavalta 23.55 alkaen Moskovan aikaa, kuten aina ennenkin. Puhe näytetään kuitenkin jo sitä ennen Venäjän Kaukoidässä useilla eri aikavyöhykkeillä.

Presidentin uudenvuodenpuhe on Venäjällä niin suuri traditio, että sen mahdollisesta peruuttamisesta tulisi kansallinen shokki. Puhe on Putinille myös hyvä tilaisuus valaa kansaansa tulevaisuudenuskoa ja esittää asiat juuri omalta kantiltaan nähtyinä – eikä hänen ole silti pakko ottaa siinä suoranaisesti kantaa päivänpolttaviin asioihin.

Esimerkiksi viime vuonna Putinilta odotettiin jo jotain vihjettä siitä, mitä hän aikoo tehdä Ukrainan suhteen ja maan rajojen tuntumaan sijoitetuille venäläisjoukoille. Putin tyytyi kuitenkin puhumaan vain ympäripyöreitä eikä paljastanut mitään aikeistaan.

Yleensä Putinin uudenvuodenpuheet kestävät muutaman minuutin, mutta viime vuonna hän puhui peräti kuusi minuuttia ja 22 sekuntia, kertoo uutistoimisto Tass.

Vladimir Putin nähtiin 21. joulukuuta julkisuudessa yhdessä asevoimien komentajan, kenraali Valeri Gerasimovin (vas) sekä puolustusministeri Sergei Shoigun (oik) kanssa.

Viimevuotisessa puheessaan Putin keskittyi lähinnä koronaviruksen tuomiin haasteisiin ja toivon valamiseen.

Lue lisää: Tällainen oli Vladimir Putinin uuden­vuoden­puhe, jota piti lukea rivien välistä

Natoon tai Ukrainaan ei puheessa juurikaan viitattu seuraavia vihjailevia lauseitta lukuun ottamatta.

– Me olemme lujasti ja johdonmukaisesti puolustaneet kansallisia intressejämme sekä maamme ja kansalaistemme turvallisuutta... Ottaessamme vastaan uuden vuoden me toivomme, että se avaa uusia mahdollisuuksia, ja laskemme tietenkin menestyksen varaan.

Tämänvuotinen puhe on vielä mysteeri teemojen osalta, sillä lehdistösihteeri Dmitri Peskov on kertonut Putinin kirjoittavan itse puheensa. Peskov ei ole suostunut myöskään paljastamaan, aikooko Putin käsitellä puheessaan Ukrainan ”erikoisoperaatiota”.

” Terve mieli terveessä ruumiissa.

Putinin vastauksessa venäläistoimittajille oli myös muutamia vihjauksia siihen, kuinka hän näkee oman terveytensä.

– Mitä tulee kuntoiluun, niin olen jatkanut sitä. Uskon kuntoilun olevan vain tapa pitää itseni kunnossa, ja minun on pysyttävä kunnossa työni takia.

Putin kuvaa kuntoilua kuin ”pilleriksi”, joka saa hänet tuntemaan olonsa hyväksi ja auttaa työskentelemään hyvin.

– Toivon, että kaikilla olisi tällainen asenne kuntoiluun. Se auttaa myös henkisesti.

– Terve mieli terveessä ruumiissa, Putin sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi Ilta-Sanomille viime viikolla Putinin puheiden perumisten taustalla on olevan se, että Venäjän kaikesta perillä oleva autoritäärinen isähahmo ei kykene enää vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin.

Ukrainan sota on vahingoittanut massiivisesti taloutta sekä aiheuttanut muutenkin soraääniä Putinin vastustajissa.

– Tämä saattaa olla merkki siitä, että hän ei näe tai koe millään tavalla mielekkääksi, että pitäisi alistua minkäänlaiseen debattiin yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Tässä on selkeä kehityskaari ollut nähtävissä, Lassila ruoti.

Putin käynnisti 24. helmikuuta ”sotilaallisen erikoisoperaation” ja hyökkäsi Ukrainaan. Sota on aiheuttanut molemmille osapuolille Winston Churchilliä lainaten runsaasti verta, hikeä ja kyyneleitä, vaikka Putin luuli operaation olevan ohi nopeasti ja Venäjän joukkojen marssivan muutamissa päivissä Kiovaan.