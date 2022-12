Kymmenen kuoli ja 40 loukkaantui nestekaasualuksen räjähdyksessä Etelä-Afrikassa

Nestekaasua kuljettanut tankkeri jäi jumiin sillan alle, syttyi tuleen ja räjähti.

Etelä-Afrikassa kymmenen ihmistä on kuollut ja noin 40 loukkaantunut, kun nestekaasua kuljettanut tankkeri räjähti Johannesburgin itäpuolella sijaitsevassa Boksburgissa.

Nestekaasua kuljettanut tankkeri oli jäänyt jumiin sillan alle ja syttynyt tuleen ennen räjähdystä.

– Saimme kello 7.50 hätäsoiton, jossa kerrottiin, että kaasutankkeri on jäänyt sillan alle jumiin. Pelastajat kutsuttiin sammuttamaan liekkejä. Valitettavasti tankkeri räjähti, kertoi paikallisen pelastuslaitoksen tiedottaja William Ntladi uutistoimisto AFP:lle.

Sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden perusteella tankkeri näytti olevan liian korkea alittamaan siltaa.

Alus kuljetti 60 000:ta litraa nestekaasua. Noin puolet loukkaantuneista on kriittisessä tilassa. Ntladin mukaan yksi loukkaantuneista on aluksen kuljettaja, joka on viety sairaalaan. Myös kuusi pelastajaa sai lieviä vammoja.